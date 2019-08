Articles de Matière et révolution et de Controverses

Il me semble important de vous faire connaître ces articles intéressants de Matière et révolution et de Controverses qui nous livre une intéressante rétrospective de 250 ans de capitalisme, dans un style un peu trop universitaire mais peu servir de cadre pour des discussions. Tom Thomas avait édité un livre « LES MONDIALISATIONS » qui était dans la même démarche.

G.Bad

Matière et révolution

jeudi 16 mai 2019, par Robert Paris

vendredi 3 mai 2019, par Robert Paris, Tiekoura Levi Hamed

250 ans de capitalisme

Introduction

I. Rapide survol de 250 ans de capitalisme

Du capitalisme sauvage à la fin de la double bipolarisation du monde

Les quatre temps du rapport de force entre les classes

II. La lutte des classes de 1760 à la révolution russe

Travailler plus pour gagner moins

Part des profits et taux de profit

De grands sacrifices pour de maigres résultats

Des témoignages accablants

A suivre…