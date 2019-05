Pour faire taire la dissidence sur la toile et partout dans le Monde

L’armée de trolls de Monsanto déferle sur la toile pour faire taire la dissidence à son encontre;

Déjà à lui seul ; Monsanto sème la mort, partout !

Et il se marie avec le diable lui-même Mosanto + Bayer = MoBay

Appellation d’Origine Contrôlée ► MonSatan ;

Ici on vous en parle depuis le début par ce billet qui fait le lien entre la lutte pour la protection de l’eau, de la vie et du vivant ► De Standing Rock à Gaza ; Et si nous sommes à la pointe, nous ne furent pas les seuls ; https://www.marianne.net/economie/fusion-bayer-monsanto-une-invasion-de-lagrochimie-dans-nos-assiettes Mais on s’est senti seul car Marianne a traité cette info dans un style de SF qui fait que le danger, réel, s’est trouvé amoindri, voire ridiculiser…

D’autant que sur ce blog, grâce à Résistance71 qui a traduit en français par de larges extraits le livre du Pr. Antony Sutton « Wall Street and the Rise of Hitler » et publié en 2011, et que j’ai réunifié dans un PDF {N° 28} de 48 pages ► Sutton – Wall Street et la montée en puissance d’Hitler ; On comprend que Bayer est une filiale héritière d’IG Farben et comme on peut le lire Page 8 au Chapitre 2 intitulé : L’empire IG Farben ; Farben était Hitler et Hitler était Farben (Sénateur Homer T. Bone au comité des affaires militaires du Sénat, le 4 Juin 1943)…

Aujourd’hui, Monsanto emploierait une armée de trolls sur la toile pour faire taire la dissidence à son encontre ; Donc OUVRONS-LÀ et DIFFUSONS partout afin que personne n’ignore plus rien de la menace que représente réellement ces firmes de la MORT sur le vivant.

▼

Chimère génétique et Nouvel Ordre Mondial… L’armée de trolls de Monsanto déferle sur la toile

URL de l’article de traduction R71 ► https://resistance71.wordpress.com/2017/05/16/chimere-genetique-et-nouvel-ordre-mondial-larmee-de-trolls-de-monsanto-deferle-sur-la-toile/

Monsanto emploierait une armée de trolls sur la toile pour faire taire la dissidence à son encontre James Corbett |15 mai 2017 | URL de l’article original avec vidéo : https://www.corbettreport.com/monsanto-employing-troll-army-to-silence-online-dissent/



Vidéo YT en anglais de James Corbett – Source Corbettreport

De nouveaux documents apparus devant la justice montreraient que la firme Monsanto emploie une armée de trolls sur internet afin de littéralement “ne rien laisser passer”, aucun article, aucun commentaire, aucun post sur les réseaux sociaux contre Monsanto ne doit rester sans réponse pour ces proxies tiers. Apprenez-en plus au sujet d’une affaire judiciaire en cours de laquelle ont émergé ces documents, l’historique et le contexte de ces accusations et ce que cela veut dire dans la pratique. Ceci constitue notre pensée du jour.

Notes sur les sources utilisées dans cette vidéo :

Monsanto Accused of Hiring Army of Trolls to Silence Online Dissent – Court Papers

Monsanto accusé de payer une armée de trolls pour réduire au silence la dissidence sur la toile

Plaintiff Motion in court case – April 24, 2017

Cas d’un défendant dans une affaire judicaire, 24 avril 2017

Internal Monsanto emails related to case

Affaire des courriels internes de Monsanto

Monsatan On Trial For Roundup Cancer

Monsatan devant la justice pour les cancers provoqués par son RoundUp

Project Censored award for Corbett Report on Monsanto

Récompense pour le rapport du Corbett Report sur Monsanto par l’association du Project Censured

Genetic Fallacy: How Monsanto Silences Scientific Dissent

La fallacie génétique ou comment Monsanto fait taire la critique scientifique

How To Make A Lobbyist Squirm

Comment faire danser un lobbyiste

▲

Et pour que plus personne ne puisse dire, nulle part ;

« Oups, désolé, je ne savais pas »…

Parce qu’ici on n’a absolument aucun doute sur les intentions de l’empire quel qu’il soit et où qu’il soit ► Israël-Arabie Saoudite : Une alliance solide par Stefano Mauro, source investigation.net

Et je relève dans ce billet les similitudes entre Amérindiens et Palestiniens dans la résistance à l’Empire ► Amérindiens + Palestiniens = Même Flamme…

Peut-être est-il temps d’arrêter de roupiller, et de se réveiller, notamment en France avec la mise en place du meilleur Bien-Zélé que l’oligarchie auto-proclamée n’osait imaginer ;

France : Macron est « au doigt et à l’œil » avec le lobby pro-israélien

Ali Abunimah | 12 mai 2017 | Source electronicintifada.net traduction par Chronique de Palestine

Ali Abunimah – Macron rejette un des ses candidats aux élections parlementaires suite aux pressions du lobby pro-israélien.

Le lobby israélien en France semble avoir un droit de veto sur qui peut se présenter ou non comme candidat aux élections parlementaires pour le compte du parti du nouveau président Emmanuel Macron.

Les médias français ont rapporté vendredi que l’organisation « En Marche! » de Macron avait retiré un de ses candidats aux élections de l’Assemblée nationale en juin. Lire l’intégralité de l’article sur Chroniques de Palestine ► http://chroniquepalestine.com/france-macron-doigt-oeil-lobby-pro-israelien/

Je vous rappelle juste que nous sommes toujours sous état d’urgence, jusqu’au 15 juillet et que La Voix de Son Maitre, vient de nommer un autre Bilderberger comme Premier Ministre ! ICI & LÀ…

Certains, ont entendu l’appel depuis le Venezuela ► Appel depuis le Venezuela aux anarchistes d’Amérique latine et du Monde par la Rédaction de El Libertario

Et pour aider les endormis à se réveiller tout à fait, on peut lire ce texte de Thomas Moreau Source Revue Ballast Via Résistance71 du 9 mai 2017, car il faut bien le reconnaitre, oui, comme le titre R71 : « Redevons le peuple, car celui-ci manque à l’appel… » Un chouïa…

Renaissance de la conscience politique :

Redevenons le peuple, car celui-ci manque à l’appel…

Soyons ce peuple qui manque Thomas Moreau | 9 mai 2017 | URL de l’article original : http://www.revue-ballast.fr/soyons-peuple-manque/



Les pires choses ont une fin, et celle de la campagne présidentielle ne se paie pas, ou si peu, le luxe du soulagement : seulement du sursis — il ne tient qu’aux têtes dures de transformer ce répit en offensive. C’est d’ailleurs l’objet du présent texte aux allures de manifeste : revivifier la démocratie, ancrer l’émancipation, réveiller l’imaginaire, fabriquer des socialistes, renouer pratique et pensée, bref, écrit l’auteur, cesser de « pétrir la matière politique qu’à seules dates fixes ». Lire l’intégralité du texte sur R71 ► https://resistance71.wordpress.com/2017/05/14/renaissance-de-la-conscience-politique-redevenons-le-peuple-car-celui-ci-manque-a-lappel/



La conclusion de ce texte, que je vous livre, permet pour le moins, de comprendre qu’il n’y a pas de solutions au sein du Système et la preuve vient d’en être faite, avec la mise en place de la nouvelle Marionnette Macron élu démocratiquement avec seulement 20 millions de voix et ce n’est pas faute de vous avoir prévenu que les Zélites voulaient placer leur « créature » sur le trône Élyséen et toute la mise en scène depuis le faux-débat truqué avec la Maréchal Nous Voilà qui s’est couché pour permettre le « sacre** de Macron » et donc son entrée en scène dans le Barnum, pour que le bouzin continue, s’amplifie et s’accélère même. Puisque Macron va bien gouverner par ordonnances…

S’engager pour grandir et faire grandir ce peuple qui manque

Ces lieux d’engagement permettent de remplir des vies souvent aliénées par le travail ou vidées par l’organisation de celui-ci : donner un sens politique à sa vie, c’est tourner le dos à l’ère du vide, c’est se réapproprier en tant qu’être entier capable de faire. Le vide est plein de renoncements — s’impliquer dans une forme ou une autre d’activité militante, c’est commencer à construire des moments ou des espaces d’émancipation lorsque l’on travaille, lorsque l’on se trouve dans son quartier, lorsque l’on se détend ; c’est redonner de la densité à l’espace, une pesanteur au temps, quand tout, partout, « se liquéfie ». Des formes de projection et de conservation sont à façonner par une pratique en continu. Face aux périls économiques et autoritaires, il s’agit de faire bloc pour en créer un autre, en l’état de conquérir plus d’égalité et de justice sociale. Ce bloc ne peut marcher que sur deux jambes : la lutte sociale et la bataille politique. Face à Emmanuel Macron, il est plus que temps de le constituer. Pourquoi rester dans le chacun chez soi quand il y a tant de châteaux à raser ensemble ? Soyons ce peuple qui manque, dans toutes ses textures, pour nous libérer de toutes les formes d’exploitation d’un être vivant sur un autre. Construisons-le pas à pas comme sujet collectif ; il ne sera jamais que le fruit d’un processus politique d’élaboration, par-delà le seul et trop simpliste « eux » contre « nous ». Devenons nos propres maîtres et faisons faux bond à nos sectarismes — luttes et organisations politiques, théories et pratiques, être et conscience ont tout à gagner à savoir se parler et grandir ensemble. Conclusion du texte de T. Moreau « Soyons ce peuple qui manque » Source Revue Ballast

