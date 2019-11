Ici en France,

les Français on votés à Droite.

Même ceux de Gauche ont votés à Droite?

Même les Gilets Jaunes ont votés à Droite?

Manipulation par le 1%.

Comme au Canada,

on ne vote plus pour quelqu’un

on vote CONTRE l’autre,

LePen, par exemple.

Elle joue bien son rôle.

Et le tour est joué…

John Mallette

Le Poète Prolétaire