20 entreprises = le tiers des émissions de carbone! Que fera COP25?

Pendant que les écolo-socialistes et autres petits-bourgeois à la recherche d’une sinécure environnementale battent le pavé afin de nous convaincre de verser notre maigre salaire pour sauver la planète mortifère, vingt entreprises milliardaires – multinationales (sans affiliation nationaliste), émettent le tiers de toutes les émissions de carbone (Co2). Pire, ces vingt mastodontes économiques apatrides, reçoivent de généreuses subventions gouvernementales (quelque soit leur État d’origine) pour se « purifier » et elles en réclame encore d’avantage afin de se transformer et de migrer vers de nouveaux secteurs économiques plus productif et plus profitable. Convaincre le prolétariat international qu’il devrait payer pour la conversion économique et industrielle de leurs patrons et employeurs qui les congédieront est la mission de la petite-bourgeoisie écolo-hystérique réunie à Madrid dans une mascarade « climatique » burlesque, avant de se transporter au Chili en 2025. Soyez sans crainte, le prolétariat chilien les attend.

Voici le texte publié sur MSN donnant quelques indications sur ces malversations multinationales environnementales.

Les 20 entreprises derrière le tiers de toutes les émissions de carbone

En 2019, la Climate Accountability Institute (CAI) publiait le rapport «Carbon majors», un ensemble de données mises à jour détaillant «comment les plus grandes entreprises de pétrole, de gaz naturel et de charbon contribuent à la crise climatique» (CAI Press Release, 2019). Les données font état des émissions de carbone et de méthane de 1965 à 2017, et révèlent que les 20 plus grandes entreprises de ce secteur produisent un tiers des émissions mondiales reliées aux énergies fossiles et à l’industrie du ciment. Cet ensemble de données est une référence vivante à code source libre qui saisit des données historiques sur la production et les émissions de carbone dans le but de tenir l’industrie responsable de ses actions passées et futures…et après ?

Voici la liste des 20 entreprises de 2019 et les raisons pour lesquelles ces entreprises figurent sur cette liste: des entreprises dirigeant aussi bien des gouvernements de gauche que de droite (sic) mais tous capitalistes et se rapportant majoritairement à des pays du « Tiers-monde émergeant » qui bousculent les vieilles puissances impérialistes déclinantes (!) Êtes-vous surpris ?

Pétrobras, Iron Ore, Sonatrach, Total, Irak National Oil, Kuwait Petrolium, Abu Dhabi National Oil, Conoco Philips, Peabody Energy, Petro China, Petrolos de Venezuela, Pemex, Coal India, Shell, BP, National Irian Oil, Exxon-Mobil, Gazprom Russia, Chevron, Saudi Aramco.