ULTIMATUM: par le Conseil des Femmes Kahnawake à la Canadian Pacific Railway

Le Conseil des Femmes Kahnawake adresse un ultimatum à la Canadian Pacific Railway

*Bien entendu, il n’est pas question de prôner une application Per se {de La Grande Loi de la Paix} à nos sociétés qui sont culturellement et structurellement différentes de la société iroquoise, mais nous devrions l’étudier et adapter ce qui est adaptable notamment dans le domaine de l’horizontalité de la prise de décision politique et du schéma de la chefferie sans pouvoir .

Si vous en veniez à violer notre injonction, PLUS AUCUN TRAIN ne pourra traverser Kanahwake à tout jamais. Il y aura un blocus permanent sur vos rails. Nous chercherons rétribution devant le Tribunal Arbitral International, comme étant la seule entité valide capable de recevoir notre plainte et d’abriter de tels débats.

Vos actions violent également toutes les accords et déclarations de l’ONU que le Canada a signés [loi sur la décolonisation de 1961, la loi sur le génocide de 1947, la déclaration des droits des peuples indigènes DDPI de 2016 et bien d’autres….]

Wampum 44 : La lignée de descendance du peuple sera celle de la femme. Les femmes seront considérées comme progénitrices de la nation. Elles possèderont la terre et le sol. Les hommes et les femmes devront suivre le statut de leurs mères. {Wampum 44, page 15 de Kaianerekowa – La Grande Loi de la Paix ou la Constitution de la Confédération Iroquoise du XIIème siècle. Entièrement traduit par Résistance71 et réunifiée dans une PDF (N°21) de 27 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdfgrandeloidelapaix.pdf }*

Seh:kon. Les femmes kanien’ke:haka (mohawk) ont le devoir de perpétrer et de faire respecter les instructions originelles de survie et de coexistence avec toute la création (nature) en tant que frères et sœurs sur notre terre-mère.

On se dit que La Voix de Son Maitre a bien parlé, comme l’a fait avant lui Jules Ferry en 1885 en affirmant que : « Les races supérieures ont un droit vis à vis des races inférieures ».

Et tant d’autres avant lui, qui affirmèrent que « L’homme qui n’est pas blanc, est inférieur » car il faut se rappeler, que dès octobre 1492, il fut simplement implicitement compris qu’aucune personne indigène traditionnelle ou nation ne devaient être autorisées à survivre en dehors de la chrétienté et de sa nation « blanche »…

Et donc on comprend que RIEN, absolument rien n’a changé ; La preuve…

« Le pouvoir réside dans le peuple ! »

Prise de conscience individuelle ► prise de conscience collective ► boycott et organisation parallèle ► désobéissance civile ► réorganisation politico-sociale ► changement de paradigme.

Créons les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchissons et agissons en une praxis commune ► Adaptons le meilleur de l’ANCIEN au monde d’aujourd’hui

L’émancipation du peuple pour et par la révolution sociale et la société des sociétés se fera par et pour le peuple (de manière générale) ou ne sera pas…

Et comme le précisait R71 sur son blog, pour cela, il faudra que s’ouvre une fenêtre d’opportunités à deux éléments simultanés ;

1 – Une conjoncture politico-économique propice : le capitalisme et son système arrivant au bout du bout du banc sans mutation possible et…

2 – Une conscience politique des peuples ne menant pas à l’insurrection, mais au tsunami de la révolution sociale qui emportera tout sur son passage…

R71 précisant bien que la crise du capitalisme et de l’impérialisme n’est pas encore au bout du bout du banc et que la conscience politique du peuple est… Nulle… Déduction ?

Les ouvriers et travailleurs des XIXème et XXème siècles jusqu’aux années 50 avaient une conscience politique 10 fois supérieure à aujourd’hui, mais le capitalisme était en plein boum. Si les peuples aujourd’hui se laissent une fois de plus manœuvrer pour qu’une guerre majeure (mondiale non-thermonucléaire*) se produise, alors l’oligarchie mettra de nouveau les compteurs à (quasi) zéro et le capitalisme pourra repartir. Si cela ne se fait pas le plan B est le changement de coquille impérialiste de Bernard cet ermite fourbe. Si nous empêchons les deux, il y aura une accélération de la déliquescence capitaliste, aventure mafieuse qui ne peut plus se survivre à elle même et la fenêtre politico-sociale sera plus que propice, dans cet intervalle il faudra que nous ayons, du moins 10 à 15% d’entre nous, atteint le point de décision ultime afin de mettre en place les associations libres, le chemin émancipateur. S’il y avait en France 8 à 9 millions de personnes décidées et incorruptibles passant à l’acte politique des associations libres, c’est fin de partie pour l’oligarchie avec effet boule de neige [NdeJBL : selon la théorie du 100ème singe ou la solution à 10% vue par Mohawk Nation News] garanti dans toute l’Europe. Idem si cela se produisait dans un autre pays européen.

*Vu le niveau de psychopathie des psychopathes aux manettes, pour ma part, j’estime que rien n’est moins sûr. Surtout quand on a lu, vu et entendu ces ex soldats US contre la guerre perpétuelle !

Pour beaucoup d’entre nous, toujours plus nombreux ; L’avenir de l’humanité passe par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre.