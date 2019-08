LÉGISLATIVES 2017? Abstention politique!

Non mais ça va pas?

Vous avez bien vu que ce devait être Macron et personne d’autre ?

Aussi lui donner une majorité c’est faire un pas au bord du précipice…

Alors c’est pas faute de vous avoir prévenu de QUI Macron était le N.O.M. d’une part, mais surtout que voter ne servait à rien de rien… Tenez, tout est dans le dossier VOTATION = Piège à « ons » ; La preuve par Macron…

Je vous remets cette vidéo de 10 mn de Nicolas Doisy au micro de François Ruffin (qui a appelé à veauter Macron et est candidat aux législatives dans la 1ère circonscription de la Somme (Amiens-Nord, Abbeville) – Interview de F. Ruffin source OUMMA) et à la caméra de « Les Mutins de Pangée« . Cette vidéo réalisée en mars 2012 et mise en ligne le 19/04/2012 atteste que quel que soit le prochain président sorti des urnes, il fera ce que le marché lui ordonnera de faire, et si c’est casser le Code du Travail, en finir avec le CDI, ben il le fera… Et il l’a fait ! Et MacDeRoth a été mis en place pour finir le boulot…

Nicolas Doisy lui n’est plus Chief Economist au CA de Chevreux (Je précise au passage que le Crédit Agricole fait partie des banques françaises qui financent la colonisation…). Nan, y travaille chez Amundi. Alors Amundi, ce non me disait quelque chose et pour cause : Amundi le « leader mondial de la gestion des actifs » encore un licenciement chez eux cette fois 450 salariés. Issu de la liste des licenciements mondiaux tenue à jour par Pierre Jovanovic, et intégré dans ce billet de relayage ► La Charette de Noël !

J’ai publié la 1ère liste des licenciements mondiaux sous MacDeRoth et pour la dernière fois le 10 mai 2017 car je répète assez qu’il n’y a pas de solution au sein de ce système et comme nous l’a rappelé Mohawk Nation News par ce billet ► Le vieux Nouvel Ordre Mondial par Mohawk Nation News…

Avec ce nouveau « cri de paix » :

« Le pouvoir réside dans le peuple ! »

Prise de conscience individuelle ► prise de conscience collective ► boycott et organisation parallèle ► désobéissance civile ► réorganisation politico-sociale ► changement de paradigme.

▼ IGNORONS L’ÉTAT ET SES INSTITUTIONS ▼

Créons les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchissons et agissons en une praxis commune ► Adaptons le meilleur de l’ANCIEN au monde d’aujourd’hui

Il convient donc de relancer l’appel pour un mouvement abstentionniste politique.

Parce qu’on le sent bien que certains veulent voter, pensant qu’il est possible de réformer le système de l’intérieur et combattre Macron politiquement, comme le prétend Ruffin, par exemple, ou le PRCF Source Agoravox ;

Alerte ! Les 9 ordonnances Macron contre les travailleurs : CDI, indemnités de licenciement, chômage, délégués syndicaux…

Les journalistes du Parisien viennent de publier les 9 ordonnances Macron déjà écrites par son gouvernement pour liquider ce qu’il reste du code du Travail après les euro loi ANI, Loi Macron et Loi Travail. Ce projet de loi en date du 12 mai 2017 comporte 9 ordonnances qui ont pour but de finir le boulot ordonné par le MEDEF et l’Union européenne : CDI, indemnité de licenciement, chômage, délégués syndicaux… il veut détruire ce qui reste du Code du Travail ! [NdJBL : Bah oui ! C’est ça son « projeeetttt » ! » Ordonnances Macron : l’euro dictature patronale En Marche. Pour la stopper ? la résistance populaire dans la rue et aux législatives.

=*=*=

Bah non ! Voter contre Macron c’est toujours voter pour que le système continue, et quand on voit la tambouille électorale justement pour les législatives qui s’est mise en place ► https://tambouille-electorale.fr/

Et le bourrage de crâne est total ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2017/06/06/miracle-sur-europe-1-les-francais-sont-pour-la-reforme-du-code-du-travail/

Alors que pour stopper le bouzin, il suffit de dire NON !

Et Robert Bibeau fait le même constat en relayant cet article sur son site :

(Dans L’article qui suit (voir ci-dessous) les militants du Pôle de renaissance communiste de France montrent qu’ils ne comprennent rien ni au mode de production capitaliste, ni à l’économie capitaliste, ni à la politique bourgeoise, ni à la lutte des classes sous le capitalisme. Le paradoxe est pourtant facile à comprendre, d’une part l’article alerte à propos d’attaques anti-ouvrières mises en marche par l’Équipe Macron et demande aux travailleurs de voter contre l’Équipe Macron qui mène ces attaques contre eux.

De deux choses une seule est certaine : ou bien les travailleurs sont de sombres crétins que de voter en faveur d’un député qui prépare une série d’attaques contre ses conditions de travail, ses conditions de vie, son salaire, ses éventuelles indemnités chômage, contre sa retraite et qui va précariser encore davantage son emploi. Ou alors, le travailleur français est bien plus intelligent et conscient socialement que les pamphlétaires du PRCF. Il sait lui que ces élections bourgeoises sont une mascarade où on lui réserve le rôle de pigeon. Et qu’après la parade on le culpabilisera : « Tu as voté pour ces mesures d’austérité, sinon la majorité a approuvé et tu dois plier devant l’Assemblée des élues». Il sait d’expérience ce travailleur que le larbin d’opposition votera pour ces mesures une fois assermenté. Ils sont tous pareils à gauche comme à droite.

Alors, au lieu de participer à ce cirque parlementaire et de l’accréditer par son engagement électoral, le travailleur rejette totalement cette mascarade électorale et son parlement – et il rejette tous ceux qui l’invitent à figurer dans cette démocratie bourgeoise. L’ouvrier s’abstient de participer rejetant à l’avance toutes les mesures – décrets – ordonnances de ce gouvernement et de son Assemblée de députés.

Les élections bidon sont une arnaque manigancée par ceux qui possèdent le pouvoir économique et qui imposent leur pouvoir hégémonique à leurs larbins politiques, même quand ils s’affublent le titre de «renaissance communiste» (sic).

La résistance ne doit pas être populaire, elle doit être prolétarienne et donc se dérouler dans les usines, sur les lieux de travail, et dans les quartiers, mais surtout pas aux élections législatives organisées par la bourgeoisie pour compromettre la classe ouvrière qui rejette cette manipulation impopulaire. On ne vote pas ! Robert Bibeau ► http://www.les7duquebec.com/7-dailleurs-invites/on-ne-vote-pas-aux-legislatives-francaises/



Alors, pour ma part, justement, je ne suis pas d’accord avec le fait que la résistance ne doit être que prolétarienne. Je pense que l’émancipation du peuple pour et par la révolution sociale et la société des sociétés se fera par et pour le peuple (de manière générale) ou ne sera pas. Mais Robert Bibeau à raison en affirmant que la résistance ne peut se faire en votant aux législatives organisées par la bourgeoisie, voire avec MacDeRoth par l’Oligarchie elle-même !

Et notre capacité à résister, à ignorer l’État et ses institutions, à dire NON, à valeur de test pour les autres pays, notamment d’Amérique Latine, comme on a pu le voir avec l’appel depuis le Venezuela aux anarchistes d’Amérique Latine et au Monde ; Mais également avec le Brésil ;

Résistance politique : Devant le marasme total de l’état, les anarchistes brésiliens pensent et agissent…