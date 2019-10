GRETA THUNBERG

Le quinze septembre dernier, une jeune Suédoise courageuse, de seize ans, débarque à New York pour sermonner le monde entier et ses leaders à propos du réchauffement climatique. La jeunesse, plus sage que les vieux, complètement éloignés de la réalité.

Naturellement, les démolisseurs de mouvements populaires dans nos médias vendus au capitalisme et au 1%, sont à l’œuvre pour refroidir les ardeurs de NOS jeunes. Qui veulent faire une différence.

NON, au laisser aller! Ce fut tout un rendez-vous lors du rassemblement vendredi, le 27 septembre à Montréal! Il faut changer les choses. On a marché avec les plus sages, les jeunes.

John Mallette

Le Poète Prolétaire