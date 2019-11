AÉROPORT TRUDEAU DE MONTRÉAL

En attente

Devant l’avion

Qui ne décole pas?

Quinze minutes.

Trente minutes!

On attend!

Il manque quelqu’un?

On l’appel sans cesse.

Pierre-Carl Péladeau!

Arrêt court.

On l’appelle.

On attend!

Où est-il?

Qui paye?

John Mallette

Le Poète Prolétaire