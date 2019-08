L’Amour numérisé: consommations intimes tarifées normalisées

À l’heure de la domination impérialiste d’internet, toutes les transactions administratives et commerciales s’effectuent par le canal numérique. Internet a révolutionné les relations humaines. Y compris les relations intimes. En effet, le numérique a bouleversé également les rencontres amoureuses et les relations sexuelles.

Dans le sillage du développement exponentiel des sites marchands de vente directe sur la Toile, se sont imposés, ces dernières années, les sites de rencontres mercantiles. Par leur emprise et leur succès croissant, ces sites sont parvenus à reconfigurer les codes de l’amour moderne. Avec leur logique marchande, ces sites ont imposé une standardisation mercantile des relations intimes, doublée d’une multiplication des partenaires sexuels – tarifés (les sites étant payants, la quête d’un partenaire peut être apparentée à une forme de prostitution légalisée, et les sites, à une forme de proxénétisme agréé). Ainsi, ces sites ont détrôné les rencontres spontanées et singulières. En un mot : ils ont guillotiné l’amour.

De fait, avec la marchandisation de l’amour, règne au sein de ces sites de rencontres un véritable esprit mercantile en matière « matrimoniale». Ces sites ont redéfini les normes relationnelles de la sphère intime. Les conduites amoureuses et sexuelles sont désormais dominées par l’esprit de prédation, la concurrence, le calcul, le marketing de soi, la rationalisation des rapports humains. Dans une société déjà foncièrement individualiste, ces sites ont renforcé l’isolement des individus, réduits à s’enfermer dans leur cocon domiciliaire, avachis devant leur écran d’ordinateur en quête de l’amour virtuel mais jamais vertueux. Si, autrefois, les multiples réseaux de sociabilité permettaient de nouer, de manière transparente, les relations amoureuses, aujourd’hui les sites concentrent les rencontres dans ces magiques écrans plats qui permettent, dans l’anonymat, de tisser des contacts intimes à l’abri des regards des amis ou des collègues. Aussi ces sites favorisent-ils la privatisation des rencontres ou les rencontres privatisées. L’anonymat des relations intimes.

De manière générale, à la faveur de l’urbanisation et de l’industrialisation, impulsant l’exode rural qui éloigne la jeunesse de son milieu familial et villageois, les couples ne sont plus formés par les parents. Encore récemment, les nouveaux citadins débarqués se rencontraient lors des sorties, très fréquentes à l’époque précédent le narcissisme et l’invasion des lucarnes domestiques, ces télévisions analogiques ; lors des soirées entre amis, très répandus avant l’ère d’internet. À cette récente époque, la culture populaire valorisait les rencontres spontanées et hasardeuses. Les multiples espaces de sociabilité favorisaient la drague fortuite en vue d’une relation conjugale sérieuse, sincère et durable, consacrée par un mariage officiel. (1)

Ces dernières décennies, favorisés par la réduction des sphères de sociabilité, les premiers sites de rencontres ont émergé à la fin des années 1990, dans le prolongement de l’invention du minitel et des légendaires agences matrimoniales. Ils prolifèrent avec la démocratisation d’internet et la profusion des smartphones. Les jeunes, familiarisés avec l’univers numérique, recourent abondamment aux sites de rencontres. Cependant, avec la progression de sites de rencontres communautaires et « générationnelles », la fréquentation des sites s’est étendue aux autres catégories d’âge. Sociologiquement, si les jeunes s’inscrivent sur les sites dans un esprit convivial afin de mesurer leur degré de séduction et d’attractivité, sans perspective de relation sérieuse, leurs aînés sont, en revanche, prétendument, en quête d’une véritable union durable, d’un vrai projet de couple : une union au vrai hypothétique, au mieux expéditive, à durée indéterminée, réduite à sa plus simple expression lubrique.

