Le conte du troisième chimpanzé (3)

L’ATOME est la plus petite partie d’un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec un autre. Les atomes sont les constituants élémentaires de toutes les substances solides, liquides ou gazeuses. L’atome est composé de particules encore plus petites : d’électrons (particules chargées n égativement ), d’un noyau lui-même composé de protons (particules chargées positivement) et de neutrons (qui n’ont pas de charge électrique). Il existe quatre principaux types d’atomes : de carbone, d’oxygène, d’hydrogène et d’azote – au total on en dénombre plus d’une centaine.

LA BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

La biologie moléculaire est l’étude des processus de réplication, transcription et traduction du matériel génétique. Cette discipline se situe au croisement de la génétique, de la biochimie et de la physique, et dont l’objet est la compréhension des mécanismes de fonctionnement de la cellule au niveau moléculaire. C’est en 1938 que ce terme a été utilisé pour la première fois par Warner Weaver et qui désignait également l’ensemble des techniques de manipulation d’acides nucléiques (ADN-ARN).

L’HORLOGE MOLÉCULAIRE, aussi appelée l’horloge des gènes, est un concept forgé à partir de la notion d’hérédité. Tout être vivant est une réplique d’informations transmises par la génération précédente sous la forme de molécules comme l’ADN.

Comme ces supports de stockage de l’information génétique changent progressivement au fil du temps, on peut les utiliser pour dater les changements évolutifs (c’est-à-dire les mutations génétiques) qui concernent chaque espèce et chaque individu. Certains changements n’ont aucun effet sur la structure de l’ADN, on les dit « neutres » ; ils s’accumulent dans la séquence génétique sans être corrigés ou mis au rebut par le processus de sélection naturelle.

Depuis le déchiffrement du GÉNOME, on peut se servir de ces mutations pour pouvoir comparer les espèces et en déduire leur histoire évolutive.

Toutefois, trois facteurs de l’évolution peuvent fausser l’horloge moléculaire :

Ø l’évolution peut être convergente –différentes espèces ayant évolué de façon indépendante vers une forme similaire peut induire une erreur si on les considère comme proches parents. Une erreur, par exemple, serait de penser que les REQUINS et les DAUPHINS ont des liens serrés de parenté parce qu’ils se ressemblent, ils ont tout simplement des habitats et des proies comparables. La même chose peut se produire avec des séquences ADN ;

Ø certains peuvent évoluer rapidement, et les changements qui en résultent peuvent se traduire par une RÉÉICRITURE de la séquence (appelée par les généticiens « saturation ») – ce qui bouleverse la relation proportionnelle entre le nombre de changements et le temps passé, ce qui fausse l’horloge. De plus, des sections du génome peuvent être dupliquées ou perdues, ou même transférées entre organismes qui ne sont pas des proches parents ;

Ø le taux de variations génétiques n’est pas toujours parfaitement cohérent car différentes parties du génome évoluent à des rythmes différents et ces taux ont de plus changé au fil du temps. Ainsi, les généticiens ont adopté dans ces cas une solution appelée « la calibration des fossiles ». Ils s’entendent alors sur un niveau de modifications génétiques connues pour en déduire le temps écoulé.

En raison des incertitudes dans la datation des fossiles et les taux de changements évolutifs, l’horloge moléculaire ne pas être parfaitement précise. Cependant, utilisée correctement, elle est utile. Il faut aussi comprendre que le manque de précision reflète les incertitudes sur le passé.

LE GÉNOME est l’ensemble du matériel génétique d’une espèce codé dans son ADN, à l’exception de certains virus dont le génome est constitué d’ARN.

LE REBUT MOLÉCULAIRE est constitué de portions de l’ADN qui ont été dupliquées ou qui ont perdu leurs anciennes fonctions et que la sélection naturelle n’a pas éliminées de notre patrimoine.

LA GÉNÉTIQUE est l’étude des effets des différences génétiques entre les organismes.

L’ADN est une macromolécule présente dans toutes les cellules ainsi que chez de nombreux virus. L’ADN contient toute l’information génétique, appelée génome, permettant le développement, le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants. C’est un acide nucléique, au même titre que l’acide ribonucléique (ARN). Les acides nucléiques sont, avec les peptides et les glucides, l’une des trois grandes familles de biopolymères essentiels à toutes les formes de vie connues.

Dans les cellules, l’ADN est organisé en structures appelées chromosomes. Ces chromosomes ont pour fonction de rendre l’ADN plus compact à l’aide de protéines, d’histones, qui forment avec les acides nucléiques, une substance appelée CHROMATINE. Les chromosomes participent également à la régulation de l’expression génétique en déterminant quelles parties de l’ADN doivent être transcrites en ARN.

L’ARN est un acide nucléique essentiel dans le transport du message génétique et la synthèse des protéines.