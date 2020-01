Nasrallah: la riposte à l’assassinat de Soleimani est l’expulsion des forces US de la région

Source: AlManar

Cet article complète l’article que nous avons publié dans la section Les7deGarde. « L’erreur Étatsunienne au Moyen-Orient » Robert Bibeau Éditeur.

Rédaction du site AlManar

« La nuit du vendredi 2/1/2020 est une date fatidique, une date qui marque le début d’une nouvelle période historique, non pas pour l’Irak ou pour l’Iran seulement mais pour toute la région« , c’est en ces termes que le secrétaire générale du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah a marqué le ton de son discours prononcé , à l’occasion d’une cérémonie de deuil, organisée dans la banlieue-sud de Beyrouth, rendant un dernier hommage aux martyrs qui sont tombés dans la nuit du jeudi à vendredi dernier, à leur tête le commandant en chef de la brigade alQods-branche extérieure des Gardiens de la Révolution islamique, le général Qassem Soleimani et du numéro 2 des Hachd alChaabi, Abou Mahdi alMuhandes.

Rappelant les faits de l’assassinat de ces deux grands chefs, S. Nasrallah a expliqué pourquoi l’administration de Trump a décidé une telle action, et sous cette forme aussi intentionnelle et officielle.

Son éminence a défini les responsabilités de l’axe de la résistance, en particulier des factions de la résistance, soulignant que concernant l’Iran, « cette dernière n’a pas demandé et ne demandera à personne parmi ses amis, ses alliés, de répondre à cet assassinat . Et si jamais il y a riposte, cela n’engage que la partie qui a riposté, libre à chacun d’évaluer s’il veut ou pas riposter. »

Il a, toutefois, précisé que » toute punition juste à l’assassinat de Soleimani et de Muhandes, ne peut se traduire par l’assassinat d’un responsable militaire ou d’un secrétaire d’Etat US, car nul n’est comparable à ces deux chefs. Le soulier de Soleimani vaut plus que la tête de Trump ou de toutes les têtes de son administration « .

Et de poursuivre : » la seule punition juste à cet assassinat est l’expulsion de toutes les forces US de la région, avec leurs navires, leurs destroyers, leurs bases, leurs armes» sachant « que nous n’avons rien contre le peuple américain, il n’a pas à nous craindre, sauf ceux qui collaborent directement avec cette administration ».

Et d’ajouter : » quand les forces US seront expulsées de la région nous n’aurons pas besoin d’une guerre avec les israéliens, ils plieront bagages d’eux-mêmes. la bataille d’al-Quds sera facile ».

Principales idées du discours de S. Nasrallah :

En ce jour, nous célébrons le martyr d’ un grand commandant en chef le général Qassem Soleimani et de celui du commandant en chef Abou Mahdi alMuhandes et de leurs compagnons irakiens et iraniens qui sont tombés en martyr .. la nuit de vendredi dernier. La nuit du vendredi 2/1/2020 est une date fatidique, une date qui marque un avant et après, une date qui marque le début d’une nouvelle période historique non pas pour l’Irak ou pour l’Iran mais pour la région..

Quelques mots sur le plan personnel, dans la nuit de Vendredi le général Qassem Soleimani a réalisé son ultime but, son vœu le plus cher qui est celui de chaque commandant ou chef de la résistance. IL s’agit d’un projet personnel, qui n’est pas lié à la nation, car ce qu’ils demandent pour la nation islamique c’est qu’elle puisse vivre en toute dignité, en paix, et que ses peuples puissent jouir de tous leurs droits et leurs richesses.

Soleimani aspirait à réaliser ce projet ultime, cas de tous les moujahidines, à savoir rencontrer Allah le bon miséricordieux. Une passion qui brule le cœur et l’âme de tous les moujahidines. Une passion que partageait et Soleimani et Muhandess. Une passion qui se renforce avec le temps, au fur et à mesure qu’on vieillit, car plus on vieillit, plus on craint de mourir dans un lit par maladie. Selon les témoignages de ces compagnons en Syrie, Soleimani implorait toutes les nuits, en sanglot, qu’Allah puisse lui accorder cette faveur. Celle de tomber en martyr.