Décidément, dans une société de classe, même au sein de ces sites les déterminismes sociaux imposent leurs choix en matière de rencontre. Les clivages sociaux demeurent prégnants en matière de rencontre. Les frontières de classe sont infranchissables. En effet, les partenaires invariablement appartiennent au même milieu social. Sur ces sites les critères de sélection varient en fonction des classes sociales. Les profils des utilisateurs sont passés au peigne fin. L’examination des « candidats de Cupidon » s’appuie sur l’auscultation visuelle de la photo du prétendant, sur l’évaluation de son style rédactionnel, de ses référents culturels, ses goûts culinaires, esthétiques et vestimentaires, ses orientations politiques, son obédience religieuse. Aussi, dès l’examen de la photo, les candidats à l’amour virtuel doivent-ils se conformer aux normes des valeurs dominantes, aux codes sociaux. L’utilisateur doit rentrer dans le cadre de la normalité. La sélection impose ainsi une rationalisation de la rencontre. N’entrent dans ces rencontres programmées aucune spontanéité, imprévisibilité, innocence. Ces rencontres sont planifiées, rationalisées, modélisées, « profilisées ».

De fait, sur ces sites, la séduction emprunte exclusivement la voie de l’écriture. Elle s’appuie ainsi sur le registre intellectuel et non sensoriel. L’exercice de séduction s’apparente à un véritable concours d’entrée dans une grande école. Gare aux mauvais élèves. Les « cancres » sont rapidement éliminés. L’écrémage des candidats s’effectue à cette étape rédactionnelle. Seuls réussissent le passage d’admissibilité les postulants au lexique et au style rédactionnel impeccables. Le mépris de classe pour les candidats auteurs de fautes d’orthographe est symptomatique du caractère arrogant de certaines catégories sociales privilégiées.

En outre, expression d’une société matérialiste fondée sur des rapports marchands, les premières questions s’intéressent principalement à la profession et au niveau d’études du candidat (gages d’une réussite sociale conjugale garantie). Viennent ses goûts musicaux, littéraires, ses loisirs, ses passions. Évidemment, un cadre, un petit-bourgeois, ne s’intéressera jamais à une candidate prolétaire. Les catégories supérieures exhibent crânement leur statut social. Au reste, les sites favorisent ouvertement ces classes privilégiées. Les sites réservés « pour célibataires exigeants » dissimulent malaisément la discrimination sociale. Aussi, un site classique demeure par conséquent destiné aux seuls clients peu exigeants, aux candidats désargentés. Ainsi, même au plan sentimental, les clivages sociaux dominent les relations intimes. Ségrégation sociale cristallisée par une tarification prohibitive de l’abonnement, manière très subtile de sélection discriminatoire financière des candidats.

Outre le statut professionnel, l’âge constitue également un critère déterminant, discriminant. Les jeunes hommes sont boudés par les filles de leur âge. Car elles préfèrent des hommes matures, déjà engagés dans la vie active, à la carte bleue généreuse. Mais, après 40 ans, ce sont les femmes qui sont pénalisées du fait de leur l’âge jugé intimement obsolète. Les célibataires avec enfants sont majoritairement des femmes, et elles éprouvent des difficultés pour reconstruire une nouvelle vie conjugale stable. Aussi deviennent-elles des proies lascives faciles pour les candidats en quête d’aventure.

Précisément, la particularité des sites de rencontre est qu’elle débouche rapidement sur des relations sexuelles. De là s’expliquent certaines critiques déplorant la banalisation du sexe favorisée par ces sites de rencontre. En effet, à l’ère du numérique, en quelques clics et échanges virtuels, ces sites permettent de nouer des relations intimes dans la discrétion. À l’ombre de la vue des proches, les rencontres sur internet prêtent moins au préjudice moral personnel et facilitent ainsi les relations intimes éphémères. La réputation est sauve pour les deux partenaires d’un soir. Ni vu, ni connu.

