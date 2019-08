Et l’effet papillon, y croyez-vous ?

CAROLLE ANNE DESSUREAULT :

« Un battement d’ailes de papillon au Brésil peut-il déclencher une tornade au Texas ? »

C’est ainsi que le météorologiste et mathématicien américain, Edward Lorenz, débute sa conférence en 1972 à l’American Association for the Advancement of Science concernant le phénomène fondamental de sensibilité aux conditions initiales de la théorie du chaos, théorie qu’il a découverte dix ans plus tôt. Le scientifique a développé la métaphore par deux propositions, soit :

« Si un battement d’ailes d’un papillon peut engendrer un ouragan, la même chose est vraie pour tous les autres battements d’ailes du même papillon, mais aussi pour les battements d’ailes des millions d’autres papillons, sans parler de l’influence des activités des innombrables autres créatures plus puissantes, comme les hommes par exemple ! »

« Si le battement d’ailes d’un papillon peut déclencher une tornade, il peut aussi l’empêcher. Si le battement d’ailes d’un papillon influe sur la formation d’une tornade, il ne va pas de soi que son battement d’ailes soit l’origine même de cette tornade et donc qu’il ait un quelconque pouvoir sur la création ou non de cette dernière. »

La théorie du chaos révèle que le désordre à un certain niveau n’est pas incompatible avec l’ordre à un autre niveau.

L’effet papillon existe-t-il ? Le scientifique ne s’engage pas sur ce point. Il explique qu’un phénomène naturel, comme la météorologie, pourrait être sensible aux conditions initiales et que ceci pourrait avoir des conséquences sur l’impossibilité de prédiction de la météo à moyen terme.

Toutefois, même si le papillon du Brésil s’avérait impuissant, il existe de nombreux autres domaines de la science où l’idée peut s’appliquer, les planètes, la finance, l’histoire, l’informatique….

Plusieurs scientifiques conçoivent que si notre présent détermine le futur, une connaissance imparfaite du présent – comme c’est presque toujours le cas – rend la détermination du futur illusoire. Edward Lorenz ne fut pas le premier à comprendre la limitation du déterminisme. D’autres, soit Henri Poincarré, J. Hadamard, avaient au début du siècle précédent, formulé que le mouvement des corps célestes pouvait être sensible aux conditions initiales.

En fait, l’idée fondamentale des systèmes chaotiques formule que de petites altérations dans les conditions initiales provoquent de profondes altérations dans le résultat final. Autrement dit, petites causes, grands effets. Une projection faite par ordinateur a établi que si la terre se mettait à tourner en orbite autour du soleil à seulement 100 mètres de distance de son point de départ, elle s’éloignerait, au bout de 100 millions d’années, de 40 millions de kilomètres !

Quand bien même l’effet papillon n’existerait pas dans l’atmosphère, il resterait une idée mathématique riche et puissante, un champ qui permettrait d’établir des connections avec d’autres domaines qui paraissent éloignés.

Un auteur a intitulé son livre L’effet papillon. Xavier de Bayser est un pionnier de la finance et du capital-risque et explique des notions de développement durable, d’investissement socialement responsable. Des petites causes ici et là pour produire de grands effets à long terme et réduire l’exploitation irresponsable des ressources communes. Des petites causes pour solutionner la malnutrition, la famine, la déforestation, et tant d’autres. C’est comme créer les conditions d’un effet papillon.

Sur le plan personnel, étant donné que rien n’est parfaitement déterminable, n’est-ce pas que nous pouvons dans une situation que nous ressentons limitative, initier une nouvelle petite cause d’intention pour répondre à nos aspirations profondes ! Ces petites causes d’intention auront un effet domino et affecteront positivement tous les aspects de notre personne, dans tous les secteurs de notre vie. C’est semblable à de nouvelles semences.

En 2006, le film Babel d’Alejandro González Iñárritu montre les conséquences immenses résultant d’un coup de feu tiré au hasard par un jeune garçon dans un village au Maroc. La vie de plusieurs personnes en sera profondément affectée. Comme un effet domino.

Finalement, l’effet papillon, nous ouvre des voies de réflexion.



