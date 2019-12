CAROLLE ANNE DESSUREAULT :

Une année neuve, est-ce possible ? N’est-elle pas la continuité de la veille, des mêmes circonstances, des mêmes attitudes, des mêmes joies, des mêmes lourdeurs qui se répètent !

Pourtant, oui, une année neuve est possible en cultivant la paix du coeur. C’est dans cet endroit que nous avons pleins pouvoirs. Et pourtant, c’est tellement exigeant qu’on préfère travailler sur les autres ou changer l’extérieur – avant de faire cette conquête intérieure qui va nécessairement attirer des solutions et opportunités que nous ne voyons que dans cette paix bénéfique. C’est dans l’espace de notre conscience que nous pouvons choisir des pensées dominantes qui s’imprimeront dans notre subconscient et apporteront une paix.

Je pensais ce matin aux cadres – patterns, carte de représentation du monde – qu’on se fabrique inconsciemment. Ces cadres nous aident à nous percevoir, à nous développer, à nous exprimer, mais il faut les changer régulièrement. En évoluant, ces cadres ne sont plus adaptés, car ils répètent les mêmes actions et réactions. La nouvelle année est une occasion de changer de cadre, de se dépoussiérer de ce qui nous limite et nous empêche d’exprimer ce qu’on sent qu’on pourrait exprimer. La vie est en perpétuelle croissance, et nous aussi. La paix intérieure fait partie de la croissance. Mon intention est de ne pas obstruer le flux de vie par des pensées parasites et destructrices.

Dans le courant de vie, circule continuellement la Force universelle et insaisissable (un exemple de cette Force, les graines qui poussent dans un jardin). Le courant passe à travers nous, cette Force donne vie à ce que nous pensons et ressentons dans l’instant présent, que ce soit bien ou mauvais. Cette Force est impersonnelle, et ne choisit pas pour nous.

Aussi, déposons dans le courant de vie des pensées-semences que nous désirons voir se réaliser en nous et autour de nous. Que notre intention soit de ne pas obstruer le flux de vie par des pensées parasites et destructrices.

Cultiver la paix du coeur, c’est extraire du chaos de sa propre vie un peu de lumière pour éclairer un peu plus loin que soi vers plus de meilleur à rayonner.

Cette nouvelle année 2020, on peut la considérer comme une page vierge et refuser de la barbouiller des ratures du passé. On écrit sur cette nouvelle page en utilisant le pouvoir de notre intention.

Il ne faut pas attendre que le monde soit en paix pour cultiver la paix. Plus il y a des gens qui cultivent la paix du coeur et plus il y aura de gens sensibles au bien-être des autres et au partage.

Très sincèrement, je vous souhaite, chers lecteurs, la paix qui fortifie la pensée et tout le corps.

Comme le disait Platon : « la paix du coeur est le paradis des hommes ».