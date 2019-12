Tuer l’Indigène pour sauver l’Homme

…Blanc et de surcroit chrétien !

Cela doit vous rappeler quelqu’un qui affirmait sa domination coloniale, sa supériorité d’homme blanc sur les races inférieures en 2016…

Fillon ne disait pas autre chose avec son “La France n’est pas coupable d’avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Nord” et même s’il a explosé en vol pour permettre au demi-dieu Jupitérien d’accéder à la fonction suprême.

Voilà comment est né l’Âge de la Découverte par les invasions et l’oppression coloniales du « nouveau monde », de l’Afrique, de l’Asie et de l’Océanie sur Ordre divin dès 1455 avec la bulle Romanus Pontifex qui prédispose : d’envahir, de rechercher, de capturer, de vaincre et de subjuguer tous Sarrasins et païens que ce soient et tout autre ennemi du Christ où qu’il soit et les royaumes et duchés et principautés et colonies et possessions et tous biens mobiles ou immobiles en leur possession ainsi que de réduire leurs personnes en esclavage perpétuel et d’appliquer et de s’approprier pour lui-même, ses héritiers et successeurs lesdits royaumes, duchés, principautés, colonies, possessions et biens et de les convertir en ses biens et profits…

Et pour les siècles et les siècles…

Je crois plus judicieux pour ma part, plutôt que de chercher des juges ou d’organiser des tribunaux pour juger l’innommable, l’impensable. De rompre ce cycle mortifère, eugéniste, raciste, génocidaire et ethnocidaire en initiant un nouveau paradigme en lien avec les Natifs et Nations premières, indigènes, autochtones, aborigènes ; Côte à côte, épaule contre épaule. Car pour beaucoup d’entre-nous, l’avenir de l’humanité passe par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre. Et il n’est pas question d’oublier quoique ce soit, de pardonner, d’excuser ou de chercher à comprendre. Car sur ce blog, j’exprime assez que pour l’Empire anglo-américain-christo-sioniste il fut simplement implicitement compris qu’aucune personne indigène traditionnelle ou nation ne devaient être autorisées à survivre en dehors de la chrétienté et de sa nation « blanche ».

Cet empire s’est construit sur ce présupposé raciste et eugéniste… Il ne doit plus avoir cours, plus jamais, et aucun homme politique français ne doit être autoriser à tenir ce genre de propos c’est cela la résistance au colonialisme et à ce par quoi il arrive ; l’État…

Je vous propose en complément de lecture et parfaitement ad hoc de lire sur le blog Résistance71 leur publication à l’occasion du 40ème anniversaire du décès prématuré dans un accident de voiture de l’anthropologue et ethnologue politique anarchiste Pierre Clastres (1934-1977), présentant un petit résumé de sa pensée et de ses conclusions de recherches, qui ne demandent qu’à être poursuivies.

INTRODUCTION – 1ÈRE PARTIE – 2ÈME PARTIE – 3ÈME PARTIE – 4ÈME PARTIE

Et pour ma part, pour appuyer mon propos, je relaye, ci-dessous l’article de Chems Eddine Chitour paru initialement dans Mondialisation-ca et via fr.sott.net qui a introduit des illustrations que je reproduis également ;

Les horreurs de la colonisation ;

À quand un TPI pour juger les crimes contre l’humanité ?

Il est connu, malgré la doxa ambiante, que l’Occident donneur de leçons a toujours eu un langage ambivalent. Il se veut seul détenteur de sens et dicte cependant la norme de ce qui est licite et de ce qui est illicite. Je veux dans cette contribution encore une fois déconstruire ce double langage à la fois des Lumières et dans le même temps de la traite esclavagiste, le Code noir, le Code de l’indigénat, la colonisation dans toute son horreur.