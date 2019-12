DEUX VIEUX

Deux vieux

Dans l’amphithéâtre

des jeunes,

L’arène des défis.

Survivre à un autre

«Happining!»

«Woodstock»

Revisité

Et apprécié!

L’opportunité

De prouver

À soi-même

Qu’on est jeune de cœur

Et beaux d’esprit.

Encore sur la piste de danse

À deux heures du matin

Toute en étant félicités

Par les jeunes!

Merci Mon Dieu

De nous accorder

L’énergie

Et la santé

De poursuivre

Nos rêves

Et nos plus délirantes…

Ambitions!