De la banlieue sud de Beyrouth, je présente mes condoléances à sa famille, ses filles et ses fils et son épouse, et je leur dit que votre consolation réside dans le fait que votre père a réalisé son vœu le plus cher après des décennies de Jihad.

Tout autant pour le commandant en chef Abou Mahdi almuhandes, sachez qu’ il y a deux mois il m’a fait l’honneur de me rendre visite et il m’a avoué que « la bataille avec Daech est presque terminée et j’ai vieilli alors je vous demande d’implorer Allah de m’accorder cette faveur d’être un martyr ».

Dans notre culture, le martyr est une bénédiction, et donc le pire que l’ennemi puisse nous infliger est de nous tuer, sauf que notre but ultime est justement de tomber en martyr, cette équation est divinement miraculeuse.

Félicitations aux martyrs Qassem Soleimani et Abou Mahdi almuhandes pour ce martyr glorieux, car nous appartenons à l’école de l’imam Hussein (P) et donc nous sommes des passionnés du martyr.

1-Les faits

Dans la nuit de vendredi, le général Soleimani quitte l’aéroport de Damas destination Bagdad, et ce de manière publique, où l’attendait le général Muhandess à l’aéroport de Bagdad. Ils ont embarqué dans une voiture, quelques minutes plus tard, le convoi a été visé par des frappes américaines de manière sauvage. Sauvage parce que leurs corps ont été déchiquetés, ils étaient inidentifiables, entre parenthèses, la manière dont Soleimani est tombé en martyr dépasse ses espérances : comme l’imam Hussein (P), son corps était décapité, comme Abou Fadl Abbas (P), le frère de l’Imam Hussein (P), ses mains démembrés, comme Ali alAkbar(P) , fils de l’Imam Hussein(P), son corps a été déchiré.

Quelques heures après, des responsables américains ont revendiqué l’attaque, suivi du Pentagone puis du président Trump lui-même.

Nous sommes donc face à un crime où l’identité de l’auteur ne fait aucun doute puisque c’est lui qui a reconnu sa responsabilité, et donc il ne s’agit pas d’un crime anonyme comme un attentat par une voiture piégée , loin de là , nous sommes face à un crime clair et criant , ordonné par Trump et exécuté par l’armée américaine.

2- Raisons et objectifs de ce crime criant et scandaleux

Pour commencer, ce crime intervient à la suite d’une série d’échecs de tentatives d’assassinat non-revendiquées perpétrées contre la personne de Soleimani. A titre d’exemple, citons la tentative d’assassinat contre Soleimani en Iran, dans sa ville, où les terroristes avaient loué une maison située non loin d’une husseinyeh (lieu où on célèbre des cérémonies d’Achoura) appartenant à Soleimani et à laquelle, chaque année des milliers de fidèles y assistaient. La maison était non seulement entièrement bourrée d’explosifs mais en plus, les criminels avaient creusét un tunnel jusqu’à la husseinyeh pour planter des explosifs dans les piliers de cette dernière. Autrement dit, ils étaient prêt à massacrer quatre mille fidèles rien que pour tuer Soleimani.

La providence divine et le professionnalisme des services de sécurité iraniens ont réussi à démanteler le réseau terroriste et ont épargné ainsi des milliers de vies humaines.

Ensuite, ce crime survient dans un contexte régional marqué par des échecs continus des USA dans la région, des évolutions menaçantes en Iraq pour les intérêts des USA dans ce pays.

Face à un tel paysage nous définissons les raisons de cet assassinat :

Échec avec l’Iran.

Trois ans après l’élection de Trump, son bilan en termes de politique étrangère dans la région et au niveau international se résume en échecs successifs. Il n’a présenté au peuple américain aucun exploit. Au contraire, à l’époque de Bolton, l’objectif annoncé était la chute du régime iranien, allant jusqu’à promettre le peuple US que ce régime tombera avant Noël !! Bolton est parti, le régime est toujours aussi présent. En fait, Bolton s’exprimant ainsi, ne racontait pas d’histoires, il exprimait la stratégie de l’administration de Trump.

