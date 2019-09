Cependant comme nous l’avait déjà recommandé Mohawk Nation News :

“Les gens pensent qu’être seul fait de vous un solitaire. Je ne pense pas que cela soit vrai : être entouré par les mauvaises personnes est la chose la plus solitaire du monde. Extrait de Parfaite Stupidité de Mohawk Nation News du 3 janvier 2017 traduit par R71 et intégré dans ce billet de blog majeur ► OUVRONS L’ŒIL ! Et le bon…

Personne ne m’aime…

Mohawk Nation News | 7 juin 2017 | URL de l’article original : http://mohawknationnews.com/blog/2017/06/07/nobody-loves-me/



~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Notre terre doit être gouvernée par le te-wa-ta-tawi, notre souveraineté en tant que peuple qui peut s’occuper de lui-même et de notre mère, comme la Nature l’a prévu.

Les sociétés secrètes des Européens et leurs esclaves se sont constitués en entreprises coloniales appelées USA et la colonie du Canada, Notre peuple est toujours massacré en masse et notre mère toujours violée.

Une définition du mot secte s’applique à ceux qui suivent les ordres aveuglément. La police et l’armée rentrent parfaitement dans cette définition. Depuis plus de 500 ans, les envahisseurs aux esprits sectaires et veules ont comploté pour tout nous voler. Ils sont contaminés et commencent à s’attaquer les uns les autres.

Nous sommes dans les collines et récupérons de tout le mal qui nous a été fait.

Les principes chrétiens du pouvoir du monde sous l’égide du Vatican ont crée dieu, “owistah” (l’argent) crée le doute, la famine, la dépression et les maladies parmi les gens, partout.

Leur leader est totalement discrédité. Les véritables maîtres agissent dans l’ombre.

Des ordres basés sur de fausses informations les perturbent ce qui les rend incapables de percevoir le danger. D’après leur programmation, des ordres sont supposés leur être donnés par ceux placés directement au-dessus d’eux dans la pyramide du pouvoir. L’élite dirigeante les a vendu, trahi, a pris le pognon, s’est barrée avec la caisse les laissant derrière et s’est enfuie les laissant se débrouiller avec la nouvelle vague qui vient se briser sur la côte.

Personne ne va les sauver parce que la république de la guerre a menacé et attaqué tout le monde depuis des siècles. Les États-Unis se sont au fil du temps retrouver singulièrement seuls. Avec tant d’ennemis fabriqués au fil des générations, les poules reviennent pondre à la maison…

Ils sont enchaînés à leur pyramide en ayant à peine de quoi manger. La structure pyramidale de prise de décision et de gouvernance va échouer. Au lieu de suivre les ordres de ceux d’en-haut, ceux d’en-bas vont manger ceux qui sont au-dessus d’eux. S’ensuivra une réaction en chaîne et les perpétrateurs pyramidaux contrôlant la pensée vont se consumer d’eux-mêmes. Tout cela est dans leurs livres de terrain appelés bible, talmud et coran, qui sont tous basés sur l’histoire d’Abraham.

Le premier ministre canadien Trudeau vient juste d’annoncer un élargissement de l’armée canadienne pour permettre d’aider ses entreprises à fournir des dividendes toujours croissants à leurs actionnaires aux dépends de la terre et des peuples. La brutalité et non pas la bravoure, mène leurs vies. La Nature a été témoin de ces monstres alors qu’ils assassinaient et enterraient nos ancêtres. Notre mère nous a enseigné de ne pas attendre quelqu’un pour nous sauver, mais de ne nous fier qu’à nous-mêmes et à nos instructions originelles en provenance du monde de la nature.

Voilà pourquoi il me parait indispensable d’écouter les Voix anticoloniales autochtones des Amériques au XXIème siècle, et de les amplifier et d’y mêler les nôtres, comme les Natifs et Peuples premiers de tous les continents nous y invitent.

Vous pouvez retrouver tous mes billets en lien avec les Natifs et Peuples premiers de tous les continents

Et dans cette page de mon blog, tous les textes politiques fondateurs incluant la Grande Loi de la Paix ou la Constitution de la Confédération Iroquoise du XIIème siècle, en version PDF.

C’est la raison d’être de ce blog ; Initier un nouveau paradigme en lien avec tous les peuples autochtones…

La Nation Mohawk ici dit ce que tous nous pouvons voir si nous ôtons le voile devant nos yeux : Les principes chrétiens du pouvoir du monde sous l’égide du Vatican ont crée dieu, “owistah” (l’argent) crée le doute, la famine, la dépression et les maladies parmi les gens, partout. Leur leader est totalement discrédité. Les véritables maîtres agissent dans l’ombre.

