Syrie: armées syrienne et russe face à l’armée turque et alliés djihadistes

Nous annoncions dès ses débuts le caractère artificiel et irréaliste des «accords d’Astana» (aussi appelés processus d’Astana ou de Sotchi) (1). Ceci pour des raisons qui tiennent à la fois à la nature du régime d’Erdogan mais aussi et surtout à ses bases géopolitique et géoidéologique (le « Néo-ottomanisme » et le « pantouranisme ») (2) (3). Les « géopolitologues de l’émotion » (4) oublient toujours que la géoidéologie, à la fois vision du monde et projet géopolitique, l’emporte souvent sur la raison …

Il semble que la patience de Poutine vis-à-vis des errements d’Erdogan en Syrie soit arrivée à son terme. Après la conversation entre les présidents russe et turc hier, voici l’aviation russe qui écrase au sol les alliés djihadistes d’Ankara à Idlib et Hama. Certains évoquent avec ironie le fait que Poutine « ait aimablement averti » Erdogan. La presse d’État iranienne, le troisième partenaire d’Astana, elle, dont on sentait l’irritation envers la duplicité turque depuis des mois, ne cache pas sa satisfaction …

« En effet, suite à l’appel téléphonique entre le président russe, Vladimir Poutine et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, l’aviation russe a lancé une violente série de frappe mardi après midi sur l’axe Idlib-Hama ». Selon ‘Al Masdar News’, « l’armée de l’air russe a attaqué pour la première fois les dernières positions terroristes dans le nord-ouest de Hama, frappant plusieurs sites autour d’al-Hobait et de Tal Sakher. À la suite de cette attaque, l’armée de l’air russe a lancé un grand nombre de frappes aériennes dans le nord-est de Lattaquié et dans l’ouest d’Idlib, la majorité de ces frappes visant la ville clé de Jisr al-Choghour ». Secondée par l’allié russe, l’armée syrienne a atteint la frontière sud-ouest d’Idlib.

Cela faisait déjà huit jours que les unités terrestres, balistiques et ceux de l’artillerie de l’armée syrienne ont lancé avec l’aide des combattants de la Résistance et des conseillers et bombardiers russe, des opérations visant à nettoyer les régions du nord de la province de Hama et du sud de la province d’Idlib. Les groupes terroristes ne cessaient en effet de violer la trêve dans les zones dites de désescalade en lançant des attaques à l’artillerie lourde contre les forces syriennes.

Appuyés par les forces du général de brigade Soheil Hassan surnommé le Tigre, les forces de l’armée syrienne ont libéré au cours des opérations menées la semaine dernière « un barrage et 20 localités situées dans le nord de Hama et le sud d’Idlib, étendues sur une superficie de 100 km, à savoir Kafr Nabudah, al-Janabereh, Jabriya, al-Husan, Qalaa al-Madiq et le barrage d’Afamia ». Selon les sources sur le terrain, « des dizaines de bases, de positions et de dépôts d’armes appartenant aux groupes terroristes dans les localités d’al-Hobit, de Kafr Nabal et dans la ville de Deir Sonbol, ont été prises pour cibles et détruites par l’armée syrienne ».

Peu après sa conversation téléphonique mardi avec son homologue turc, le président russe, Vladimir Poutine aurait donné l’ordre d’une nouvelle vague de frappes contre les positions des terroristes pro Ankara au nord-est syrien. « Tout porte à croire que la Turquie commence à s’essouffler et à larguer les terroristes qu’elle soutient depuis des années à Idlib et dans ses environs », commente ‘Pars Today’. Poursuivant les opérations visant à chasser les terroristes pro-Ankara des provinces du nord et du nord est du pays, les forces de l’armée syrienne ont repoussé l’attaque lancée par les terroristes du Front al-Nosra sur les axes de Khan Cheikhoun et d’al-Hobait dans le sud de la province d’Idlib. L’armée syrienne a également récupéré les localités d’al-Huwayz, d’al-Mouhajirine, d’al-Hamra ainsi que la piste d’atterrissage d’al-Sharia dans la province de Hama.

Les forces du Tigre

Les ‘forces du Tigre’, corps d’élite de l’armée syrienne, ont lancé une attaque d’envergure sur la ville d’al-Hamra qui, contrôlée par les terroristes, se trouve à proximité d’une piste d’atterrissage à al-Sharia. Après une bataille acharnée avec les terroristes, l’armée syrienne a réussi à reprendre le contrôle des deux sites tout en avançant vers le nord pour sécuriser la région. L’armée syrienne tente également de s’emparer de la ville d’al-Huwayz afin de renforcer sa présence autour de l’axe Idlib-Hama. (voir les cartes 1 et 2)

Lancées depuis 8 jours dans le nord syrien, les opérations de l’armée syrienne ont conduit à la reprise de zones stratégiques. Intensifiant leurs attaques contre les terroristes dans la région, les forces de l’aviation syrienne et russe lancent de lourdes frappes aériennes dans le gouvernorat d’Idlib. Selon une source sur le terrain, les forces du Tigre « ont lancé une rafale de missiles en direction des positions ennemies, infligeant de lourdes pertes aux terroristes de Hayat Tahrir al-Cham. Elles ont par la suite commencé à prendre d’assaut la ville d’al-Huwayz, située juste au sud des montagnes d’al-Zawiya toujours dans la province d’Idlib. Les forces de l’armée syrienne sont d’ores et déjà entrées dans la ville et se dirigent maintenant vers la dernière position des terroristes ». À présent les terroristes du Front al-Nosra, leurs alliés et d’autres groupes armés, sont « encerclés dans les localités d’al-Huwayz, de Jisr Beit Ras et d’al-Hawija ».

