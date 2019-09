Les frappes israéliennes en Irak lancées depuis des régions de Syrie contrôlées par les FDS

Sur France-Irak Actualité.

Par David Hearst (revue de presse : Middle East Eye – 28/8/19)

Le webmagazine Les7duquebec.com vous invite à lire attentivement cet article qui donne un aperçu très pratique de la complexité étriquée des manigances politiques, des tractations diplomatiques, et ultimement militaires, exprimant en dernier recours les intérêts économiques des puissances impérialistes engagées dans les guerres du Moyen-Orient déclinant. L’article nous informe qu’il y a des clans arabes, le gouvernement irakien, le gouvernement iranien, des milices de mercenaires de différentes allégeances, l’Arabie Saoudite, le gouvernement israélien, des bandes terroristes comme DAESH et les milices FDS à la solde des États-Unis, le Hezbollah libanais, le gouvernement syrien, les milices du gouvernement syrien, les milices kurdes nationalistes chauvines, et nous pourrions ajoutés la France et la Turquie à cette liste de forces compromises dans une attaque de drones israéliens contre l’Irak, un pays souverain, duquel les États-Unis ont été chassé après l’avoir envahi et détruit. Le prolétariat international ne doit pas s’impliquer dans cette « bouillabaisse » désespérée. Robert Bibeau, www.les7duquebec.com