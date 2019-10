CAROLLE ANNE DESSUREAULT :

Après une halte, je reprends ma chronique au sein des 7 du Québec avec grand plaisir. Je débute avec une série sur l’évolution de l’homme, celui qu’on appelle maintenant le troisième chimpanzé puisqu’il partage 98 % de son ADN avec le chimpanzé !

Cette série d’articles s’inspire du livre de Jared Diamond, Le troisième chimpanzé paru en 2000 aux Éditions Gallimard pour l’édition en langue française.

J’ai choisi ce thème afin de mieux comprendre les agissements de l’être humain qui semblent partagés entre une nature créatrice et des impulsions destructrices. Notre histoire est meublée de violence, de contradictions, de soif de pouvoir, et aussi, de sublime et de grandeur.

L’espèce humaine est une espèce animale – les trois sortes de chimpanzés

L’homme est doté des mêmes organes, molécules et gènes que les animaux. Par notre morphologie EXTÉRIEURE, nous ressemblons au chimpanzé. Des études de génétique moléculaire ont démontré que l’homme partage 98 % de son ADN avec le chimpanzé.

L’auteur a donné à l’homme le nom de TROISIÈME CHIMPANZÉ ; voici les trois chimpanzés.

le chimpanzé pygmée du Zaïre

le chimpanzé commun réparti dans le reste de l’Afrique

l’homme, le 3e chimpanzé

La distance génétique globale entre l’homme et le chimpanzé est plus étroite-petite que…

En fait, la distance génétique entre l’homme et le chimpanzé est plus petite-étroite que celle séparant des espèces d’oiseaux viréon à œil rouge et le viréon à œil blanc (proche du gobe-mouche) !

Nos caractéristiques particulières sont apparues très récemment et ne résultent que d’un petit nombre de changements. On suppose qu’elles étaient déjà présentes chez les animaux sous une forme précurseur.

Voici certains traits reliés à l’être humain :

nous nourrissons nous enfants au-delà de l’âge de sevrage au lieu de les laisser trouver leur nourriture par eux-mêmes

la plupart des hommes et des femmes adultes forment des couples

tous les pères ou presque et mères s’occupent de leurs enfants

de nombreuses personnes vivent suffisamment longtemps pour voir leurs petits-enfants

les femmes connaissent la ménopause

**Ces traits nous paraissent normaux cessent de l’être au regard des caractéristiques observables chez les animaux les plus proches apparentés

ces traits n’ayant pas trouvé de traces dans les archives fossiles, nous ne savons pas à quel moment ils se sont réalisés

Les caractéristiques culturelles qui nous distinguent des animaux

-le langage, l’art, technique et agriculture

-comportements négatifs, consommation de drogues

LES TENDANCES HUMAINES :

à tuer par XÉNOPHOBIE

les membres des autres groupes humains (ce trait possède des précurseurs animaux distincts, il s’exprime par ses combats entre individus et groupes en compétition qui peuvent aboutir à des meurtres

NOTE – notre capacité à tuer a été augmentée par nos compétences en technologie

L’ISOLEMENT connu par les groupes humains au cours de l’histoire évolutive de l’homme

liste des massacres enregistrés dans les annales mondiales

notre tendance à détruire l’environnement – ce comportement possède aussi des précurseurs chez les animaux

Ainsi, la fable que l’humain avant la révolution industrielle vivait en paix ne tient pas la route. Dans la situation actuelle, ce qui est nouveau, c’est le degré d’intensité de destruction.

En quoi consiste le 2 % de distinction entre l’homme et le chimpanzé ? CHANGEMENTS qui ont affecté le cycle vital humain qui ont été fondamentaux pour le développement du langage

de l’art

Aucun autre animal de grande dimension n’est distribué sur tous les continents ou perpétué dans tous les types de milieu – depuis les déserts de l’Arctique jusqu’aux forêts tropicales. Aucun gros animal sauvage ne nous concurrence par le nombre.

Il y a 40 000 ans, les néandertaliens avaient un cerveau plus grand que celui des hommes modernes, et malgré ce fait, ils ne firent preuve d’aucun esprit inventif en matière d’outillage ni d’art. Et même pendant les dizaines de milliers d’années qui s’écoulèrent après que certaines autres populations humaines eurent atteint une morphologie moderne au niveau du squelette, les outils demeurèrent aussi banals que ceux des néandertaliens.

En quoi consiste le 2 % de différence entre nos gènes et ceux des chimpanzés ? Le langage et l’art

ce pourcentage inférieur eut pour fonction – non pas de déterminer la forme de nos os, mais de sous-tendre nos caractéristiques DISTINCTIVES : créativité, disposition à l’art et l’aptitude à la fabrication d’outils complexes en Europe, ces traits en question ont commencé à se manifester soudainement alors que les hommes de Cro-Magnon remplaçaient les néandertaliens C’EST DE CE MOMENT QUE L’ON PEUT DATER L’ÉMERGENCE DE L’HOMME – nous avons alors cessé de n’être qu’une espèce de grand mammifère parmi d’autres

Suite dans le prochain article.