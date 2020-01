SOMMAIRE DE 2019

Les riches sont plus riches.

Les pauvres sont plus pauvres

Et de plus en plus nombreux!

Pourtant,

Il y a eu des élections?

Avec de belles promesses?

On nous a promis

Du changement?

J’ai un sentiment

De déception!

De frustration!

Tout le monde veut

Le changement promis

Mais ça n’arrive pas?!?

Peut-être que

Nos politiciens

N’ont aucun pouvoir?

J’ai ici devant moi,

Le journal LA PRESSE

Du 20 janvier 2015.

Page A 19

RAPPORT D’OXFAM:

L’ÉCART SE CREUSE ENCORE

AU PROFIT DES PLUS RICHES

En 2014, 20% des plus riches

Détenaient 94.5% des richesses,

Laissant ainsi 5.5% au reste de la

Population mondiale. (soit 80%)

Mais ce qui est encore plus inquiétant,

c’est que 1% des plus riches

détenaient presque que la moitié (48%)

des richesses mondiales.

À ce rythme, Oxfam prévoit d’ailleurs

Que d’ici 2016, le 1% des plus riches

Détiendra plus de 50%

De toutes les richesses.

LES 80 PLUS RICHES

Entre 2010 et 2014, la fortune nette

Des 80 personnes les plus riches

Du monde a augmenté de 600 milliards,

Pour totaliser 1900 milliards US.

L’an dernier (2014) ces 80 personnes

Se partageaient le même niveau de richesse

Que 3.5 milliards d’êtres humains

Parmi les plus pauvres sur la planète.

Preuve que les riches

Continue de s’enrichir.

En 2010, il fallait 388 milliardaires –

Et non 80 – pour totaliser

Le niveau de richesse de la moitié

La plus pauvre de la population.

John Mallette

Le Poète Prolétaire