Voilà pourquoi ici et là*, on vous appelle à ignorer l’État et ses institutions ;

Ignorons l’État et ses institutions ►

Créons les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchissons et agissons en une praxis commune ► Adaptons l’ANCIEN au NEUF

*là ► À lire, absolument, cet article de Dilar Dirik d’avril 2017, traduit de l’anglais par Résistance71 source : https://robertgraham.wordpress.com/2017/05/06/dilar-dirik-patriarchy-fascism-and-capitalism/ Conscience politique : État, capitalisme et patriarcat… réflexion sur le fascisme : « Sans la nature hiérarchique, hégémonique de l’État, qui monopolise l’usage de la force, l’économie, l’idéologie officielle, l’information et la culture ; sans les appareils de sécurité omniprésents qui pénètrent tous les aspects de la vie sociale, des médias à la chambre à coucher ; sans la main mise disciplinaire de l’État en tant que “dieu sur terre”, aucun système d’exploitation et de violence ne pourrait survivre. » ~ Dilar Dirik ~

Et c’est parce que je pense, au plus profond de mon être que ; l’avenir de l’humanité passe par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre que je relaie les appels à résister aujourd’hui contre l’attaque des Trolls de MonSatan. Hier à se tenir aux côtés des anarchistes d’Amérique Latine et du Monde. Demain à instaurer, localement et dans le réel, la société des sociétés à l’exemple de la Charte confédérale de Michel Bakounine, véritable alternative pour se gérer sans État ni institutions coercitives obsolètes.

Reste que la difficulté majeure c’est vaincre l’inertie de départ !

Et comme me le faisait remarquer R71, dans « les gens », actuellement, il y a ;

1- Ceux qui ne voient et ne savent rien ; 2- Ceux qui s’en foutent et acquiescent. 3- Ceux qui refusent de voir (cela perturbe leur petit monde). 4- Ceux qui refusent de croire ce qui se passe même en ayant tous les éléments, preuves en main (dissonance cognitive). 5- Ceux qui savent et ne font rien (les cyniques). 6- Ceux qui savent et agissent (nous entre autres). 7- Ceux qui croient savoir et agissent (souvent mal) ce qui me fait dire très souvent qu’on n’a pas le cul sorti des ronces…

C’est pourquoi on se refile les liens vers des textes qui nous permettent tous de réfléchir et d’affuter notre réflexion pour se mutualiser, se fédérer, dans la vraie vie afin de vaincre l’inertie de départ…

Donc, ouvrons l’œil et ouvrons-là !

**Sacre : Partout ce mot a été utilisé. On a sacré et intronisé. Comme quoi, il n’y a pas de hasard, cela devait être, cela fut. Pour autant aucune armée, même de trolls, ne peut lutter contre une idée dont l’heure est venue. Donc à nous de rompre maintenant avec ce cycle mortifère et d’écrire une autre réalité, sans dieux ni maitres, sans armes, ni haine ni violence, sinon à fermer sa gueule à tout jamais. Et ça pour moi c’est juste impossible.

http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/le-sacre-d-emmanuel-macron-193173

https://www.marianne.net/medias/l-intronisation-d-emmanuel-macron-tourne-l-extase-chez-les-commentateurs-tele

https://www.tvlibertes.com/2017/04/28/16964/i-media-149-soiree-electorale-sacre-de-macron

…

◄►

N’oubliez pas : Qui ne dit mot consent ! Comme l’affirmait Émile Zola, dans sa lettre « J’accuse ! » : Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice !

Ben moi non plus, je ne veux pas être complice, alors je l’ouvre !