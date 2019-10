Éduquer, c’est faire entrer quelqu’un chez soi

CAROLLE ANNE DESSUREAULT :

Je me suis replongée dans le merveilleux livre de Jean Bédard, Comenius. Mais avant de vous livrer des merveilles de pensées élevées, des réflexions qui allument des étincelles en soi, voici une description sur la vie de Comenius, un homme hors du commun.

COMENIUS, Jan Amos Komensky, est un philosophe, grammairien, pédagogue tchèque né en 1592 en Moravie (Royaume de Bohême) et décédé à l’âge de 78 ans.

Toute sa vie, il s’occupa de perfectionner les méthodes d’instruction.

On le définit comme le père de la pédagogie moderne.

Il étudie en 1611 à l’Université calvinisite de Herborn en Allemagne. Sa formation philosophique est fortement marquée par l’étude de la Bible. En 1613, il s’isncrit à la faculté de théologie de l’Université de Heidelberg.

Quelques années plus tard, il se marie, et devient pasteur à la paroisse de Fulnek. Cinq ans plus tard, au début de la Guerre de Trente Ans, la ville de Fulnek est envahie par les troupes espagnoles. Comenius doit s’enfuir. Il ne reverra jamais sa femme et ses deux enfants qui vont mourir de la peste. Condamné à l’exil, il voyage dans une grande partie de l’Europe. En 1628, il s’établit à Leszno en Pologne. Il aura deux autres mariages.

Il devient un personnage respecté, écouté autant par les catholiques que les protestants. Il s’intéresse à la pédagogie et le Cardinal de Richelieu l’invitera en France – mais sans succès. Il va réformer des écoles en Angleterre et en Suède.

Quelques années plus tard, toujours en Pologne, à la suite d’une attaque des catholiques polonais, il perd tous ses travaux des vingt années précédentes. En 1956 il se réfugie en Hollande.

On le considère comme le père de l’éducation moderne. Michelet l’appelait Le Galilée de l’éducation. Il est aussi considéré comme l’inspirateur de la franc-maçonnerie. En 1942, il a rencontré René Descartes et malgré de fortes divergences d’opinions, les deux hommes ont partagé le même but d’une science rationnelle universelle.

Pour Comenius, l’éducation était le remède à la profonde crise culturelle qui traversait l’Europe son époque. Il véhiculait l’idée que chaque être humain mérite d’être éduqué. Tout devait être enseigné à tout le monde, sans distinction de richesse, de religion ou de sexe. À une époque où les femmes étaient peu considérées, il affirmait que les filles ont les mêmes capacités intellectuelles que les garçons. Surtout, il a créé de nouvelles façons d’enseigner. Il condamnait les façons de présenter les connaissances comme des éléments juxtaposés plutôt que comme un tout. Il croyait qu’il fallait apprendre à penser. Ainsi, s’attacher aux activités de la pensée et de la raison, mais aussi au travail manuel.

À son époque, il a conçu un système d’éducation rationalisé, unique pour les deux sexes, en quatre degrés : l’école maternelle pour les petits ; l’école publique pour les enfants ; l’école secondaire pour les adolescents et les académies pour les plus âgés. Il croyait aussi que l’éducation est un processus qui se poursuit toute une vie.

Tout particulièrement sa manière d’enseigner est exceptionnelle, et l’idée que l’enseignant doit éveiller l’intérêt de l’élève par l’utilisation d’images, d’associations, d’expériences concrètes, de jeux de groupe, et la participation de chacun. Il déconseillait toute punition corporelle.

***********

Voici des mots, des idées, des envolées que j’ai retenues du livre de Jean Bédard sur Comenius, l’art sacré de l’éducation.

Éduquer – c’est faire entrer quelqu’un chez soi

On doit déposer la vie lentement sur le dos des enfants, par petits paquets bien pesés. Trop d’atermoiements, ils restent chétifs. Trop d’empressement, on risque de les éteindre.

Préserver l’enfant, c’est préserver sa joie naturelle. L’enfant aime le difficile, il grimpe, escalade, saute. Par le difficile, il renforce son corps, sa volonté, sa sagacité, sa mémoire. Mais le trop difficile écrase. L’éducateur doit moduler les exigences. Cela suppose qu’il assume lui-même le poids. Tel est le métier de parent.

La science, mécanique de Descartes (propos de Comenius à sa fille)

Mais la science? demande la fille qui doute d’elle. Ah, dit Comenius, tu parles de la mécanique de Descartes, celle-ci n’est pas une science de la nature mais une science de la raison, une sorte de science et une sorte de raison. Or, ce que cette raison conçoit clairement et distinctement, n’existe pas. Voilà ce que m’a fait découvrir l’erreur de ce fameux Descartes. On n’enseigne jamais aussi bien que par erreurs. N’oublie jamais que c’est la raison qui est dans la nature et non la nature qui est dans la raison.

Pour aller à l’intérieur de soi

Le seul moyen d’aller à l’intérieur, c’est de se jeter à l’extérieur et inversement.

Exercice suggéré par Comenius à sa fille Elizabeth pour se libérer

Commençons par un exercice très simple. J’ai une idée, ma fille, courez. Allez, courez, prenez votre envol, ouvrez les bras et courez comme pour attraper des papillons.

Alors, racontera la fille, je me suis mise à courir. Je plongeai si profondément dans mes souvenirs de petite fille que bientôt je voyageais toute voile dehors. Plus je courais, moins j’avais de retenue.

Le père lui a demandé :

Qu’avez-vous appris de ce paysage?

Des fleurs, des feuilles petites et grandes, des boutons de moutarde, des mouches et des moucherons, des papillons, des araignées.

Et quoi d’autre?

Des arbres coiffés comme des comtesses, des poissons qui culbutent dans un ruisseau. Un lac qui a la chair de poule.

Et sous vos pieds, madame ma fille, demanda-t-il?

Des racines qui s’en vont à l’abreuvoir, des vers de terre filant à vive allure, des fourmis qui transportent de grosses chenilles.

Et les vaches, vous les avez vues?

Elles se caressent le dos avec la queue, regardaient l’horizon d’un air ruminant.

La domination engendre la violence

Comenius pensait qu’une partie domine le tout, c’est l’essence même de la violence. Que la raison domine l’homme, que l’homme domine la nature, ou que X conquiert le monde, c’est une même violence.

COMMENTAIRES DIVERS

Comenius était une personne riche et complexe sans être compliquée. Une pensée à l’écoute du murmure du réel. Une pensée libre qui préférait la pauvreté (et non l’appauvrissement) à l’esclavage.