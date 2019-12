La couleur blanche : 52 % moins de risques d’un AVC

CAROLLE ANNE DESSUREAULT :

On m’a toujours dit (la famille, les naturopathes, les experts en santé) que les légumes colorés étaient les plus vitaminés, les meilleurs que je pouvais consommer pour ma santé. Du vert, rouge, jaune, orange, mauve, violet ! Mais le blanc, où se situe-t-il dans cette abondance de légumes colorés ? Il me semblait classé dans le bas de l’échelle. Ce qui est faux, tel que le mentionne Guylaine Campion, ND et journaliste, dans un article publié sur le site Le Monde au Naturel.

Group of green vegetables on white backgroundD’après une équipe de chercheurs hollandais qui a cherché à savoir si les végétaux avaient des effets différents sur la santé cardiovasculaire en fonction de leur couleur, les personnes qui consomment des fruits et légumes de couleur blanche, tels que chou-fleur, chicorée, ail, oignons, poires et pommes, ont 52 % de risques en moins de faire un AVC que celles qui en mangent peu.

Pour quelle raison ? Parce que même si les fruits et légumes blancs sont ceux qui contiennent le moins de pigments et sont les plus pauvres en antioxydants, ils sont, en revanche, très riches en vitamines et minéraux. Ces aliments à chair blanche sont riches en quercétine (un flavonoïde aux propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antihistaminiques). Les légumes blancs sont également riches en anthoxanthines, des nutriments qui permettent de réduire la pression sanguine et le taux de cholestérol.

Voici une variété de végétaux sans couleur

L’OIGNON

Ce légume est riche en allicine (antibiotique naturel) et en quercétine, il possède des vitamines A, B6 et C et minéraux de potassium, phosphore, manganèse fer, iode, silice et soufre. Il est un diurétique, anti-infectieux et antiseptique, et il aide à abaisser le taux de cholestérol sanguin.

On dit qu’on retrouve beaucoup de centenaires chez les Bulgares. Ils sont friands d’oignons.

LE POIREAU

Le poireau est riche en vitamine C, en fer, en silice et en soufre. Ses fibres aident au transit intestinal et ses propriétés diurétiques aident au fonctionnement des reins.

LE CHOU-FLEUR

Il est mon légume préféré ! De la famille des choux, il fait partie des aliments anti-cancer. Il contient de grandes quantités de vitamines C, B6, B9, du sélénium, du manganèse, du magnésium Le jus de chou-fleur traite les ulcères d’estomac et divers troubles digestifs.

L’ENDIVE

Peu calorique et riche en potassium, énergétique.

LE PANAIS

Légume racine de la famille de la carotte, le panais est riche en vitamines du groupe B, en potassium et en magnésium. Ses molécules actives joueraient un rôle dans la prévention du cancer, particulièrement du côlon.

LA POMME DE TERRE – AVEC MODÉRATION

En raison de son indice glycémique élevé, il est préférable de ne pas en faire abus. Toutefois, elle renferme plusieurs vitamines et minéraux, le potassium, manganèse et des vitamines C et du groupe B. Ses composés antioxydants protègent les cellules du corps des radicaux libres. Il est préférable de la faire cuire à la vapeur plutôt qu’au four.

LA POMME

Ce fruit aide au transit intestinal et réduit la constipation.

LA POIRE

Elle est riche en cuivre et en vitamine C. Elle prévient les maladies cardiovasculaires, le diabète et l’obésité.

En conclusion, quelle que soit la couleur du fruit ou du légume, ils sont tous bons et chacun a ses propres bienfaits, minéraux et vitamines.

À l’occasion des Fêtes, voilà une bonne occasion de présenter avant le repas un plateau coloré de fruits et légumes. Leurs propriétés vont aider à mieux digérer les mets qui suivront.