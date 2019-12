GRETA THUNBERG ARRIVE À NEW YORK

La jeune Suédoise de 16 ans fait une entrée fracassante à New York. Elle est accueillie par de milliers de jeunes américains qui appuient sont mouvement écologique. Son message est très simple: «Agir au lieu de parler.»

À 16 ans, elle est l’espoir de toute une génération, quelque chose de positif se passe et on veut participer. Sa tâche n’est pas facile. Elle est même monumentale! Sauver la race humaine malgré sa réticence; surtout des vieux qui ne veulent pas changer leurs mode de vie. Il ne s’agit pas de prévenir puisqu’on est déjà dedans, ce changement sévère climatique! Canicules, inondations, feux de forêt, etc.

Déjà, toute l’Europe a suivi son exemple. Il y a des manifs partout chaque vendredi. Son appel pour agir face à l’urgence climatique se multiplie. Des adeptes prêts à se rallier à son impulsion d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

Maintenant, elle est ici en Amérique du Nord pour NOUS rallier à sa cause. Elle veut surtout interpeler directement le climato-scepticisme du gouvernement Trump, dans sa cour, entouré de son peuple.

Bonne chance Greta! Moi je suis avec toi.

John Mallette

Le Poète Prolétaire

.