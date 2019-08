Protégez-vous de la maladie de Lyme !

Si vous vous faites piquer par une tique, vous devez immédiatement la retirer. Le site de Santé Québec recommande de consulter la page Retrait d’une tique en cas de piqûre et de conserver la tique au réfrigérateur dans un contenant qui ferme de façon étanche, comme un contenant à pilules vide. Il est aussi conseillé de noter la date et le lieu où la piqûre s’est faite ainsi que l’endroit sur le corps qui a été piqué. Il faut aussi noter l’endroit du corps qui a reçu la piqûre – toutes ces informatinos seront utiles si vous consultez un médecin ou communiquez avec un centre médical. On peut voir sur les photographies ci-dessous la différence de taille entre une tique non infectée, et une tique qui vient de piquer et de se gorger de sang.

Le symptôme le plus courant est une rougeur sur la peau, à l’endroit de la piqûre. Ce symptôme est présent dans 60 à 80 % des cas d’infection. La rougeur s’étend rapidement pour atteindre plus de 5 centimètres et elle peut être en forme d’anneau ou de cible. Parfois, des rougeurs peuvent aussi apparaître à plusieurs endroits sur le corps.

L’important est de retirer la tique de la peau le plus rapidement possible. Pour plus d’information, consultez la page Retrait d’une tique en cas de piqûre .

Si les tiques ne sautent pas, elles peuvent d’autre part, s’agripper à nous ou à un animal de compagnie lors de promenades dans les forêts, les boisés et les herbes hautes.

POUR SE PRÉSERVER, dorénavant, il est préférable de marcher dans les sentiers et d’éviter les herbes hautes. On peut aussi se protéger avec un chasse-moustiques, ou, porter un chapeau, et bien sûr, des souliers fermés et des vêtements longs. Et il est même suggéré de rentrer le chandail dans le pantalon et le bas du pantalon dans des chaussettes ou bottes. Ces quelques précautions peuvent nous éviter bien des désagréments. De plus, en portant des vêtements de couleurs claires, il est plus facile de repérer les tiques. Finalement, après les randonnées, il est fortement recommandé d’examiner minutieusement notre corps.