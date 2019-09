QUÉBEC: LA GUERRE DU SAUMON, 1981

Je me permets ici de citer un article paru dans la revue NOUVEAU PROJET, printemps 2019, écrit par Marc-André Cyr. Qui tombe vraiment à pic.

Le PQ est au pouvoir, et ce gouvernement décide d’enlever le droit de pêche au saumon aux Mi’kmaks de Listuguj (anciennement Rustigouche) en Gaspésie. Juste les Mi’kmaks, pas aux Blancs ni aux touristes américains. Les Amérindiens ignorent la loi. Réponse du ministre Lucien Lessard, souverainiste: «Vous ne pouvez demander la souveraineté, parce que pour avoir une souveraineté, il faut avoir sa culture, sa langue et sa terre.» Toute la majorité silencieuse et Blanche applaudie la démarche du gouvernement Lévesque.

Le PQ envoie l’anti-émeute. Résultat: un mort, plusieurs blessés, douze arrestations. Tous les Premières Nations se regroupent et gagnent en cour quelques années plus tard. Le PQ avait oublié qu’il y avait la Charte des Droits et Libertés.

Heureusement qu’on a la Charte aussi en 2019. Car la dictature de la majorité entraîne toujours des débordements qui briment des DROITS et LIBERTÉS de certaines minorités.

John Mallette

Le Poète Prolétaire