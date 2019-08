Les Sommets se suivent et se répètent

Le G7 folklorique

Le folklore international le réclame et la tradition réformiste de la petite-bourgeoisie revendicatrice s’y soumet : à intervalle régulier, un spectacle médiatique est offert à la plèbe afin de pérenniser l’illusion que les chefs d’État, élus démocratiquement (sic), se préoccupent de l’état du monde et qu’ils ont le pouvoir d’agir, de comploter, de fricoter, de négocier et de faire des compromis au bénéfice des populaces que ces bozos prétendent administrer.

À Biarritz, du 24 au 26 aout 2019, le sommet des sept plus grandes puissances économiques occidentales n’a pas dérogé à cette tradition occidentale. Alors que le monde entier s’achemine vers la récession économique, vers l’effondrement des monnaies et le krach boursier assuré, une coterie de guignols politiques a été réquisitionnée et affectée à cette mascarade internationale. On dit que ces sept pays – États-Unis, Canada, Japon, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni – regroupent moins de 10% de la population et moins de 40% du PIB mondial (la Chine et l’Inde, ensemble, font 30% de la population et plus de 30% du PIB de la planète). (1)

Mis à part l’agiotage diplomatique futile à propos de questions pour lesquelles ces personnages sont totalement impuissants : changements climatiques – CO2 – Amazonie qui brule – dette publique astronomique – hyperinflation imminente – dévaluation des monnaies – ruée vers l’or refuge – surévaluation des actifs financiers et krach boursier inévitable – surproduction industrielle permanente – tarifs douaniers menaçants – guerre commerciale internationale (entre trusts privés), relayée par des États dépenaillés – austérité sociale et libéralisme économique – chômage et précarité – Dépenses militaires en pagaille et militarisation de l’espace (2); sans compter les manifestations régionales de cette guerre commerciale totale entre grandes puissances : Brexit – Italie de Salvini – migration et chauvinisme de Orban – Ukraine et Donbass – Cachemire et Inde – Iran – Syrie-Russie-Turquie – Yémen – Afghanistan – Soudan – Libye – Venezuela agressé – Corée du Nord malmenée… et j’en oublie. (3) La Chine, le spectre de ces réunions, n’a pas participé à ces élucubrations alors que la Russie avait livré ses récriminations quelques jours avant l’évènement. (4)

Ce Sommet du G7, de la pagaille et de la confusion – à l’image de l’économie mondiale en récession – ne fut le triomphe de personne, et malgré le rififi folklorique des manifestants réformistes (5), aucun de ces thuriféraires politiques n’éloignera le prolétariat du devoir impératif de mettre fin à leurs préparatifs de guerre nucléaire. Il n’y a rien d’autre à dire à propos de ce « show de téléréalité » pour petits bourgs effrayés.

NOTES