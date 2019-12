Le complotisme, alibi des mollahs pour écraser le prolétariat iranien

Á l’instar des classes dirigeantes, pour les médias, le peuple, perçu comme une masse moutonnière, ne s’éveille à la conscience politique que sous l’instigation de quelque gourou meneur de foules. Ou de quelques professionnels spécialistes de la manipulation politique œuvrant au service d’occultes puissances «étrangères». Ainsi, dès lors que les prolétaires investissent la Rue pour revendiquer leurs droits à la vie, réclament l’amélioration de leurs conditions sociales, œuvrent à l’instauration d’une société humaniste et égalitaire, elles sont aussitôt taxées d’être à la solde de pays étrangers. D’être manipulées par des forces nébuleuses. Étrangement on n’accuse jamais la main invisible étrangère d’être responsable de l’habituelle résignation de ces mêmes prolétaires. De leur longue soumission, leur apathie. De leur effacement de l’histoire. On applaudit même leur résignation, leur passivité, leur asservissement. Signes de leur ferveur nationaliste. Preuves de leur fidélité au pouvoir dominant. Tant que le prolétariat demeure silencieux, oublieux de ses droits, il est acclamé pour son état d’accalmie. Dès lors qu’il se réveille de sa léthargie pour se lancer dans une synergie de luttes collectives, le prolétariat devient aussitôt objet de calomnies. Il est couvert d’ignominies, d’infamie.

L’Iran vient de nous offrir le dernier exemple sur le traitement différentiel de l’actualité saisie de manière policière par certains médias, et par le régime moyenâgeux des Mollahs. La théorie du complot a été de nouveau brandie en guise d’explication du soulèvement populaire. En Iran, à la suite de l’annonce de la hausse du prix de l’essence, le moteur de la révolte sociale s’est embrasé. Dès la mi-novembre 2019, la rue iranienne a été le théâtre de manifestations violentes. Par milliers, les prolétaires iraniens ont envahi la rue pour dénoncer la chute de leur niveau de vie, protester contre la corruption, la dégradation des services publics, les fréquentes coupures d’eau et d’électricité.

Deux semaines durant, une centaine de villes ont été en proie aux émeutes. Les soulèvements ont été accompagnés d’incendies et d’attaques de stations-service, de commissariats, de centres commerciaux. Au cri de « mort à Khamenei », ou «dehors les mollahs», des mosquées et des écoles théologiques ont été incendiées, ainsi que de nombreux édifices publics notamment des sièges de municipalités. Les manifestants iraniens ont également scandé «Ni Gaza, ni Liban», pour dénoncer la dilapidation de l’argent dans les entreprises impérialistes opérées par le régime des mollahs.

Ainsi, les prolétaires iraniens sont descendus spontanément dans la Rue pour dénoncer la cherté de la vie. Aussitôt ils ont dû affronter la répression policière et les milices paramilitaires islamiques. Ces dernières ont fait usage de balles réelles contre les manifestants. Selon certaines sources, les mollahs auraient réussi à mater la rébellion, mais au prix d’au moins 400morts et 10 000 arrestations.

Surpris par l’ampleur de la révolte sociale, le régime sanguinaire des mollahs a instauré promptement un couvre-feu numérique, en procédant, dès le 16 novembre, au verrouillage d’accès à Internet dans l’ensemble du territoire iranien. Le président iranien Hassan Rohani s’est même fendu d’un communiqué pour dénoncer «un complot» de l’étranger, désignant nommément la CIA. Le régime a déclaré avoir déjoué un complot ourdi depuis l’étranger. Il a dénoncé un complot américain, sioniste ou saoudien. Quant à l’ayatollah Ali Khamenei, il s’est félicité d’avoir «repoussé l’ennemi». Voilà, le mot est lâché : le peuple iranien révolté est l’ennemi à abattre.

