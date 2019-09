Analyses : Accord de Paris, Escroquerie climatique…

Comme chaque mois la vidéo Sott des évènements climatiques extrêmes du mois de Mai 2017 : 1er ouragans tropicaux record depuis 1990 ; Records de pluie partout, Canada, Chine, Floride, ou de neige, ou de froid, ou d’averse de grêle ; Tornades ; Mégas orages et éclairs ; Explosions…

Éruptions volcaniques ; Incendies ; Montées des eaux soudaines, glissements de terrain, tremblements de terre…

Alors Sott a fait le choix d’inclure les passages de météores, météorites et autres bolides. Ainsi que les attaques, rares, d’animaux, les dolines. Comme de montrer les échouages inexpliqués de grands cétacés. Les morts subites et inexpliquées, de masse, d’oiseaux, poissons, d’étoile de mer…

Vidéo Sott Media – Ajoutée le 9 juin 2017

TRUMP NE SE TROMPE PAS EN RÉPUDIANT L’ESCROQUERIE DE PARIS

Par Robert Bibeau | 7 juin 2017 | Source : Les 7 du Québec

Celui par qui le scandale est exposé.

Trump ne se trompe pas ! Le Président étatsunien a observé que dans la guerre commerciale qui oppose le capital américain au capital européen et chinois, le premier perd la bataille de la productivité sur le front des industries « vertes » où la Chine a pris une avance insurmontable. D’ailleurs, le grand capital chinois ne s’y est pas trompé et le premier ministre pékinois, d’habitude réservé, est monté aux créneaux pour défendre son industrie… pardon, pour défendre le compromis de Paris sur le réchauffement climatique – COP21 – (1). […]

Un écologiste en colère.

C’est ainsi qu’un expert décrit cette entente bidon : « C’est vraiment une imposture, c’est un faux ». C’est en ces termes que James Hansen, l’un des scientifiques américains les plus connus – célèbre notamment pour avoir alerté le Congrès sur le dérèglement climatique dès 1988 – qualifie l’accord de Paris. L’ancien scientifique de la NASA, considéré comme le père de la prise de conscience mondiale sur le changement climatique ne semble pas du tout convaincu par le contenu de l’accord final de la conférence de Paris sur le climat. Pour lui, « il n’y a aucune action, juste des promesses. Tant que les énergies fossiles sont présentées comme les énergies les moins chères, on va continuer à en bruler (…) Les questions relatives à l’objectif que devaient se fixer les États quant à la limite de hausse de température à 1,5°C au lieu 2°C ainsi que les sommes que devrait éventuellement verser les pays riches aux pays pauvres ont été les principaux points de discorde. Le climatologue aurait notamment espéré une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre. Selon lui, les promesses faites par les pays riches notamment sont inutiles. » (4) […]

L’hystérie médiatique à propos du réchauffement climatique (un phénomène naturel, cyclique, planétaire, hors de portée de l’intervention humaine) est l’œuvre de cette sous-classe qui y voit un moyen de servir ses maitres en justifiant le transfert de fonds publics vers les capitalistes du « vert », de l’écologie et des anciennes industries (aide à la décontamination, subvention aux automobiles électriques, soutien à la reconversion industrielle, aide aux industriels du charbon pour fermer leurs unités, etc.) […]

Lire l’intégralité de l’article ► http://www.les7duquebec.com/7-au-front/trump-ne-se-trompe-pas-en-repudiant-lescroquerie-de-paris/

Alors, il est tout à fait juste que cet accord sur le climat est une fumisterie totale, et j’ai très souvent démontré l’escroquerie du réchauffement climatique. Et notamment, la criminalisation des dissidents et opposants à la COP21, légitimé notamment en France avec la mise en place de l’état d’urgence suite aux attentats de Paris.

Le site fr.sott.net relaye l’excellent article de Jacques Henry – URL vers l’article original : https://jacqueshenry.wordpress.com/2016/02/10/cop21-la-bete-immonde-enfin-devoilee/

Dans son blog, Donna Laframboise, journaliste canadienne réputée pour avoir une langue acerbe, s’en prend à David Suzuki, un écolo activiste très impliqué dans le combat contre le réchauffement du climat et qui ne cache pas ses théories malthusiennes (http://www.davidsuzuki.org/fr/ ). Malgré le fait que cet individu, le Nicolas Hulot du Canada, ait fait partie de l’association canadienne des libertés civiles (https://ccla.org) il milite pour emprisonner toute personne en désaccord avec les conclusions et les directives de la COP21 car il s’agit selon lui d’un délit d’opinion condamnable. Suzuki rejette donc la liberté d’expression et comme j’en ai fait mention dans ce blog, cette histoire de climat nous achemine vers un totalitarisme planétaire si ces décisions de la COP21 sont prises à la lettre.

Comme du temps de Mussolini, d’Hitler, de Staline et de Mao nous risquerons à brève échéance d’être condamnés pour délit d’opinion et parqués dans des goulags jusqu’à ce que mort s’en suive. Et ce d’autant plus que les milieux financiers s’intéressent de très près à la crise climatique car il y a naturellement des profits juteux à la clé sans bourse délier car ce sont les consommateurs et les contribuables qui paieront.

