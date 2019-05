MARIAGE DES BANQUES CANADIENNES

Dans le Devoir, section Affaires, du 12 janvier, on nous annonce la multiplication des nouveaux fonds négociés en Bourse, les FNB, (dynamiques!), qui unissent les banques RBC, BMO et Scotia, et permettent une hausse de liquidité, pour EUX! Voilà comment on utilise VOTRE argent, VOS fonds de pensions.

Cela s’appelle promouvoir une mauvaise nouvelle, pour NOUS, en bonne nouvelle. Et ça marche! Le 1% est toujours là? Et il opère clandestinement derrière notre dos avec la complicité de NOS médias, NOS gouvernements et NOS banques. Dans ce même journal, on nous avertit de se méfier des fausses nouvelles dans le cyberespace, mais dans ce même Devoir, l’annonce de mises à pied massives chez GM et Velan, sont applaudies comme bonne nouvelle puisque les profits vont être plus élevés.

Les gilets jaunes ont leur place dans ce monde hypocrite qui déguise la véritable fonction de ces diverses entreprises.

Méfiez-vous! La nouvelle taxe de carbone du fédéral, c’est pour VOUS! Pas pour les gros pollueurs.

Bonne journée quand même.

John Mallette

Le Poète Prolétaire