CAISSE POP

NOTRE CAISSE POP n’est plus à nous. Donc, la Caisse Pop ne mérite plus le titre de coopérative puisqu’elle est rendue plus requin et plus capitaliste que les banques. Nous, les aînés qui avons encouragé et appuyé cette société depuis tant d’années, parce qu’elle était à nous et aidait à nos besoins. Elle avait un rôle social. Voilà comment on est remercié.

DESJARDINS cherche la rentabilité, comme les banques. Il devrait être taxé comme les banques. Ici, en Outaouais, il n’y en a plus de guichet. Rien, pas de services bancaires, alors que dans le temps que Desjardins était une coopérative, on avait un service courtois et personnel, dans chaque village et les Caisses étaient… rentables?!

John Mallette

Le Poète Prolétaire