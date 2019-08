L’ÉGLISE CATHOLIQUE

L’Église Catholique a perdu des plumes et ses auréoles? Les beaux shows en costumes colorés d’époque ne fonctionnent plus. Il faut délaisser les châteaux, descendre de la chaire et se promener parmi la foule comme Jésus Christ. L’éclat n’a plus la cote. Les gens cherchent une spiritualité authentique.

Les humains peuvent se dispenser de religion mais pas de spiritualité et ce n’est pas un curé arrogant qui passe son temps à pointer son index accusateur dans ta face qui va nous ramener au bercail. L’humilité a disparu de l’Église catholique.

Quand j’étais au secondaire dans une école catholique anglophone à Ville LaSalle dans les années cinquante, le curé entrait en trompe dans la classe pour nous avertir de ne pas aller voir tel film. Et devinez quoi? En sortant de l’école, on se précipitait au cinéma pour aller voir ce film interdit dans l’espoir de voir quelques nudités ou autres scandaleuses exhibitions, et on était toujours déçus. Il n’y avait rien d’alarmant?

Mais, ce qu’il y a à retenir dans cette histoire, c’est que nous, à quinze ans, on n’avait plus peur du curé. On ne le voyait plus comme le représentant de Dieu. C’était juste un vieux bonhomme parmi d’autres.

Toutes les religions ont été créées par la bourgeoisie, c’est-à-dire l’homme! Donc, c’est évident qu’elles prêchent toutes le respect de l’autorité. La manipulation prend plusieurs formes.

John Mallette

Le Poète Prolétaire