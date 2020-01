LAC MÉGANTIC

Lac Mégantic,

C’est l’histoire du Québec.

Enlever aux pauvres

Pour donner aux riches.

Et pas d’argent

Pour la santé

Et l’éducation.

J’étais au Lac Mégantic

Une semaine avant le drame,

Une belle petite ville

Avec cette laide voie ferrée

Qui dénaturait son centre.

Aujourd’hui il y a davantage de trains

Et ils sont PLUS dangereux!

PQ Libéraux et CAQ

Trempent dans la magouille.

Des riches venus d’ailleurs

Continuent de défigurer

Le centre de cette communauté.

Oui, on enlève les tracks,

Mais pourquoi on arrache son cœur avec?

Personne là-bas voulait

Qu’on rase ces belles maisons typiques

Pour construire cet abominable centre d’achat.

Et c’est les locaux qui payent ?!?.

Oui, le train va maintenant

Contourner la ville et c’est NOUS …

qui payons?!?

John Mallette

Le Poète Prolétaire