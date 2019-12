Jérusalem, Nicosie et la WWIII par Gilad Atzmon

Le monstre est tentaculaire…

Guerre du gaz au Moyen-Orient : Le vol du gaz de Gaza passera par un gazoduc israélo-chypriote à destination de l’Europe…

Jérusalem, Nocosie et la 3ème guerre mondiale Le gazoduc israélo-européen à venir est le prochain désastre Gilad Atzmon | 20 juin 2017 | URL de l’article source ► http://www.veteranstoday.com/2017/06/20/jerusalem-nicosia-and-ww3/

Traduit de l’anglais par Résistance71 | URL de l’article ► https://resistance71.wordpress.com/2017/06/24/guerre-du-gaz-au-moyen-orient-le-vol-du-gaz-de-gaza-passera-par-un-gazoduc-israelo-chypriote/

Comment cela a t’il pu se produire ? Comme est-ce que les Chypriotes, connus pour leur soutien à la cause palestinienne, sont devenus des membres d’une province israélienne ?

La réponse : un gazoduc Israël-Europe

Début avril, on a appris au sujet de la proposition d’un gazoduc sous-marin de 2000km connectant les champs gaziers de Gaza et de Chypre (NdT : nous avons dit ici-même récemment que ces champs gaziers étaient en fait le même, réparti sur plusieurs endroits… où passent des “frontières maritimes” et oui, il y a plein de gaz naturel au large de Gaza, que bien entendu Israël veut s’approprier…) avec la Grèce et possiblement l’Italie.

L’accord de gazoduc entre Israël, l’Italie, Chypre et la Grèce laisse hors du coup les Turcs et les Palestiniens. Tandis que Gaza doit faire face à une crise énergétique avec son électricité réduite à moins de trois heures par jour ; Israël vise à engranger des milliards de dollars d’une source assez importante de gaz naturel sise sur la côte de Gaza et bel et bien en territoire palestinien, dans les eaux territoriales palestiniennes (en assumant que cela existe…)

Yuval Steinitz, le ministre de l’énergie d’Israël, s’est félicité de ce projet de gazoduc s’attendant à ce qu’il soit opérationnel en 2025 et le qualifiant de “commencement d’une très belle amitié entre nos quatre pays méditerranéens”. Bien entendu, il manque des nations dans cet accord et il est facile de s7apercevoir que tout cela représente une recette pour un désastre: le gazoduc et les installation gazières sont des cibles aisées. La région est une poudrière. Chypre est en train de mettre en péril sa souveraineté. L’île pourrait bien devenir sous peu, le champ de bataille pour quelques entités globalistes sans foi ni loi et sans pitié.

Les dirigeants de Chypre sont en train de comprendre qu’ils sont devenus une province d’Israël s’ils veulent d’un gazoduc qui distribue le gaz naturel volé aux Palestiniens. Et comme révélé dans la vidéo, Chypre est maintenant protégée par son “grand-frère” israélien. Les manœuvres conjointes israélo-chypriotes se sont tenues pour envoyer un message aux Turcs et à qui de droit dans la région quant aux conséquences militaires brutales auxquelles ils devront faire face pour toute intervention dans leur projet de vol de gaz.

En complément de lecture sur le Moyen Orient ;

Bernard de Grande-Bretagne manœuvre au Moyen-Orient…

Washington déclare la guerre aux Gardiens de la Révolution Iranienne – Source Almanar

La danse du sabre de Trump a déclenché la guerre des Wahhabites par Pepe Escobar – Traduction R71

Les écrits, publications et livre du Dr. Ashraf Ezzat, qui ne dit jamais que l’histoire de la bible est une invention. Mais prouve juste que la location GÉOGRAPHIQUE de cette histoire n’est pas la bonne. Et qu’il ne faut pas chercher en Égypte ou en Palestine des traces de l’ Exode ou du Palais de Salomon mais dans le Sud de l’Arabie Saoudite et au Yémen. À lire ou à télécharger la version PDF {3} de 39 pages des travaux de recherche, publications du Dr. Ezzat ; Traduction de la Bible et Escroquerie Historique ; Ezzat y traite de plus la question des « Racines juives de la culture takfirie » et j’ai pour ma part, rajouté le dossier sur l’Opération « Tapis Volant » qui a consisté à rapatrier, de 1949 à 2016, tous les juifs du Sud Yémen, en Israël ; ICI & LÀ et je rajoute la transcription complète de sa dernière vidéo dans laquelle il explique que l’esclavage n’était pas une pratique fréquente en Égypte antique ce qui remet en cause nombre de récits ICI.

Sur Résistance71 ;

https://resistance71.wordpress.com/2017/06/24/guerres-imperialistes-au-moyen-orient-analyse-dhassan-nasrallah-press-tv-al-manar/

“La désobéissance civile n’est pas un problème quoi qu’en disent ceux qui prétendent qu’elle menace l’ordre social et mène à l’anarchie. Le vrai danger, c’est l’obéissance civile, la soumission de la conscience individuelle à l’autorité gouvernementale.”

~ Howard Zinn ~

Et c’est peu de dire que mézigue, ou R71, on n’aura pas alerté !

Dès décembre 2015 ; Résumons-nous : la guerre par procuration en Syrie commence en 2011 suite au refus du gazoduc qatari d’Assad en 2009. A partir de là “Assad doit partir !” sera le slogan propagandiste.

Et Assad ne mérite pas de vivre, et les petits gars font du bon boulot !

NON !

Et par la Bush de La Nouvelle Voix de Son Maitre et même s’il ne fait plus un préalable du départ de Bachar al-Assad. Cependant, dans la même interview, Macron est capable de dire que la France interviendra, même seule, si la « ligne rouge » d’un bombardement chimique est franchie. Et que « Bachar n’est pas notre ennemi, c’est l’ennemi du peuple syrien ».

Lutter contre l’empire anglo-américano-christo-sioniste c’est lutter contre tous les empires. La lutte amérindienne, zapatiste, donc indigène, est identique à la lutte palestinienne puisqu’il s’agit de résister contre une Entité/Hydre/Bête COLONIALE…

La nouvelle devise de cet empire est In Gaz We Trust, et il le prouve !

Il faut rappeler que des banques françaises financent la colonisation !

Voilà, vous êtes prévenus…

Rendez-vous au tas de sable…

Enfin si d’ici là les psychopathes aux manettes n’appuient pas sur tous les boutons, juste pour voir et de nous éparpiller, façon puzzle…