Puis, cette administration a dénoncé l’accord nucléaire, menaçant de sortir de l’accord, là encore, l’Iran n’a pas répondu à la provocation. Puis, Trump a exécuté sa menace exigeant un nouvel accord nucléaire, l’Iran est resté ferme sur ses positions. Puis, il a imposé des sanctions contre l’Iran, dans une tentative d’affamer le peuple iranien, mais l’Iran a résisté.

Faute de pouvoir signer un nouvel accord nucléaire et de forcer l’Iran à s’asseoir autour d’une table avec eux, les USA ont provoqué des conflits confessionnels en Iran, bref Trump a tout essayé pour faire plier l’Iran, pour gagner une seule rencontre avec Rohani, en vain.. Tout son but était et est toujours de ramener l’Iran à la table de négociation.

Échec en Syrie.

L’échec de Trump se traduit par sa trahison envers les kurdes qui a suivi sa confusion, concernant le retrait ou le non-retrait des forces us de la Syrie. Finalement, il décide de rester pour protéger non pas un allié mais pour s’emparer du pétrole syrien sur demande des israéliens selon ses aveux et il est resté aussi à Tanaf.

Échec au Liban.

Où toutes les formes de provocations, de sanctions, de complots ont été tentées pour plonger le pays dans le chaos, le tout couronné par la visite de Pompeo avec sa déclaration de guerre contre le Hezbolah. Pis encore, quand David Satterfield est venu au Liban, il a menacé les responsables libanais directement affirmant que si les sites à Baalbeck ne sont pas éliminés « Israël » les bombardera, en vain.. Car, « Israël » n’a pas osé frapper et ce parce que nous lui avons promis qu’en cas d’attaques nous riposterons rapidement et sans hésitation, sans compter les tentatives de confisquer la volonté libanaise dans toute décision.

Échec au Yémen où la guerre est un projet américain, exécuté par les Saoudiens.

Échec en Afghanistan.

Où Trump cherche une solution, une issue, une roue de secours, il s’engage dans des négociations avec les talibans, puis soudain il rompt ces négociations.

Échec dans la réalisation du deal du siècle.

Qu’il comptait réaliser durant la première année de son mandat. Où en est aujourd’hui ce deal du siècle ? personne n’en parle ! Et ce grâce a la résistance des palestiniens malgré l’embargo, le siège, les assassinats, les sanctions, la démolition des maisons, contre la bande de gaza et la Cisjordanie.

Enfin, l’ultime échec, c’est en Irak.

Où le projet de Trump est tellement clair. Trump est d’ailleurs très transparent et arrogant, tellement prétentieux qu’il est. Cet homme ne reconnait pas le droit international, n’a aucun scrupules, ni d’estime pour la communauté internationale. Trump s’est exprimé clairement dans toutes ses campagnes électorales et n’a cessé de répéter que le pétrole de l’Iran est un droit américain. Pour lui, il a le droit de s’accaparer ce pétrole pour dédommager les USA du prix de leur présence en Irak durant toutes ces années.

A la question de savoir comment s’accaparer de ce pétrole, Trump a une réponse est simple: tant qu’il n’y aura pas de gouvernement en Irak, tant qu’il n’y a pas un Etat fort et uni, s’emparer des puits de pétrole irakiens devient facile. Pour lui, il lui faut un Etat qui exécute les directives des USA et la question est réglé. Pour ce faire, les USA ont créé Daech. Pour déchirer l’Irak, le diviser, de l’aveu de Mme Clinton.

Les USA n’ont cessé de s’ingérer dans les affaires de l’Irak, et c’est là que réside le problème de Trump avec Soleimani et Muhandess. Son projet est tombé avec la chute du projet Daech, grâce aux positions de la haute référence religieuse irakienne, des factions de résistance irakienne.. Et c’est à ce moment précis que les rôles de Soleimani et Muhandess dans le renforcement de la cohésion interne, dans la reconstruction du pays sur le plan politique, ont menacé les USA, car l’argument Daech justifiant la présence US n’avait plus lieu d’être. Et donc des voix se sont élevées après la chute de Daech exigeant le retrait des forces US du pays. Mais, elles ont refusé.

