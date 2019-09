Banques: une situation explosive, y compris pour vos dépôts bancaires

Par REMY Ronald Sur Agoravox.

Crise des produits dérivés

Pourquoi ? Entre autres parce que Patrick ARTUS refuse systématiquement d’aborder depuis des années le fait que l’énorme partie de l’activité financière des banques (y compris avec soutien par le « Quantitative Easing » de la Banque Centrale Européenne) est détournée de l’économie réelle pour s’engouffrer dans une gigantesque bulle spéculative mondiale (majoritairement composée de produits toxiques appelés « dérivés »*).

NB* / La prochaine grande crise financière annoncée par des centaines d’économistes (pour une fois d’accord entre eux) s’appelle déjà « crise des dérivés« . En sus, Patrick ARTUS écrit dans son texte que le transfert de l’épargne vers la monnaie (M1, billets et dépôts à vue) rapporte 0 % sans risque .

DES dépôts SANS RISQUE ???!!!

1°) Chers internautes, vous avez déjà tous reçu au moins trois lettres de votre banque vous indiquant que vos dépôts au delà de 100.000 € ne vous seront pas remboursés en cas de faillite bancaire.

2°) Depuis 2018, le délai pour réclamer vos 100.000 € a même été diminué, passant de 3 mois à… 7 jours !!! (donc, riches ou pauvres, avec une réserve pour un projet de studio pour les futures études en fac de votre enfant, ou pour changer votre vieille bagnole au diesel, ne surtout pas être en vacances en province, en déplacement à l’étranger ou en séjour à l’hôpital lorsque cela arrivera…)

3°) Pour finir, les sommes inférieures à 100.000 € ne seront jamais remboursés par la banque en difficulté mais par un fonds de garantie dont la réserve de 2 Milliards ne couvre mathématiquement qu’une infime partie des futures victimes, c’est-à-dire les 20.000 clients les plus rapides à réagir (demandez confirmation sur ce point précis au matheux et dévoué Cédric Villani plutôt qu’à l’apparatchik roublard Benjamin Griveaux qui ne s’est pas opposé à cette immense arnaque financière. Seuls les macroniens critiques modifieront un jour cette loi scélérate scandaleuse, en lieu et place de tous les politiciens de droite, de gauche, du centre et d’ailleurs qui se sont courageusement tus sur ce sujet jusqu’ici ).

En conclusion, les « banques voyous préparent la future crise financière mondiale » en organisant le plus grand racket, le plus énorme DOL (DOL = vol légal) que l’on ait jamais vu (voir détails, explicatifs, statistiques sur agoravox.fr).

Les billets et dépôts à vue SANS RISQUE ???!!! : du n’importe quoi.

Un incroyable aveuglement de la part d’un spécialiste phare de la « presse mainstream » ?

Ou bien une grossière propagande genre enfumage et lavage de cerveaux destinée aux futurs épargnants spoliés ? La révolte gronde. Avec le risque que les « Gilets Jaunes » apprennent cette fois-ci à s’organiser, à s’unir (y compris avec des « Gilets Jaunes » macroniens. Cela existe puisque c’est nous), voire deviennent un jour la base d’une vaste action populaire, plus pacifique, plus massive et plus efficace de « Gilets multicolores »…