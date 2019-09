La danse du sabre de Trump a déclenché la guerre des Wahhabites par Pepe Escobar

Mais pour moi ce genre de phrase, plus bas décrédibilise son analyse : Comme toujours lorsque les joueurs battent leurs cartes, chacun doit se positionner. Le Royaume-Uni défend son Empire, la France sa classe dirigeante et les États-Unis son peuple.

Ici, en tout cas, on n’a jamais cru que Trump était le candidat du peuple, anti-système et contre la guerre…

Trump est là pour servir ses maitres, tout en se faisant de la thune au passage et en faire gagner un max à tous ses potes, déjà plein aux as…

Et il n’en est pas moins dangereux car il est capable de nous éparpiller façon puzzle en appuyant sur le bouton rouge… au lieu de commander un soda…

Tout comme le gamin que les Zélites ont placé à l’Élysée, tel un cheval de Troie…

Alors Trump est là pour « redonner sa grandeur à l’Amérique » mais à cette Amérique blanche, messianique et suprématiste ! Aux Zuniens de papier, aux descendants des colons, envahisseurs, exterminateurs dont toute personne indigène est exclue. Et cela n’est absolument pas possible ! C’est cette mentalité là qu’il faut endiguer, ce cycle mortifère, eugéniste, raciste, avec lequel il faut rompre. C’est cela que veut dire, pour moi, faire tomber l’empire…

Alors que de plus en plus nombreux, nous pensons que l’avenir de l’humanité passe par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre.

Je préfère écouter et amplifier les voix anticoloniales autochtones des Amériques au 21ème siècle, et y mêler la mienne…