Rien n’est plus vrai… Et nous l’avons pu voir, en France, avec la mise en place du demi-dieu Jupitérien MacDeRoth, par les véritables maîtres qui agissent dans l’ombre ; Sauf qu’ils ne se cachent même plus tant nous sommes trop peu nombreux à dénoncer la mascarade…

S’il n’est point besoin de convaincre 100% des mougeons, pour autant nous sommes encore loin d’atteindre la masse critique de 10 à 15 % de la population mondiale point de basculement vers le pouvoir de dire NON ! Avec une conscience politique ad hoc on fédère une population en capacité d’exercer la désobéissance civile et c’est fin de partie pour l’oligarchie.

les Natifs nous adressent des messages, comme le fait la Nation Mohawks ici, et encore Steven Newcomb, juriste indigène, avec cet article ► Ni America First, ni make America great again… qui démontrent tous que l’avenir de l’humanité passe par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre.

C’est aussi simple que cela et comme me l’a précisé R71 il faudra que s’ouvre une fenêtre d’opportunités à deux éléments simultanés ;

1 – Une conjoncture politico-économique propice : le capitalisme et son système arrivant au bout du bout du banc sans mutation possible et…

2 – Une conscience politique des peuples ne menant pas à l’insurrection, mais au tsunami de la révolution sociale qui emportera tout sur son passage…

Rajoutant même : la crise du capitalisme et de l’impérialisme n’est pas encore au bout du bout du banc et que la conscience politique du peuple est… Nulle… Déduction ?

Les ouvriers et travailleurs des XIXème et XXème siècles jusqu’aux années 50 avaient une conscience politique 10 fois supérieure à aujourd’hui, mais le capitalisme était en plein boum. Si les peuples aujourd’hui se laissent une fois de plus manœuvrer pour qu’une guerre majeure (mondiale non-thermonucléaire*) se produise, alors l’oligarchie mettra de nouveau les compteurs à (quasi) zéro et le capitalisme pourra repartir. Si cela ne se fait pas le plan B est le changement de coquille impérialiste de Bernard cet ermite fourbe. Si nous empêchons les deux, il y aura une accélération de la déliquescence capitaliste, aventure mafieuse qui ne peut plus se survivre à elle même et la fenêtre politico-sociale sera plus que propice, dans cet intervalle il faudra que nous ayons, du moins 10 à 15% d’entre nous, atteint le point de décision ultime afin de mettre en place les associations libres, le chemin émancipateur. S’il y avait en France 8 à 9 millions de personnes décidées et incorruptibles passant à l’acte politique des associations libres, c’est fin de partie pour l’oligarchie avec effet boule de neige [NdeJBL : selon la théorie du 100ème singe ou la solution à 10% vue par Mohawk Nation News] garanti dans toute l’Europe. Idem si cela se produisait dans un autre pays européen.

*Vu le niveau de psychopathie des psychopathes aux manettes, pour ma part, j’estime que rien n’est moins sûr. Surtout quand on a lu, vu et entendu ces ex soldats US contre la guerre perpétuelle ! Et suite aux dernières déclarations de Macron aussi bien sur les « kwassa-kwassa » que sur la » Task force » ou lu le dernier Pepe Escobar tient ! ICI…

Et bien on comprend surtout que la solution n'est pas dans l'élection ;



Parce que Macron va faire aussi bien, sinon mieux que Trump, en Bien-Zélé qu’il est pour servir le Plan. Et le risque est total maintenant de se voir éparpiller façon puzzle aux quatre coins de l’Univers, comme on disait dans mon jeune temps, que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître…

Il n’y a pas de solutions au sein du Système ;

Réfléchissez bien en allant veauter aux législatives !

Vous avez vu la tambouille électorale ?

Vous voulez vraiment retrouver Valls dans l’hémicycle ?

Vous pensez vraiment que voter Ruffin va changer quelque chose ?

C’est pourtant encore la Nation Mohawk par ce billet qui nous a rappelé que ;

« Le pouvoir réside dans le peuple ! »

Prise de conscience individuelle ► prise de conscience collective ► boycott et organisation parallèle ► désobéissance civile ► réorganisation politico-sociale ► changement de paradigme.

▼ IGNORONS L’ÉTAT ET SES INSTITUTIONS ▼

Créons les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchissons et agissons en une praxis commune ► Adaptons le meilleur de l’ANCIEN au monde d’aujourd’hui

Il convient donc de relancer l’appel pour un mouvement abstentionniste politique.

Parce que c’est pas le moment de mollir…