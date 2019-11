Les médias français sont tous heureux de nous annoncés que le mouvement des Gilets Jaunes est presque mort. Cela ne me surprend pas du tout. Des le début, ils ont tout fait pour décourager le mouvement, allant jusqu’à collaborer avec la police.

C’est comme chez nous avec le mouvement OCCUPY et le Printemps Érable et la Journée de la Terre 2019. Les médias font partie du 1%. N’allez pas cherchez votre information là!

On est manipulés de tous bords, tous côtés. Et personne ne s’en aperçoit, sauf moi … on dirait ? Méfiez-vous ! Vous êtes surveillés. Ne faites pas confiance à personne ! Devenez parano … comme moi.

John Mallette

Le Poète Prolétaire