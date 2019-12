Pas un joyeux Noel pour 150 millions d’enfants vivant dans la rue

Traduction d’articles parus en anglais sur mercredi 25 décembre 2019

La Firat news agency (Ajansa Nûçeyan a Firatê – ANF en kurde) est une agence de presse kurde basée à Amsterdam aux Pays-Bas. (wikipedia) https://www.facebook.com/ANF

Alors que les gens du monde entier se rassemblent à la maison pour des repas de vacances et des dîners en famille et entre amis, pour environ 150 millions d’enfants, ce ne sera pas un joyeux Nël qu’ils passeront en effet les fêtes de fin d’année dans les rues.

Selon les Nations Unies, en fait, nombreux sont les enfants dans les rues. Et on les trouve , a déclaré l’ONU à la fois dans « le monde développé et le monde sous-développé. »

Le nombre de familles et d’enfants qui grandissent dans la rue est un problème de plus en plus difficile.

Les enfants des rues – une définition adoptée par le Fonds International des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef) pour tout enfant de moins de 18 ans pour lequel les rues ou un logement déficient sont devenus leur résidence habituelle – se trouvent à la fois dans le » monde développé et le monde sous-développé » même. L’organisation caritative britannique Shelter a déclaré qu’au moins 135 000 enfants seront sans abri et vivront dans des logements provisoires à travers la Grande-Bretagne aujourd’hui, jour de Noël, le nombre le plus élevé en 12 ans.

Aux États-Unis, les derniers chiffres disponibles publiés par le Ministère de l’Éducation ont montré que plus de 1,3 million d’élèves ont connu l’itinérance au cours de l’année scolaire 2016-2017, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré. Le nombre estimé pour les enfants vivant dans cette condition est d’environ 2,5 millions aux États-Unis seulement. En Europe la situation est semblable.