Après Daech, des élections législatives ont eu lieu, reflétant avec force une nouvelle orientation politique générale axée sur un refus de se plier aux exigences US. Les USA ont prétendu que cette nouvelle orientation ne représente pas celle du peuple irakien et l’ont accusé d’être pro-iranienne. Peu importe, car suite à cette élection un gouvernement s’est formé, opposé aux usa. Le gouvernement de Adel Abdel Mahdi a refusé de faire partie de la campagne lancée contre l’Iran. IL a refusé de soutenir le deal du siècle. Il a refusé de fermer ses frontières avec la Syrie. Le gouvernement d’Abdel Mahdi a signé des accords avec la Chine valant des milliards de dollars pour la reconstruction du pays.

Sans compter des voix au sein de parlement exigeant le retrait des forces US du pays.

Face à ce nouveau contexte en Irak, les USA ont paniqué. L’Irak filait entre leurs mains..

Les USA n’ont jamais voulu créée une démocratie en Irak au contraire ils ont fait venir des miliciens, des criminels qui ont égorgé des enfants et des femmes, détruit des villes, des lieux saints, et décapité des hommes..

Les USA ont créé Daech pour entrainer les irakiens vers la guerre civile, or, la position ferme des tribus, des factions de résistance et de la haute référence religieuse irakienne a empêché cela..

Et donc Trump s’est retrouvé face à une échéance électorale sans aucun exploit à offrir à l’opinion américaine..

De son côté, Trump prétend avoir réalisé des exploits en termes de politique étrangère. Il affirme au peuple américain qu’au Venezuela il a renversé le régime de Maduro, or c’était un échec. Idem pour Cuba, la Corée du nord, la Russie et la Chine. Avec ses alliées, c’est pire, il n’a aucun respect pour eux. Il les humilie et les insulte.

Trump répète toujours trois choses :

-Il parle des 400 milliards de dollars qu’il a pris de l’Arabie. -Il parle des ventes d’armes valant de milliards de dollars avec des pays de la région , promettant en contrepartie au peuple américain des offres d’emplois. -Et il évoque aussi la reconnaissance d’alQods comme capitale de l’entité sioniste et le transfert de l’ambassade des USA depuis Tel Aviv A part cela qu’a- t-il réalisé dans la région ?? Rien

Ce n’est pas un assassinat traditionnel.

Le défi direct qui se pose aujourd’hui en Irak, suite à cet assassinat, est que nous ne sommes pas dans une situation d’assassinat traditionnel, loin de là, nous sommes dans une situation qui marque le début d’un comportement des usa dans la région. Ils ont déclenché une nouvelle forme de guerre dans la région, ils ont étudié les éléments qui peuvent briser l’Axe de la résistance dans le but de redorer leur blason dans la région, afin de pouvoir l’exploiter ultérieurement à l’intérieur. Car les USA ne sont pas prêts à une guerre générale, elle est trop coûteuse pour eux.

De même, une guerre de la part d ’« Israël » contre le Liban est trop compliquée pour l’entité sioniste, et une guerre contre l’Iran l’est davantage…

C’est pourquoi, les USA se sont concentrés sur un facteur qui représente au sein de l’axe de résistance un point central, le choix s’est porté sur Soleimani. D’ailleurs, lors de ma dernière rencontre avec Soleimani- une visite amicale car Soleimani était juste passer pour me voir- je lui ai dit de prendre ses précautions car la presse US ne cessait de parler de lui, et qu’il s’agit d’un prélude à son assassinat.. Evidemment, il s’est contenté de rire…

Bref, les USA ont constaté que Soleimani se trouvait partout, en Palestine occupée, où il soutenait en armes, en logistique, en expertise, les factions de la résistance palestinienne, au Liban, il était présent durant la guerre de 2006 contre l’agression israélienne, en Syrie, il était présent dans la lutte contre Daech, en Irak on le voyait parmi les combattants sur les fronts, au Yémen, en Afghanistan, et enfin en Iran où les iraniens savent qui est Soleimani…

De plus, rappelons qu’« Israël » a estimé que Soleimani était l’homme le plus dangereux pour lui depuis sa création. Il l’a qualifié de menace à son existence, il pouvait le tuer en Syrie, surtout que Soleimani ne s’est jamais caché. Il était dans tous les champs de bataille, mais l’entité sioniste n’ a pas osé, elle a recouru aux usa..

