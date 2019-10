Canadiens, de papier, prêts à festoyer le 1er juillet 2017 sur une terre volée encore rougie par le sang des Natifs?

Que les Natifs et Nations premières, ici la Nation Mohawk, nomme « usurpatrice entrepreneuriale de la Terre au non de la « couronne », et dont l’anniversaire colonial démarre le 1er juillet ; Une « mise en bouche » de leur préparatif de « RÉSISTANCE » au fléau de l’humanité ; Le Colonialisme…

Et ce par quoi il arrive, l’État !

Actuellement représenté par Justin « Waterhole » Trudeau…

Plus à suivre sur le sujet de cet anniversaire colonial à venir au 1er juillet… L’apéro ici avec Mohawk Nation News !…

Canadiens, vous vous tenez prêts pour ça ?

Mohawk Nation News | 12 juin 2017 | URL de l’article original ►



http://mohawknationnews.com/blog/2017/06/12/canadians-you-stand-on-guard-for-this/

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

URL le l’article ► https://resistance71.wordpress.com/2017/06/14/1867-2017-le-cent-cinquantenaire-de-la-colonie-dominion-du-canada-usurpatrice-entrepreneuriale-de-la-terre-au-nom-de-la-couronne-introduction/

La colonie du Canada a été enregistrée en tant qu’entreprise corporatrice à Washington DC, elle est propriété des actionnaires du Vatican. Le 1er juillet, vous célébrez le corporatisme, connu aussi sous le nom de fascisme, alors que le Canada est un des premiers au monde à être accepté sans les tenir responsables pour meurtre, enlèvement et vol de terres.

1867 a créé la fiction entrepreneuriale qui nous a emprisonné. C’était et demeure toujours la “colonie” de dominion du Canada. La “famille compacte” et la “clique du château” ont formé une union entre leurs municipalités du haut-Canada, du bas-Canada, de la Nouvelle-Écosse et le l’Île du Prince Édouard.

La Clique du Château représente les familles du Québec qui remontent au sang royal français. La famille compacte représente les familles d’Ontario et de Nouvelle-Écosse qui remontent au sang royal anglais. Aujourd’hui ce sont les banquiers. Avant 1867, ils payèrent un loyer aux nations indiennes dans un fond fiduciaire, qui devint à terme le plus gros fond fiduciaire au monde.

Le 1er juillet 1867, la toute première action de l’entreprise Canada fut de voler notre argent, l’ »Indian Trust Fund »*, afin de construire le Canada, qu’ils avaient acquis frauduleusement.

Ils nous déclarèrent alors “non-humains” et de fait émirent des licences de chasse pour nous abattre comme pour les ours ou les daims et chevreuils. Tous les statuts judiciaires canadiens qui furent passés en 1867 sont toujours en vigueur aujourd’hui. Ces lois génocidaires qu’ils créèrent ne furent jamais abrogées. Elles peuvent être parfaitement ressorties et remises en application aujourd’hui en l’état. Les colons établis qui ne se tiennent pas à nos côtés sont complices de ces crimes.

L’attaque du G20 militaire sur les citoyens de Toronto et d’ailleurs ont mis 2600 Canadiens temporairement en prison dans un hangar qui est devenu connu sous le vocable de “Torontonimo Bay”.

Le Canada est toujours le Dominion of Canada, une corporation coloniale privée, dont les propriétaires résident à la City de Londres, au Vatican et à Washington DC, le tout propriété de “la Couronne” (NdT : la Banque d’Angleterre/Vatican sise à la City de Londres et dont le patrimoine est géré par la famille Rothschild).

*Pour tout savoir sur l’INDIAN TRUST FOUND, lire l’article du 12 février 2014 sur R71 : Entretien de la rédactrice en chef de Mohawk Nation News, Kahentinetha Horn avec John Robles de “La Voix de la Russie” (audio de l’entretien sur le lien original en anglais) ► https://resistance71.wordpress.com/2014/02/15/colonialisme-et-crimes-occidentaux-en-amerique-du-nord-lindian-fund-trust-canadien-pille-par-lentreprise-canada/

◄|►