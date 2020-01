Mary, l’étoile filante sur le trône de France

Mary Tudor, l’étoile filante sur le trône de France

CAROLLE ANNE DESSUREAULT :

Aujourd’hui je vous invite à suivre le cortège royal de celle qu’on appelait l’étoile filante sur le trône de France, MARY TUDOR, sœur cadette de Henry VIII, qui quitte, en 1514, l’Angleterre pour la France, épouser le Roi Louis XII. Récit succint avec images à l’appui.

Marie Tudor, sœur de Henri VIII

Croyez-vous qu’une princesse puisse choisir son époux, et être aimée sincèrement ? Hélas, rarement. La plupart du temps, les princesses destinées à être reines, sont considérées dès leur naissance comme un pion sur l’échiquier du pouvoir dans le but de créer des alliances entre deux pays, et de mettre au monde un mâle héritier pour assurer la descendance du Roi.

Toutes jeunes, elles sont formées à se montrer dignes, à garder la tête haute même quand elles ont envie de pleurer.

LE FRÈRE ET LA SŒUR SONT DES COMPAGNONS DE JEUX

Cette Mary, ravissante, coquette aimable, séductrice, tout le monde l’aime à la Cour. Surtout son frère Henry VIII qui l’adore et lui passe beaucoup de caprices.

POUR L’INSTANT, MARY PROFITE DE SA LIBERTÉ et CADEAUX REÇUS DE LOUIS XII

Même si Mary comprend que son devoir est de marier un roi, son mariage avec Louis XII la révolte. Elle n’a que dix-huit ans et lui, à cinquante-trois, est un vieillard édenté, souffrant de la goutte et épuisé par des hémorragies intestinales…

Elle est amoureuse de Charles Brandon, son compagnon d’enfance. La veille de son départ, elle fait promettre à son frère le Roi de la laisser choisir son prochain époux si elle devient veuve.

Louis XII, depuis qu’il a vu son portrait, lui envoie plein de cadeaux, des robes, de la vaisselle, mais surtout, le fabuleux bijou de la Couronne, le MIROIR DE NAPLES, un diamant INESTIMABLE de la taille d’un œuf de pigeon suspendu à une perle en forme de poire.

DÉPART DU PALAIS DE PLACENTIA-GREENWICH AVEC LA COUR

Par un matin de septembre, Mary Tudor quitte à tout jamais l’élégant PALAIS DE PLACENTIA-GREENWICH situé sur les bords de la Tamise où elle a vécu une vie facile et superficielle.

LE ROI, LA REINE VONT ESCORTER MARY

Sa Majesté Henri VIII dont la haute stature impressionne tout le monde est accompagné de sa femme, la REINE CATHERINE D’ARAGON. Ils vont escorter Mary jusqu’à Douvres, port de la Manche, où elle embarquera pour la France.

LES NOBLES ET LA COUR SE JOIGNENT AU CORTÈGE

Une grande quantité de nobles de la Cour se joignent à eux, ainsi que princes de sang, cardinaux, comtes, ducs, chevaliers et domestiques.

ENFIN, LE CONVOI S’ÉBRANLE dans les rues, mais très lentement, car il s’agit d’une procession de plus de deux mille personnes, qui s’étend sur plus d’un kilomètre.

Monté sur un puissant cheval dont la selle en cuir est brodée de fleurs et vêtu d’un manteau de drap d’or constellé de diamants, le roi est acclamé par son bon peuple. Souriant, il adresse ça et là un salut courtois à une jolie fille, ou un mot à un enfant, un paysan qui s’est approché. On acclame aussi la reine Catherine généreuse envers les pauvres.

MARIE TUDOR SUSCITE L’ADMIRATION ET LA CURIOSITÉ

Cependant, c’est la princesse Mary qui suscite le plus de curiosité. Avec grâce, habillée de satin vert rebrodé d’or et de perles, un chapeau en forme de croissant de lune sur la tête, elle salue la foule. On lui fait ses adieux, Adieu Mary, certains pleurent, d’autres lui envoient des baisers à l’anglaise !