Et donc, la décision a été prise de le tuer de cette manière, et de revendiquer le crime, haut et fort, pour des raisons psychologiques.

Car, les USA espèrent à travers cet assassinat briser l’Axe de résistance, de perturber ses factions, d’affaiblir l’Iran, l’Irak..

Désormais, deux projets s’opposent et s’affrontent : un projet hégémonique américano-sioniste dans la région qui veut mettre la main sur ses lieux saints, ses richesses, son pétrole, même le pétrole du Liban qui n’a pas encore été exploré est une cible pour les USA. de l’autre côté, il y a le projet d’indépendance, d’autonomie, de liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Entre ces deux projets, il y a ceux qui sont avec tel ou tel projet, il y a des gens au milieu, il y a des gens qui ne savent pas où être, il y a des gens qui observent attendant qui sera le vainqueur pour le rejoindre.

3-Nos responsabilités

Cette confrontation entre ces deux visions, ces deux projets, la riposte à cet assassinat se sont déclenchés dans la nuit de l’assassinat en Iran. Les USA ont revendiqué cette agression aussi effrontément pour dire aux iraniens que nous avons tué publiquement l’un de vos plus chers généraux. Et ce pour les forcer à aller aux négociations, or l’Iran a répondu immédiatement via le communiqué de l’ayatollah Ali Khamenei, suivi par tous les hauts-responsables militaires iraniens. Sans compter le peuple iranien qui est descendu spontanément à la rue scandant Mort aux USA. Les USA ont misé sur une réaction négative de la part du peuple iranien… ils se sont trompés, et donc le premier objectif de l’assassinat est tombé en moins de 6 heures : celui de faire plier l’Iran, en tant que peuple et Etat.

En Irak, les usa ont misé pour semer la confusion au sein du Hachd al-Chaabi, de plonger dans le chaos la situation politique interne, de disperser l’unité irakienne etc..

OR, c’est tout le contraire qui s’est produit : peuple, députés, factions, tribus, haute référence religieuse se sont mobilisés, condamnant cet acte, le qualifiant de violation de leur souveraineté, exigeant l’expulsion des forces US du pays..

Mieux encore, toutes les blessures que les américains tentaient de rouvrir, datant de la guerre irano-irakienne, se sont cicatrisés à jamais avec le sang mêlé des martyrs iraniens et irakiens sur le sol irakien. Une unité irako-iranienne s’est formée spontanément via les cérémonies de deuil des martyrs irakiens et iraniens.

Les peuples irakiens et iraniens se sont unis dans la souffrance, dans le combat, dans la lutte contre l’occupation américaine. Le deuxième objectif de cet assassinat est tombé.

Aujourd’hui, et je m’adresse au peuple irakien, le monde surveille la position du parlement : voter contre l’accord de coopération avec les usa, il faut s’attendre à une forte mobilisation de la part des USA pour empêcher que le parlement vote et nous espérons que ce vote aura lieu. Et même dans le cas contraire, je connais les irakiens, ces fils d’Abou al-Fadel al-Abbas (P), refuseront la présence des forces US en Irak. Car expulser les USA de l’Irak est la moindre des actions que ce cher peuple peut faire pour venger le sang de Muhandess.

Les USA vont découvrir bientôt que l’assassinat de Soleimani et de Muhandess leur a coûté la perte de l’Irak. Soleimani a libéré l’Irak avec Muhandess, il faut préserver ce sang en libérant l’Irak des usa..

De son côté, la Syrie a affirmé poursuivre sa voie contre la lutte contre Daech, de même au Yémen..

En ce qui concerne les mouvements de résistance, un des objectifs de Trump a été de nous terroriser dans toute la région pour nous faire reculer. Or la premier riposte s’est traduite par les réactions des factions de la résistance de l’axe, qui ont déclaré de manière unanime leur détermination et attachement à la lutte contre l’occupation. Sur le plan moral, le martyr de Soleimani est un facteur de motivation car nous sommes à deux doigts d’une importante victoire , une victoire historique. Il faut poursuivre la lutte avec en tant de fierté et de courage comme l’a fait Soleimani.. Relisez notre Histoire et gardez en mémoire ce que nos imams n’ont cessé de répéter face aux oppresseurs et face aux tyrans : « Vous nous menacez de nous tuer alors que la mort est chez nous une tradition et le martyre une bénédiction ».

