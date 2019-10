Voile et pureté

En général, les femmes voilées ne choisissent pas de porter le voile. Il leur est imposé par le milieu familial. Ces femmes, voilées contre leur gré, on ne les entend pas à la télévision et on ne les entendra jamais car si elles parlent, elles seront amèrement punies.

Pendant de nombreuses années, j’ai travaillé auprès de nouveaux arrivants, dans les Centres de francisation et d’intégration des immigrants du gouvernement du Québec. J’ai été en contact avec beaucoup de femmes voilées et avec leurs familles. Ce que j’entends et lis aujourd’hui dans les médias ne correspond que rarement aux témoignages des principales intéressées.

Un oeil sur le monde musulman

Je médite l’Islam parce que ce phénomène historique, intellectuel et émotionnel durable, influençant plus d’un milliard d’humains, compte. Je le fais en athée et en philosophe matérialiste mais avec toute la déférence requise. Je ne suis pas un iconoclaste. Je ne suis pas un hagiographe non plus mais je m’intéresse à cette vision du monde pour ce qu’elle dit de l’humain et de son contexte culturel. Salut, solidarité et respect, dans la différence. - Paul Laurendeau (Ysengrimus)