LES DAMES NOBLES SUR LEURS HAQUENÉES

Derrière elle, les dames nobles se tiennent sur des haquenées caparaçonnées de selles de velours. Suivent des gentilhommes enveloppés dans des manteaux tellement couverts de rubis, perles, émeraudes, qu’on distingue à peine la couleur des tissus.

LES GENS DU PEUPLE

Les gens du peuple, entassés le long des rues ou dans les champs de campagnes, vêtus de leurs haillons, sont si éblouis par la splendeur des richesses qu’ils se sentent à la fois fascinés et méprisables ! Surtout en voyant des chiens avec des colliers piqués de rubis et d’émeraudes !

Ici et là, des gentilhommes bienveillants lancent des piécettes de monnaie. On se bouscule pour les attraper !

LES BAGAGES ET LES CHARRETTES

Une longue file de carrosses, de chariots, de chevaux, de mules et de baudets transportent les bagages de Mary et des nobles, sous la surveillance des domestiques, écuyers, palefreniers, dames de compagnie, suivantes et servantes.

LES SEPT VAISSEAUX ANGLAIS POUR LE TRANSPORT DES BAGAGES

D’ailleurs, sept vaisseaux anglais attendent à Douvres pour embarquer le tout.

LES ESCALES

Le soir, le cortège fait escale. Les nobles sont accueillis dans des abbayes ou des châteaux mis à leur disposition par les seigneurs des villages. Les moins nobles se réfugient dans les granges ou à la belle étoile. Souvent, il faut monter des tentes. Qu’importe, l’élégance a toujours sa place, et même à la guerre, Henri VIII mange dans sa vaisselle d’or, et dort dans son propre lit !

EMBARQUEMENT À DOUVRES

Dix jours plus tard, le convoi arrive à Douvres. Henry VIII fait ses adieux à sa sœur. Il la laisse avec une suite imposante, plus d’un millier de personnes, dont Charles Brandon, celui qu’elle aime. L’embarquement se fait sur les sept vaisseaux anglais.

MARY TUDOR, COURONNÉE REINE DE FRANCE – 12 OCTOBRE 1415

Au début d’octobre, après une traversée houleuse sur la Manche – trois vaisseaux ont coulé au fond de l’eau – escortée de sa fastueuse suite, Mary Tudor rencontre le Roi Louis XII. C’est loin d’être le coup de foudre pour elle, mais elle sait se comporter noblement. Ils se marient à Abbeville le 9 octobre en grandes pompes. Elle est Reine de France.

Quant à Louis XII, il prend de la vigueur au contact de sa jeune reine, cependant, pas pour longtemps. Il décède le 1er janvier 1515.

MARY TUDOR ÉPOUSE LE DUC DE SUFFOLK, CHARLES BRANDON

Rapidement veuve – et soulagée de ne pas être enceinte – Mary s’unit secrètement à Paris à Charles Brandon, duc de Suffolk, et regagne l’Angleterre après avoir obtenu le pardon de son frère le Roi. Mary Tudor est une des rares princesses de sang à avoir choisi son partenaire. Auprès de son Charles, elle a vécu heureuse avec leurs trois enfants.

HENRY VIII EN VIEILLISANT

Quant à Henry VIII, commença la saga de ses nombreuses unions. Il fit annuler son mariage avec Catherine d’Aragon, et eut par la suite cinq épouses. En vieillissant, il devient ENCORE PLUS cruel, narcissique, tyrannique et se montre sans pitié. Il devient obèse (environ 400 livres). Il meurt à 56 ans.

IMAGE DES SIX ÉPOUSES DE HENRY VIII

Voici une image de ses six épouses.

Vive le Roi ! Vive la Reine, ainsi clamaient les gens lorsque le cortège circulait parmi le peuple.