Comme la révolte sociale a été cette fois vraiment politique, des femmes iraniennes se sont engouffrées dans la brèche pour revendiquer également la liberté d’ôter le voile religieux imposé par le régime moyenâgeux des mollahs. Ce voile qui mutile leur personnalité. Ce voile qu’elles doivent porter comme l’étoile jaune de David imposée aux Juifs, pour leur signifier leur singularité sexuelle, leur incongruité identitaire, leur infériorité sociale.

À l’évidence, ces derniers soulèvements populaires diffèrent des mouvements précédents, cantonnés aux protestations contre la tricherie électorale organisée par les deux factions bourgeoises iraniennes : la faction des dictateurs religieux islamiques et la faction des politiciens bourgeois libéraux. Cette fois-ci, les causes sont plus «prolétariennes». Cri de révolte du prolétariat le plus misérable du pays, celui qui survit dans les quartiers périphériques de Téhéran et surtout dans les petites villes, le soulèvement est parti surtout des villes de province, comme en Russie en 1917. On oublie que les révolutions commencent loin de la centralisation étatique ; les capitales sont en général très embourgeoisées.

En outre, il est un autre signe frappant, inquiétant pour l’ordre mollah-rchique, que toute la presse occidentale n’a pas manqué de relayer : tout le monde déplore l’absence de «dirigeants» ou même de «leaders» dans cette masse prolétarienne qui s’attaque violemment aux institutions de l’Etat. Cette révolte, aussi soudaine qu’inattendue, spontanée, inorganisée, incendiaire, inquiète toutes les chancelleries du monde capitaliste, tous les oligarques et despotes de la planète. Voilà que la misère sociale prolétarienne se pointe en fanfare et sans crier gare, sans craindre les balles – des centaines de tués déjà – ni les emprisonnements par centaines. Ce ne sont plus les simples étudiants petits-bourgeois mais bien les prolétaires iraniens qui entrent dans le combat.

Une chose est sûre : une nouvelle manipulation de la CIA comme lors des « printemps arabes » est franchement à exclure, à moins qu’on ne considère la misère comme fruit vénal d’un complot. Aujourd’hui les enjeux de généralisation de la lutte sont autrement plus prégnants, avec des prolétaires en première ligne déterminés à en découdre avec les mollahs. Ils ne veulent surtout plus vivre à genoux, prosternés, soumis à la dictature islamique.

Au reste, contrairement aux informations diffusées par de nombreux médias, on ne peut pas soutenir que la cause du soulèvement est due à la seule «corruption» du régime, laquelle est réelle (40.000 soudards dits « gardiens de la révolution » – bigote et spoliatrice des travailleurs – s’engraissent sur 80 millions d’habitants). La cause en est l’état de crise économique systémique aggravée par l’embargo américain, le contexte de guerre permanent auquel est soumis le pays, sans oublier les aventures extérieures du régime des mollahs, impulsées dans le cadre de sa stratégie d’hégémonie régionale.

De toute évidence, les jours de la Mollahrchie chiite iranienne sont comptés. Rien n’est impossible. Avec l’oppression islamique qui vole en éclats, l’étiolement de Daesch, les populations laborieuses iraniennes réclament la fin de la misère, la cessation de l’aliénation religieuse, l’instauration de la séparation de la religion et de l’État. Tout est possible. En octobre 1917 en Russie, des prolétaires moins nombreux, suivis par des millions de paysans analphabètes, ont bien réussi à déboulonner l’aristocratie féodale tsariste.

Quoi qu’il en soit, le peuple iranien relève la tête. Et sa frange la plus opprimée, la Femme, ne va pas tarder à ôter l’obscur et infâme voile de sa tête, symbole de sa double oppression. Bientôt, après avoir éliminé du pouvoir les têtes enturbannées du régime théocratique, ces nouveaux hommes et femmes prolétaires iraniens trôneront fièrement à la tête d’un pays moderne débarrassé de la dictature des mollahs, de l’oppression, de l’exploitation, de l’aliénation.