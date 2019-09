Des réformes pourraient-elles nous épargner la récession en préparation?

Par Nuevo Curso. Traduction:

En Argentine, en Espagne, en Italie et même en France (et au Canada. NdT), les médias nous livrent un message de plus en plus désespérant. Ils essaient de nous divertir avec des frimes électorales, des ouragans et des crimes truculents, tout en parlant de « difficultés » comme s’il s’agissait de problèmes locaux qui pourraient être surmontés avec un peu de sacrifice et une « bonne gouvernance« . En réalité, sous le capitalisme c’est la totalité – l’état du système dans son ensemble – qui détermine l’avenir de chacune de ses parties (de chacun des pays. NdT). La réalité mondiale n’est pas la somme des « réalités nationales », c’est quelque chose de plus (et ce n’est pas en examinant dans le détail chaque situation nationale particulière que l’on parvient à comprendre le fonctionnement du système dans son ensemble. NdT). Au contraire, aujourd’hui, c’est la situation globale d’un capitalisme mondial en crise qui détermine les perspectives dans chacun des pays. Afin d’avoir une idée de ce qui se passera dans cette deuxième partie de l’année, nous allons le résumer avec 7 graphiques.

Le premier élément de la situation mondiale est l’augmentation des tensions impérialistes. La guerre commerciale, avec son chapelet de pressions et de frictions militaires et politiques. D’ Hormuz à Hong Kong en passant par le Brexit , l’Algérie, la Syrie, Chypre, l’Iran, le Yémen et l’Afghanistan … et maintenant l’Amazonie (Brésil).

Le cycle d’accumulation (en d’autres termes les capacités de valoriser le capital. NdT) est presque épuisé (en panne) dans les pays du centre impérialiste mondial. Les taux de profit sont très faibles – c’est pourquoi la valeur de la production augmente à peine – et même en dopant le système monétaire des banques centrales de manière de plus en plus désespérée, les attentes et, surtout, l’activité économique ne sont pas «ressuscitées» (et le grand capital international se dirige vers un crash boursier et une dépression. NdT).

Sous l’effet de la stagnation du PIB (de la production globale) on constate une baisse de l’activité économique, en particulier de la production industrielle – la production de biens physiques – qui entraîne et accélère une nouvelle baisse de l’activité (c’est la spirale de la stagflation. NdT). En d’autres termes: les capacités de production sont détruites dans le monde entier car le système ne sait pas comment utiliser les moyens de production pour générer des profits (le mode de production capitaliste ne sait plus – dans ces circonstances particulières – valoriser le capital, objectif ultime de l’existence de ce système économique. Notez que cette destruction de forces productives concerne la destruction du prolétariat. NdT).

La situation est si grave que la fuite vers la spéculation se concentre dans des pays cyniquement appelés « émergents ». Mais ce n’est plus une spéculation à la hausse, une attente exagérée par rapport aux valeurs transigées (actions et obligations) et sur les capacités futures (profits anticipés. NdT), ce sont des paris sur les démolitions-destructions et les effondrements (qui peuvent prendre la forme de cataclysmes naturels. NdT) qui répandent l’instabilité, comme nous l’avons vu en Argentine et au Brésil.

Ce n’est pas simplement que la bourgeoisie « détruit le business« , c’est que la seule chose que le grand capital puisse faire pour maintenir les profits … c’est d’attaqué les conditions de vie et de travail des prolétaires (NdT). D’une part, réduire le coût d’entretien des conditions d’exploitation du capital national ( santé , services de base, éducation, transport en commun, etc.). D’autre part, exproprier les banques pour s’approprier directement l’épargne qui y est stocker sous forme de pensions de retraite; augmenter les heures de travail effectives, organiser la précarité, etc. De Bolsonaro à Macron, de Macri à Poutine, en passant par Sánchez et Costa (et Merkel et Trudeau. NdT) tout le monde préconise des « réformes » similaires avec des objectifs similaires vêtus de discours différents (ceci inclut les partis d’opposition de gauche comme ceux de droite dans tous ces pays décadents. NdT).

Même aux États-Unis, « vainqueur » théorique (sic) de la présente guerre commerciale, la paupérisation des travailleurs est une tendance constante qui se traduit par une stagnation de leur capacité de consommation. En d’autres termes: même dans le pays où les données sur l’emploi sont les meilleures, le système ne parvient pas à améliorer la vie matérielle des travailleurs (accroitre la consommation de masse afin de réaliser le capital et les profits. NdT) ce qui alimente à son tour une production médiocre conséquence de pauvres perspectives marchandes : Pourquoi produire davantage si vous ne parvenez pas à vendre davantage???

Que faire?

Que ce soit en Argentine , au Mexique , en Espagne ou en Australie, au Canada ou aux USA la tâche principale est similaire, car la situation mondiale qui pousse le grand capital à attaquer nos conditions de vie et de travail salarié est la même que celle qui pousse à l’appauvrissement du monde entier (y compris dans le tiers-monde et dans le quart-monde. NdT). Partout dans le monde la logique du capital est sans appel et totalitaire (pas du tout démocratique ni « citoyenne » (sic). NdT). Si nous réclamons que les profits de l’entreprise ou la rentabilité du capital national soient valorisés pour répondre aux besoins de la collectivité, ceux-ci seront décriés, conspués, dénoncés par les riches et leurs portevoix. Et il n’y a pas de sacrifices qui paient. Car ce qui fait que le système est paralysé est structurel, ce n’est pas un problème spécifique (local ou même national) qui pourrait être réglé par des élections, des « réformes » ou des accords commerciaux bilatéraux. La machine capitaliste ne peut continuer à fonctionner qu’en dévorant les salariés – les prolétaires de la misère (NdT). Il est donc temps de lutter encore plus intensément pour répondre à nos besoins individuels et collectifs (pour le salut de l’humanité. NdT) .