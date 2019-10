ÉLACTION [sic] 2019

ÉLACTION 2019

Accéder à sa place

chacun sa case

chacun son box

on s’illusionne

et on rentre dans le rang

jamais dévier

de la routine

on veut le changement

qu’on nous promet

et chaque quatre ans

on a besoin de nous

on nous présente

quatre candidats identiques

et chaque pièce de puzzle

réintègre…

sa place

.

Ceci dit et bien dit, j’aimerais vous répéter la même phrase que je vous dis avant chaque élection.

«Les riches vont être plus riches et les pauvres, plus pauvres.»

À date, je ne me suis jamais trompé. Je ne dis pas cela avec fierté, je constate, c’est tout! Vous voulez d’autres prévisions alarmantes?

—Votre pouvoir d’achat va beaucoup baisser.

—Vos salaires n’augmenteront pas avec le coût de la vie.

—Le salaire minimum va rester à 12.50$

—Tous les prix vont monter.

—La planète va continuer à se réchauffer.

Qu’est-ce que vous en pensez? Vous votez pour quoi, au juste? Ce que les politiciens vous promettent, depuis le début de la campagne, c’est de la poudre aux yeux. Il y a eu une élection au Québec, en 1980, où 7% de la population avaient annulé leur vote. Et c’était la panique à Québec! 7 avait vu juste. En votant pour l’un ou pour l’autre, vous votez pour le statu quo, pas de changement.

Mais si vous vous dérangez pour placer un X à tous les candidats, vous envoyez un message clair que vous en avez ras le bol de leurs manigances. Et 7% c’est un beau début. Atteindre 7% c’est réveiller la population, d’ouvrir les yeux sur l’arnaque. Bonne Élection!

John Mallette

Le Poète Prolétaire