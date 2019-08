Qu’est-ce que l’impérialisme?

Par Recocom.

Le webmagazine Les7duquebec.com n’adhère pas à cette définition-description du concept d’impérialisme sous le mode de production capitaliste, mais nous publions ce texte car il permet de mettre le doigt sur l’erreur fondamentale de la gauche réformiste à propos de l’impérialisme contemporain. Le lecteur pourra lire notre critique de cet article dans les commentaires à la fin du texte. Robert Bibeau. Éditeur www.les7duquebec.com

Quand on parle de l’impérialisme il y a très souvent 2 contre-vérités :

1- On associe l’impérialisme à la guerre

2- On considère que seul les USA sont LE pays de l’impérialisme : le Front de Gauche parle même de « l’Empire » (surement une référence à Star War)

En fait l’impérialisme est un stade du capitalisme et il concerne à ce jour une soixantaine de pays.

L’impérialisme est : – Le stade le plus élevé du capitalisme (Lénine parle du « stade suprême », c’est à dire le dernier stade d’évolution du capitalisme)

– La phase de regroupement et de concentration des entreprises en grands monopoles

– L’imbrication étroite des monopoles industriels et de la finance (banques, assurances…) avec une fusion du rôle des banques et de la finance

– L’implication des monopoles dans différents secteurs et non plus un seul comme au début du capitalisme

– La phase d’internationalisation des monopoles (les grands groupes multinationaux)

– L’étroite interdépendance entre l’appareil d’État et les monopoles : Les chefs d’états et tout l’appareil d’état sont non seulement au service des monopoles, mais sont tenus par des représentants directs des monopoles (voir l’articles précédents « Qui sont ces capitalistes méconnus« )

La guerre est inhérente au capitalisme. Lénine dit « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage« .

La guerre existait bien avant le stade impérialiste, mais sous l’impérialisme, elle devient « l’outil » principal de domination, sous différentes formes :

– Assassinat de syndicalistes, de révolutionnaires, de chefs d’état qui osent garder leur pays indépendant, – Espionnage, sabotage, – Déstabilisation, fomentation de troubles et contre-révolution fasciste (exemple de l’Ukraine), – Intervention « humanitaire », – Intervention « préventive », – Intervention « chirurgicale », – Soumission et pillage de pays asservis, – Et bien sûr guerre directe « classique ». Ces guerres impérialiste, directes ou indirectes, servent à conquérir de nouveaux marchés et de nouvelles zones d’influence et de domination.

Les secteurs les plus bellicistes sont les conglomérats du pétrole et des banques et bien entendu du secteur militaro-industriel.

Les USA ne sont pas le seul pays impérialiste



Les socio-démocrates étant profondément liés à la gestion capitaliste de leur pays ne veulent surtout pas que la vérité éclate au grand jour. En mettant les USA sous les projecteurs, ils tentent de faire oublier que la France, pour ne citer qu’elle, est un grand pays impérialiste.

Certains pays impérialistes sont sur le déclins (mais n’en restent pas moins puissants et dangereux) : – USA (Un déclin pour le moment assez doux, car les USA restent encore la plus grande puissance impérialiste) – Pays-bas – Grande Bretagne – Allemagne – Japon – France – Israel – Italie – Belgique – Suisse – Corée du sud – Canada – Taïwan – Espagne – Portugal

D’autres sont en pleine ascension : – Chine – Pays du golfe (Qatar, Arabie saoudite, etc.) – Singapour – Hong-kong – Inde – Brésil – Russie (bien loin derrière la Chine, car la Russie est plutôt au niveau de l’Espagne) – Mexique

Les pays impérialistes se sont dotés d’organisations internationales afin de tenter de réguler leurs crises systémiques et de planifier le partage du monde : – G20 – FMI (Fond monétaire international) – Banque Mondiale – OMC (Organisation mondiale du commerce). Ils s’organisent en zones d’influence : – OTAN et Pacte atlantique – Union Européenne – ALBA etc.

En résumé



Nous sommes dirigés et exploités par des cartels internationaux, qui ont placé leurs hommes dans tous les appareils d’état et dont le but est la domination économique et politique, à caractère de plus en plus autoritaire, de zones sous contrôle (comme l’Union Européenne).