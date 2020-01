Une année de résistance a secoué le monde en 2019

Par Miguel Sorans. Dirigeant d’Izquierda Socialista (Argentine) et de l’UIT-QI

De Hong Kong à l’Amérique latine, en passant par la grève générale française, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, une traînée de soulèvements populaires enflamme la planète (2019).

Une marée révolutionnaire fait rage depuis le début de 2019. Il y a eu un précédent, fin 2018, avec la formidable mobilisation des « Gilets Jaunes » en France. L’année 2019 a commencé par un grand triomphe de la mobilisation populaire en Algérie qui a fait démissionner le dictateur Boutheflika. Puis le monde a été secoué par les mobilisations massives à Hong Kong, qui se sont heurtées à la dictature du Parti communiste (PC) de Chine pendant des mois. En juillet, la soi-disant » révolution citoyenne » à Porto Rico a eu un impact majeur, faisant tomber le gouverneur. Et ces derniers mois, nous avons assisté au retour des mobilisations massives en faveur de l’indépendance du peuple catalan et pour la liberté de ses prisonniers politiques. Pendant ce temps, aux États-Unis, a eu lieu la grève de General Motors, la plus longue depuis un demi-siècle.

Un dernier trimestre marqué par des soulèvements populaires

Les derniers mois de l’année ont été marqués par plusieurs soulèvements révolutionnaires. Dans tous les cas, ils ont commencé par des demandes spécifiques (augmentation des tarifs de transport ou de carburant, ou contre une nouvelle taxe) qui se sont rapidement étendus directement aux gouvernements.

Ainsi, nous avons eu le triomphe de la semi-insurrection en Équateur. Ce fut une première victoire avec la défaite de l’augmentation de l’essence et du plan dicté par le FMI. Le gouvernement de Lénin Moreno a dû se retirer de la capitale prise par les indigènes, avec la Conaie à la tête, soutenue par le mouvement étudiant, les travailleurs et les secteurs populaires et a dû céder pour reprendre le contrôle. Ce triomphe a eu un impact considérable, montrant que les plans du FMI peuvent être défaits par la mobilisation.

Presque immédiatement, une mobilisation révolutionnaire a commencé au Chili contre Piñera et le modèle politico-économique hérité du mouvement de Pinochet. Des millions de jeunes, de travailleurs et de femmes se sont rebellés contre le gouvernement libéral de droite de Piñera, qui ont débordé tous les dirigeants politiques et syndicaux. Malgré le fait que le gouvernement de Piñera ait fait marche arrière sur l’augmentation du prix du métro, les travailleurs ont continué à descendre dans la rue pour exiger que le gouvernement et le modèle économique soient supprimés, ignorant l’état d’urgence et le couvre-feu lui-même. La mobilisation, après plus d’un mois et demi, n’a pas cessé. Ils ont exigé le départ de Piñera avec un programme contre l’ajustement et le régime politique des trente dernières années, la continuité du Pinochetisme.

En Haïti, il y a eu un nouveau soulèvement populaire (ils en sont déjà à leur quatrième). Au Liban, il y a eu la soi-disant » révolution whatsapp « , où les travailleurs, les jeunes et les secteurs populaires ont continué à se mobiliser pour exiger le départ du gouvernement. Il y a eu d’énormes soulèvements en Irak qui ont pris fin avec la chute du gouvernement. Nous avons également vu des millions de personnes dans les rues en Iran et en Éthiopie. En même temps, il y a eu d’énormes marches et combats contre le coup d’État réactionnaire en Bolivie. L’année s’est terminée par des grèves générales et des manifestations de masse en Colombie. Et avec la France, assister à une grève générale presque indéfinie, la plus importante depuis 1995.

L’année 2019 s’achève et a été aussi celle de la continuité de la vague verte du mouvement des femmes, qui s’est reflétée à nouveau dans la nouvelle grève mondiale du 8 mars et d’autres mobilisations. Et elle a vu la naissance d’un nouveau mouvement massif et mondial ; celui de la jeunesse mondiale pour le changement climatique.

Une rébellion mondiale contre l’ajustement

Dans ces mobilisations interviennent la classe ouvrière, les jeunes, les femmes et d’autres secteurs populaires. Il y a des insurrections populaires, des grèves générales, des mobilisations de masse des jeunes, des chômeurs, des autochtones et des luttes pour la question nationale. Dans de nombreux endroits, les anciennes directions des partis et des syndicats traditionnels sont submergées ; dans d’autres, comme au Chili, personne n’est directement responsable. Cela a été la dynamique au Chili, au Liban ou en Irak. Au-delà de leurs différences, ils ont tous quelque chose en commun : la confrontation avec tous les plans d’ajustement, de super-exploitation et de pillage du capitalisme impérialiste et de ses gouvernements.

Tout trouve son origine dans la crise capitaliste mondiale de 2007. L’impérialisme et les gouvernements capitalistes du monde ont essayé de la résoudre en la déchargeant sur le dos de la classe ouvrière et des secteurs opprimés avec de plus en plus d’ajustements. Mais ils ont fait face à une exacerbation phénoménale de la lutte des travailleurs et du peuple. Un des points culminants a été le printemps arabe de 2011. Nous sommes maintenant confrontés à une nouvelle vague qui rend encore plus difficile pour l’impérialisme de surmonter la crise par des niveaux plus élevés d’exploitation et de précarisation des masses dans le monde entier. C’est le facteur clé des rébellions qui se traduisent en d’énormes instabilités politiques. Dans de nombreux cas, elle provoque la chute de gouvernements ou une crise plus importante des régimes politiques. Et il a d’autres expressions plus indirectes, comme le vote visant à punir les gouvernements patronaux de toutes sortes qui effectuent les ajustements.

L’application par l’impérialisme et ses gouvernements des plans de super-exploitation provoque une exacerbation de la haine des masses. Cela se produit aussi bien avec les gouvernements et les régimes de la droite libérale qu’avec ceux qui apparaissent plus » gauchistes « , » centre-gauche » ou » progressistes « . C’est ce qui s’est passé, entre d’autres, avec Syriza en Grèce, Maduro et le Chavisme au Venezuela ou avec le Lulisme au Brésil. Ils ont tous échoué en gouvernant avec des secteurs de la bourgeoisie, en concluant des pactes avec les multinationales et en appauvrissant les travailleurs.

Le défi : bâtir une direction révolutionnaire

Nous savons que cette nouvelle vague de lutte a un point faible qui est la crise et l’absence de direction révolutionnaire. Cela reste le plus grand problème pour la classe ouvrière et les peuples du monde.

Les mobilisations des masses sont trahies par les bureaucraties syndicales, les directions réformistes et conciliatrices avec les gouvernements capitalistes.

Ce qui est en suspens, c’est la construction de nouvelles directions révolutionnaires.

Et pour cela, il est nécessaire de construire des partis révolutionnaires dans chaque pays. L’aspect positif de cette lutte est que des milliers et des milliers de lutteurs émergent dans le monde qui sont au premier plan de la lutte de tous les travailleurs et de tous les peuples et qui débordent les anciennes directions. C’est là que se trouve la base pour surmonter l’absence de direction révolutionnaire. Une nouvelle direction qui non seulement se met à la tête des revendications les plus sincères, mais qui parie aussi sur une mobilisation permanente et propose un programme pour le gouvernement ouvrier et le socialisme.

Miguel Sorans

Dirigeant d’Izquierda Socialista (Argentine) et de l’UIT-QI

