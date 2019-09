JOURNÉE NOIRE POUR LE QUÉBEC

La laïcité, certes, a sa place dans une société du temps actuel. Mais, il ne faut pas oublier, on est en démocratie, dans un pays multiethnique. Et on juge cette démocratie par la manière dont on traite nos minorités! À commencer par les Premières Nations.

Ce geste répréhensible est un geste désespéré d’un PETIT peuple! D’une PETITE minorité dans un océan de quatre cents millions d’anglophones. Au lieu de faire comme les séparatistes écossais, et RALLIER les ethnies (qui parlent français mieux que nous!) à notre cause, on les pousse dans le camp de nos adversaires. Ce geste désespéré de panique n’est qu’un clou de plus dans le cercueil.

J’ai honte aujourd’hui! Jacques Parizeau avait raison. On a perdu le référendum à cause des ethnies, parce qu’ils ne nous faisaient pas confiance. Ils avaient raison! Cette loi va définir notre comportement pendant les prochains cent ans, quand la langue française va avoir disparu du continent américain. Qui va venir à notre secours?

Certainement pas les Canadiens français des autres provinces qui luttent chaque jour pour avoir l’ÉGALITÉ! Eux aussi ne nous font plus confiance!

La Droite divulgue ses muscles. Il est déjà trop tard. Et comme à chaque fois, au début, la majorité appuie ces actes répréhensifs jusqu’au moment où on est affecté. On est tous minoritaires à quelque part. Ce n’est pas un changement social que la CAQ nous propose. C’est un changement POLITIQUE! On divise pour… régner!

John Mallette

Le Poète Prolétaire