COMMENT L’ARMÉE ARABE SYRIENNE A CESSÉ DE MÉNAGER L’ARMÉE TURQUE

Depuis la reprise de son opération de nettoyage dans deux provinces de Hama et d’Idlib au nord-ouest de la Syrie, le 7 mai, l’armée syrienne ne cesse de poursuivre sa progression sur l’axe Hama-Idlib au nord-ouest du pays. Se heurtant aux forces turques. « Il était grand temps que l’avancée expansionniste de l’armée turque par Al Nosra interposé cesse », affirme ‘Press Tv’. Selon les médias appartenant aux terroristes, « l’armée syrienne aurait pris pour cible un poste d’observation de l’armée turque sur l’axe Hama-Idlib. La Turquie possède 18 postes d’observation à Idlib, transformés ces derniers temps en arrière-poste d’attaques terroristes contre les positions de l’armée syrienne et de ses alliés ». Des sources proches des terroristes soutenus par Ankara disent encore « que l’armée régulière syrienne a bombardé un poste d’observation de l’armée turque autour de la ville de Shir Mughar, dans la banlieue nord-ouest de Hama à midi (heure locale) ce 12 mai ». La semaine dernière, le même poste avait déjà été bombardé et lors de la frappe, deux soldats turcs avaient été blessés. Ankara avait accusé les Kurdes (sic). « Alors que les terroristes proches d’Ankara tenaient l’armée gouvernementale pour responsable, le ministère turc de la Défense a refusé d’identifier ceux qui ont pris d’assaut son poste d’observation à Hama, commente ‘press Tv’ (…) Mais une chose est sûre : les forces syriennes sont déterminées à aller jusqu’au bout, quitte à neutraliser totalement les milices pro-Ankara ». Le poste de Shir Mughar est l’un des douze postes d’observation similaires créés l’année dernière par l’armée dans le nord-ouest de Hama dans le cadre d’un accord avec l’Iran et la Russie.

Certaines sources d’information avaient annoncé « qu’après des attaques à l’artillerie et l’intervention d’avions et d’hélicoptères de combat russes, l’armée syrienne avait réussi à prendre quatre localités dans la plaine stratégique d’al-Ghab, au nord-ouest de Hama. Les troupes de l’armée syrienne ont aussi passé la frontière au sud de la province d’Idlib, où elles contrôlent désormais deux villages ». C’était la première percée de l’armée syrienne dans la

COMMENT L’ARMÉE RUSSE EST ENGAGÉE CONTRE LES FORCES TURQUES ?

« La polémique créée autour de la livraison des S-400 russes à la Turquie n’a pas suffi à retourner la situation. Ankara a crée une milice nouvelle, un cocktail composé des terroristes d’Al-Nosra et d’Ahrar al-Chaam et lui a donné un nom bien significatif : « l’armée de reconquête de Damas », commente ‘Pars Today’. « L’armée syrienne est passé à l’offensive. Mais la guerre de libération d’Idlib implique cette fois plus directement la Russie qui dépasse le stade du soutien aérien. L’armée russe joue un rôle important dans l’offensive en cours de l’armée syrienne dans la banlieue du nord-ouest du gouvernorat de Hama. Ces soldats russes conseillent non seulement l’armée syrienne, mais également ils lui fournissent les données sur des positions des terroristes dans la banlieue nord-ouest de Hama ».

Grâce à cette avancée, l’armée syrienne a réussi à atteindre la frontière sud-ouest du gouvernorat d’Idlib. La date où l’armée syrienne avait le contrôle du sud-ouest d’Idlib remonte à 2014. Cependant, une offensive terroriste à grande échelle dans cette région a entraîné le retrait ultérieur de l’armée dans la banlieue du nord-ouest de Hama. Ce samedi 11 mai, l’armée syrienne « a réussi à atteindre la frontière avec Idlib après avoir repris le contrôle d’au moins cinq villes aux groupes terroristes dans le nord-ouest de Hama ». L’opération lancée le 6 mai par l’armée syrienne vise à sécuriser les villes situées au nord-ouest de Hama et à reprendre les zones d’al-Ghaab actuellement sous le contrôle des groupes terroristes. En outre, l’armée syrienne cherche à reprendre le contrôle des zones encore occupées par les terroristes dans le nord-est de Lattaquié.