Pendant ce temps-là, dans leur île-continent, les Australiens n’en ont cure. Le nouveau Premier Ministre vient de le réaffirmer : il ne croit pas au réchauffement du climat, El Nino ou pas. Il va mettre à pied plus de 300 scientifiques du CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) pour avoir participé au montage frauduleux ayant abouti à la théorie du réchauffement climatique et de l’effet de serre ! Les collectes des données météo seront dorénavant automatisées afin d’éviter des truquages intentionnels, autant de pseudo-fonctionnaires qui verront leur emploi perdu.

Certes, il y a quelques opposants à ces décisions mais il faut reconnaître (je risque d’être poursuivi pour délit d’opinion) qu’il s’agit de décisions de bon sens. Depuis la fin de la COP21, il ne se passe pas une semaine sans que l’on découvre des fraudes répétées tant de la NASA que de la NOAA ou encore du CSIRO. On peut le comprendre, les organisations non-gouvernementales infiltrées à l’échelle mondiale dans les sphères politiques décisionnelles ont intérêt à maintenir la peur climatique de concert avec le monde financier quitte à continuer à encourager les manipulations de données éhontées exigées par les pseudo-scientifiques auto-proclamés climatologues de l’IPCC. Inutile de rappeler que l’Inde et la Chine sont fermement opposées à toute décision coercitive au sujet des rejets de CO2. Ces deux pays représentent un tiers de la population de la planète.

Plus encore, Barack Obama, dans le foulée de la COP21, avait mis en oeuvre un plan ambitieux et totalement irréalisable de réduction des émissions de CO2 par les centrales électriques afin de réduire le réchauffement prédit par les spécialistes de l’IPCC. La Cour Suprême des Etats-Unis, saisie par 27 Etats, vient de déclarer ce plan illégal car il constitue un abus de pouvoir illégitime. Les attributions législatives de l’EPA (Environmental Protection Agency) ont été également dénoncées par le même jugement.

Il était temps de remettre de l’ordre dans les esprits …

Issu de ce billet de blog ► Cap Vert de Gris…

Et aujourd’hui Nicolas Hulot est Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire et le Demi-dieu jupitérien qui nous sert de Zident, l’empereur Macronleon, vient de répondre à Trump « Make our planet great again » tout en prévoyant de prolonger l’état d’urgence, pour la 6ème fois et jusqu’au 1er novembre 2017 et au lendemain de l’attentat « manipulé » de Manchester…

Alors ne nous Trumpons pas, Donald est là pour extraire tout ce qu’il peut et faire passer son Serpent Noir partout où il pourra, et puisque les « Indiens ne sont pas souverains » rappelez-vous, mais surtout pour respecter son « America First » ;

C’est pas pour rien qu’il a signé le Décret d’achèvement des travaux du DAPL !

Celui que 4 grandes banques françaises + 1 assureur financent, avec vos sous, comme je le dénonce depuis le début. Alors que nous pouvons trancher la tête du Serpent Noir…

Donald ne se Trumpait pas en nommant ministre des affaires étrangères le parrain international du milieu pétrolier, le Texan Rex Tillerson ; PDG en exercice de la première entreprise mondiale de gaz et de pétrole ExxonMobil.

Tisser des théories de la conspiration est une entreprise de l’ombre. Le “T. Rex” Tillerson connaît très bien le leadership qatari depuis ses beaux jours en tant que CEO d’Exxon-Mobil (NdT : nous avons dit et le répétons que le Qatar tel qu’il est, est une création d’Exxon-Mobil / intérêts Rockefeller et que rien ne se passe au Qatar sans l’aval d’Exxon-Mobil, de fait Exxon-Mobil possède le Qatar…) ; tout comme le général “chien fou” Mattis, ancien patron du CENTCOM. Observez-les bien, comment ils vont agir dans la suite des évènements dévoilera au moins quelques couches du théâtre d’ombre qui se déroule actuellement et voyons voir si la complète supercherie a plus de punch qu’un simple désespoir de la maison des Saoud. Comme analysé très judicieusement par Pepe Escobar (traduction R71) dans son dernier article « Danse du sabre de Trump a déclenché la guerre des Wahhabites« .

Voilà ce que veut dire « Make America Great Again » pour Trump, son administration et les Zuniens de papier…

Le climat, la nature y s’en cognent, tous ! Money, money, money !

La nouvelle devise de l’Amérique moderne est : In Gaz We Trust » et rien d’autre…

Alors encore trop peu, il est vrai, nous sommes cependant de plus en plus nombreux à penser que l’avenir de l’humanité passe par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre.

JBL1960

Complément au dossier ; Théorie Russo-Ukrainienne de l’origine abiotique profonde du pétrole, version PDF {N°26} de 68 pages – Dossier R71 – Lire, télécharger, imprimer gratuitement.