Chapitre dix : Soutien populaire et mascarades électorales

Soutien populaire et mascarades électorales

Soutien populaire

Le 8 février 2019, en France le soutien populaire en faveur des gilets jaunes se chiffrait à 65 %, selon un sondage IFOP, voire à 75 % pour les revendications les plus en vue comme le SMIC et le RIC. Le soutien au 4 mars 2019 : près de deux Français sur trois (64 %) continuent de soutenir le Mouvement, soit deux points de plus en un mois, et 77 % (+3) jugent leur mobilisation justifiée, selon un sondage YouGov. Les personnes interrogées sont 32 % (-2) à ne pas le soutenir. Pour 52 % (+4) des personnes interrogées, les manifestants ne doivent pas cesser leur mobilisation pendant le grand débat, contre 36 % (2) qui sont d’un avis contraire, selon cette enquête pour le HuffPost et CNews. En novembre 2019, le soutien populaire pour les revendications Gilets jaunes tourne toujours autour de 60% preuve que le mouvement est issu d’une grogne populaire.

Ironie de l’histoire, seule la rue est parvenue à changer le climat politique dans une perspective de transition économique réformiste, à épurer le débat politique depuis longtemps pollué par la démagogie élitiste, à revitaliser idéologiquement l’atmosphère politique tétanisée, anxieusement parasitée par le discours écologique apocalyptique, électoraliste, mercantile, ridiculisant ainsi les instances officielles traditionnelles du sérail politique et financier.

Mascarades électorales

À la faveur de l’affaiblissement du Mouvement, épuisé et découragé par plusieurs semaines de lutte infructueuse, lutte désertée par de nombreux militants ouvriers, certains membres des gilets jaunes ont décidé de présenter une liste de candidats à la mascarade électorale européenne. Ce faisant, ce soulèvement original et sans précédent risquait le suicide politique. En effet, constituer une liste de candidats à la représentation électorale, c’est créer un parti, établir un programme. C’est formater candidates et candidats en prévision du cirque parlementaire, recueillir des monceaux d’argents, l’aune par laquelle se mesure le succès et se gagne ce carnaval électoral animé par les riches et leurs médias. S’il y a des élus, ils devront rapidement s’intégrer à l’appareil représentatif bourgeois. Car, par les pouvoirs conférés par le système parlementaire bourgeois, ils seront absorbés par l’appareil étatique capitaliste, comme cela s’est produit avec la social-démocratie, les socialistes, les communistes, les trotskistes et les autres gauchistes. Ce que les militants en gilets jaunes n’ont eu de cesse de condamner depuis le début de la révolte.

Compte tenu de l’opportunité que représente cette liste-jaune pour le gouvernement, le problème de la collecte de fonds ne sera pas un problème. Sans doute trouvera-t-on aisément de généreux donateurs, d’autant que cette liste-jaune saura arracher des électeurs au Rassemblement national, l’épouvantail brandi par la gauche bourgeoise, et au parti de La France insoumise, autre spectre agité par la droite bourgeoise. Le préjudice moral et idéologique sera le même si cette liste-jaune ne faisait qu’un score médiocre et le pouvoir bourgeois pourra dire : « Vous voyez que les Gilets jaunes ne représentent personne ». De fait, dans cette mascarade électorale par et pour les riches, la victoire des prolétaires est déjà acquise avec 60 % d’abstention souvent élevée chez les ouvriers qui en ont vu passer des députés stipendiés.

Et s’il y avait eu des élus jaunes ?

On peut donc comprendre que, comme tant d’autres avant elle, madame Levavasseur, égérie de la première heure, succombe au « chant des sirènes de Bruxelles », tablant sur son aura médiatique. Elle a dit, sur plusieurs médias, se repentir d’avoir voté LREM. Alors, pourquoi veut-elle leur donner un coup de main ? D’autant plus que l’Europe n’est absolument pas un sujet de revendication. Un mouvement qui se déclare apolitique perd toute crédibilité s’il se lance dans ce que le marigot politique compte de plus glauque, les institutions européennes. Et encore plus, s’il compte dans ses rangs un suppôt du pouvoir infiltré et s’il prend comme directeur de campagne un ancien militant des Jeunesses socialistes honnies. Ce groupe politique opportuniste donnera l’impression « d’aller à la soupe », comme les comparses d’en face. Ainsi, la mouvance s’anéantirait d’elle-même. Ce qui risque de faire un grand nombre de déçus, de mécontents et de violents. Mais surtout de fracturer le Mouvement. Voilà un exemple où la petite-bourgeoise infiltrée doit être encadrée ou expulsée au nom de l’unité. Rassurons-nous toutefois, la base ne mange pas de cette soupe-là et ne participera pas à cette mascarade électorale réactionnaire.