4-La riposte juste :

Ce crime criant doit être puni.. il ne s’agit pas d’un crime impliquant une seule victime comme par exemple une frappe américaine contre une base iranienne ou une personnalité iranienne autre que Soleimani. U tel acte serait considéré comme une agression contre l’Iran exclusivement.

Or, Soleimani ne représente pas sa personne, ni son pays d’origine, il représente la nation, l’axe de la résistance. Viser Soleimani c’est viser le Liban, la Syrie, la Palestine, l’Afghanistan. Cela dit, les Iraniens sont libres de riposter comme ils jugent bon le faire ..

Et donc je serai franc envers nos amis, nos alliés. D’abord, il faut bien éclaircir un point : l’Iran ne demandera à personne, ni aux forces de l’Axe de la résistance, ni aux pays amis ou alliés de riposter… les forces de l’Axe sont libres de riposter ou pas, cela dépend de leur volonté, de leur évaluation de la situation, si elles le font cela n’engage… Soyons clair sur cette question : l’Iran n’a pas demandé et ne compte demander de riposte à personne.. L’Iran est en deuil … Il a perdu un de ses meilleurs chefs. Il saura quand et comment riposter.

Alors, comment allons-nous réagir ? Allons-nous nous contenter de condamner sachant qu’une nouvelle période s’impose exigeant une riposte juste ?..

Commençons d’abord par définir que veut dire une punition juste. Cela veut dire qu’elle doit respecter les normes de justice. Cela veut dire une riposte qui puisse être à la hauteur de Soleimani, de son poids stratégique, de son rôle.. Certes, il ne s’agit pas de tuer un responsable militaire ou un secrétaire d’état US,… Car le soulier de Soleimani vaut beaucoup plus que la tête de Trump, ou les têtes de toute son administration. Ils ne sont pas comparables, dans ce cas.

Une riposte juste, et je marque mes mots , ne pourra se traduire que par l’expulsion de toutes les forces US de la région.

Toute base militaire, tout navire, tout soldat, tout marine, tout drone, tout chasseur US devraient payer le prix de leur présence dans notre région. Cela dit, le peuple américain n’a pas à nous craindre, sauf ceux qui collaborent et soutiennent directement cette administration. Notre bataille est avec l’auteur de ce crime, soit l’armée US.

Car l’assassinat de Soleimani et de Muhandess, ne peut rester sans représailles ou riposte, cela mettrait en danger toute la région, cela ouvrirait les portes à l’arrogance des USA et de l’entité sioniste.

Si les forces de la résistance choisissent cette confrontation, les usa sortiront de la région humiliés, vaincus. Les martyrs qui ont expulsé les forces US de la région, dans le passé, sont toujours présents, ils étaient en nombre réduit aujourd’hui, ils sont beaucoup plus nombreux, plus armés, plus performants..

Le résultat de cette confrontation se traduira par un nombre infini de cercueils embarqués dans avions us de retour aux USA. A ce moment-là, les USA finiront par réaliser qu’ils ont perdu la région …

La seule riposte juste à l’assassinat de Soleimani et de Muhandess est l’expulsion des troupes usa de la région, et cela se réalisera inchallah, et nous récupérerons alQods, dès que les usa seront expulsés de la région. Nous n’aurons plus besoin d’une guerre avec les israéliens : ils plieront bagages par eux-mêmes.

Trump l’ignorant n’a aucune conscience de son acte. Encore moins son administration, les jours à venir seront témoins de mes paroles, rappelez-vous.

Si seulement vous saviez quel sang sacré vous avez versé ?!!! Quel cœur vous avez transpercé ?!! La riposte juste sera celle de tous les martyrs de l’axe de la résistance, de Soleimani, de Muhandess, de Ragheb Harb, de Imad Moughnieh, de Moustafa Badreddine..

Cette riposte juste est une décision prise dans la sérénité. Nous ne sommes pas en colère, nous sommes des gens rationnels qui ne se laissent pas entrainer par les émotions, car pour nous, ce martyre nous offre une occasion pour finir une fois pour toute avec cette hégémonie..

FIN

Source: AlManar