Cependant, sur ces sites les normes conventionnelles sociales en matière de relations homme/femme priment toujours. La femme doit faire preuve de réserve, de « pudeur ». C’est à l’homme de prendre les initiatives. Même en matière de proposition de relation sexuelle. Sans encourir la moindre récrimination ni condamnation morale. En revanche, si une femme adopte une attitude libidineusement entreprenante, l’homme est décontenancé, et la femme passe pour être une femme aux mœurs légères. Et bafoue donc les vertus de la société. L’hypocrisie morale persiste même sur les sites de rencontres. Aussi ces sites demeurent-ils fidèles à la distribution des rôles en fonction du genre. À l’homme, le droit de consommer sans modération la chair fraîche sans subir de réprobation de l’opinion publique. Mais à la femme, le devoir de se conformer aux normes patriarcales, pour « préserver l’honneur » de la société.

À l’instar de la drogue ou des jeux de casino (ou des maisons closes), les sites de rencontres induisent les mêmes effets. Une fois s’être abonné, le piège de l’addiction se referme sur le candidat malheureux du cœur. De manière compulsive, il ne décroche plus de son addiction aux sites. Faute de succès sur le premier site, il prolonge indéfiniment son abonnement. D’aucuns s’inscrivent sur de nombreux sites pour multiplier leurs chances d’empocher le pactole sentimental, libidineux, de multiplier les rencontres. En réalité, les sites de rencontres fonctionnent à la manière des sociétés soi-disant démocratiques qui professent l’égalité des chances, dans une société pourtant divisée en classes. Comme par hasard, seuls les enfants de riches réalisent leur chance de « devenir » riche. Le pauvre enfant à beau dépenser de l’énergie pour réussir socialement, il découvre que c’est toujours les mêmes qui monopolisent la réussite et captent les richesses, sans fournir d’effort.

Au demeurant, sur les sites de rencontres numériques, la même logique imprime sa force implacable. Seuls les bien nantis physiquement et professionnellement, les mieux cotés sur le marché de la séduction, réussissent le concours de séduction, trouvent un débouché sentimental, charnel. En vérité, quand on ne séduit pas dans le réel, on ne séduit pas également dans l’univers virtuel. Quand on est pauvre au départ, on le demeure à l’arrivée : du berceau au cercueil la pauvreté accompagne la vie du misérable.

Autre caractéristique de ces sites de rencontres : la sincérité et la vérité ne sont pas prévus au menu des abonnés. En effet, devant son écran, l’utilisateur s’abrite derrière un écran de fumée. Pour tenter de séduire, les candidats n’hésitent pas de recourir aux mensonges. Sur leur âge. Sur leur photo retouchée. Sur leur profession. Sur leur situation conjugale.

Autre singularité : les sites de rencontres alimentent amplement les fantasmes. Fréquemment, entre chacun des deux partenaires derrière son écran, des relations épistolaires virtuelles passionnées se nouent des mois durant, pour découvrir au final, une fois la rencontre réelle consommée, qu’aucune alchimie n’émerge de ce premier rendez-vous longtemps magnifié, paré de toutes les espérances matrimoniales et sensuelles. Cette triste réalité révèle la misère affective et sexuelle dans laquelle vivent les postulants à l’amour virtuel.

À l’évidence, les sites de rencontres ressemblent à des hypermarchés proposant des produits humains en fonction des attentes des consommateurs amoureusement fauchés. Sur ces sites de vente des relations intimes, les individus sont interchangeables. Sur ces supermarchés de la rencontre, les clients sont en quête de dulcinées ou de princes charmants sur mesure, personnalisés. Au vrai, ils cherchent des sosies d’eux-mêmes. Des clones d’eux-mêmes. Le client recherche une personne qui lui ressemble. Identique à sa personnalité. Hors de question de s’ouvrir sur de nouveaux horizons culturel et national conjugaux. Au surplus, les sites communautaires ont accentué cette tendance de repli identitaire. Certains sites de rencontres se limitent à une religion, une couleur de peau, une obédience politique, à une unique passion commune (amour des animaux, des voitures de collection, de la moto).

Quoi qu’il en soit, dans la réalité, selon de nombreuses études, seul 1% des couples se forment par le biais d’internet. Aussi, 99% des autres rencontres ne dépassent pas le stade du flirt, des chambres d’hôtel.

Mesloub Khider

