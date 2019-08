A L’HORIZON 2050: DES FLOTTES RUSSES SUR TOUTES LES MERS!?

Par Luc Michel.

« Les forces navales russes sont prêtes à repousser n’importe quel

agresseur et seront à l’avenir dotées de capacités uniques » – V. V. Poutine (juillet 2019).

Les7duQuébec.com ne se réjouissent pas que les flottes de guerre russes se répandent sur les mers du globe à la rencontre des flottes de guerre américaines et occidentales. Tout cela disperse une odeur de poudre et de sang. Mais il est nécessaire que les prolétaires prennent conscience que le grand capital international se prépare concrètement à la guerre – qu’il y consacre, de part et d’autre, des ressources immenses alors que des millions de nos frères de classes souffrent de faim, de froid, de soif, de maladies contagieuses, éradiquées dans les pays occidentaux productivistes (sic) mais dévastateurs dans les pays émergents du capitalisme décadent. Nous ne croyons pas que la géopolitique soit une science et nous pensons que l’histoire de l’humanité est l’histoire de la lutte de classe. Robert Bibeau. Éditeur.

Le conflit USA – Russie

Le conflit entre les USA et la Russie est un conflit classique

géopolitique, qui oppose les thalassocraties (Carthage, USA) aux

puissances continentales (Rome, URSS, Russie) (1). L’actualité, qui

conduit sans cesse aux commentaires sur des événements éphémères, mais

aussi le gouvernement par la « théâtralité » (Macron, Trump, Erdogan,

etc), font oublier que la Géopolitique, conçue comme une science, LA

science du XXIe siècle, n’a rien à voir avec une pseudo « géopolitique

de l’émotion », mais repose sur des fondamentaux, des grilles

d’analyses et des cycles longs.

Au cours des différents cycles historiques, depuis les guerres

puniques (2), les puissances continentales n’ont pu vaincre les

thalassocraties que sur les mers, en construisant de puissantes

flottes. Ceux qui ont perdu la maîtrise des mers (comme Bonaparte de

Saint-Jean d’Acre à Trafalgar) ont perdu la guerre. En visionnaire,

Poutine a un grand projet : la présence de flottes russes sur tous les océans vers 2050. Comme à l’époque ou la Marine soviétique, sous Brejnev l’Africain et l’amiral Sergueï Gueorguïevitch Gorchkov, où à

son apogée, elle fut la deuxième flotte militaire maritime du globe (1742 navires de combat, amphibies et de soutien représentant 3 525 050 de tonnage).

LA RECONSTRUCTION DE LA MARINE RUSSE

Ce processus ambitieux est en marche ! « Les forces navales russes

sont prêtes à repousser n’importe quel agresseur et seront à l’avenir

dotées de capacités uniques», a promis le chef du Kremlin. À

l’occasion du 323e anniversaire de la création des forces navales

russes, Vladimir Poutine a annoncé que son pays « visait aujourd’hui à

se doter d’une flotte ayant des capacités uniques ». « L’héroïsme de

nos marins, le talent des commandants et des constructeurs, l’audace

des chercheurs et le courage des pionniers ont apporté une gloire

maritime à la Russie. Et nous allons non seulement rester à la

hauteur, mais aussi aller plus loin et construire une flotte aux

capacités uniques pour une longue perspective historique », a déclaré

le chef du Kremlin lors du défilé naval en l’honneur du Jour de la

Marine à Saint-Pétersbourg.

Selon lui, les « forces navales russes assurent la sécurité du pays et

sont prêtes à repousser n’importe quel agresseur ». Le Président a

également souligné que la marine russe avait apporté « une énorme

contribution» au progrès des sciences nationales (…) Aujourd’hui, elle

est parmi les premières à adopter des technologies de pointe. Elle

utilise et développe des solutions d’ingénierie et de conception qui

n’ont pas d’équivalent dans le monde entier», a affirmé Poutine. Il a

fait savoir que « 15 nouveaux navires et vedettes de combat seront

intégrées dans les forces navales russes avant la fin de l’année en

cours ».

FACE A L’US NAVY : UN DEFI DE TAILLE MONDIALE

Le challenge est de taille. Car le « commandement de la Mer » est au

premier plan des préoccupations stratégiques de l’US Navy. Où on

entend lier suprématie maritime et militarisation de l’Espace (3)

Au cœur du renforcement de l’US Navy, le programme militaire de Trump !

Nous aurait-on encore menti (comme jadis sur le « prix Nobel » de la

paix Obama) sur le véritable programme de Donald Trump ? Croire en un

Trump « isolationniste » (sic) c’est refuser de voir que le lobby

militaro-industriel était présent derrière Trump dès sa campagne

électorale. Notamment par un panel de près de cents généraux et

amiraux (tous des faucons) qui le conseillaient. Que son gouvernement

concrétise le retour des mêmes faucons au Pentagone, au State

Department où à la CIA. Et surtout que son programme prévoit un

accroissement sans précédent de l’US Navy, de plus d’un quart de ses

vaisseaux actuels, dont le but est évidemment le renforcement de la

domination mondiale de la thalassocratie américaine (4) !

« Nous allons entamer un grand effort national pour reconstruire notre

armée gravement anémiée », annonçait sans équivoque le candidat Trump.

Durant sa campagne, Donald Trump avait promis d’augmenter les moyens

de l’armée américaine: par exemple une marine à 350 navires (308

prévus pour l’instant pour l’horizon 2020) (5), ou une armée de terre

à 540.000 hommes (450.000 prévus pour l’instant en 2018). Et le

président a tenu ses promesses militaristes, inaugurant le 14e

porte-avion US en 2017 …

