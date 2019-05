Ã‰lections, piÃ¨ge Ã  Macron

Recherche menée par Robert Gil

Sacré Macron, avec ses algorythmes il crée le « populisme » sans le peuple, un « populisme »pour la nomenclatura (= oligarchie + intelligentsia néolibérale et ceux qui sa com), pour une futur démocratie sans démocratie, c’est à dire sans tout ce système si lourd qui consiste à faire des élections (ça coûte super cher la démocratie), ses contre pouvoirs (plus besoin avec la « compétence) et une bonne « com » comme le premier clip de Macron totalement bidonné à partir d’images US d’une banque d’images (on s’interroge sur les moyens dépensés pour ce clip).

Bref, Macron qui a tout compris, et entend se situer en orbite bien au dessus de la droite, de la gauche, du milieu et du fondement, entend picorer tous azimuths ce qui l’intéresse…comme il aurait fait à Bercy soit dit en passant (je n’irais pas plus loin afin de ne pas m’attirer les foudres d’une justice où certains moyens sont peut être …Macronistes..).

Macron c’est le candidat post démocratique par excellence… le bon candidat du Disney Land à vendre à tout bon gogo qui vote encore (les autres, on s’en tape, même pas solvable).

Et lorsqu’on évoque l’usage de moyens ministériels pour constituer son réseau au lieu de sauver Ecopla, Necxis ou autres, Vivarte, Florange etc…

De toute façon, il s’en fout, il a plus de Unes que n’importe quel vieux briscard de la politique, qu’un prétendant aux oscars ! Macron il s’en fout il a déjà eu virtuellement le carambar d’or correspondant à la plus petite augmentation du SMIC conseillé par ses soins à Hollande lorsqu’il se faisait cirer ses chaussures quelque part à l’Elysée, ou coiffé sans se faire piquer lui !

Ah le gros malin de Macron.

Curieux d’ailleurs que personne ne s’interroge sur la sociologie réelle de ses meetings, sur la présence de quelques artistes inconnus, ou autre.

Macron rappelle certains tyrans grecs, durant l’antiquité, ou encore Denis de Syracuse… à la tête d’une oligarchie, afin que les affaires soient bien gardée. C’est cela que Macron appelle être hors système, en tant que candidat de la post démocratie incarnée.

Cette oligarchie hors sol et hors frontières, euro-mondialiste, entend se passer du peuple en en inventant un autre à son image. Une élite est de fait aux pieds de Macron et le porte en même temps à bout de bras chantant ses louanges de plateaux en plateaux, de unes en unes et de shows en meetings.

C’est cette même élite qui a conduit le pays là où il se trouve aujourd’hui. Macron parce que jeune leur sert de paravent, afin de les disculper tous de toute responsabilité macro et micro politiques, sociales, culturelles et écologiques, dans le désastre dans lesquels leurs choix univoques conduisent le pays, pour leur profit exclusif.

Macron, c’est l’irresponsabilité personnifiée. Lui Ministre ? Lui conseiller ? A l’insu de son plein gré bien entendu ! Les pauvres après tout n’avait qu’à se responsabiliser !

Macron est une sorte de Sarkozy, sans Neuilly, sans personne d’ailleurs, affranchi de toute tutelle partisane dit il …car son parti ce sont les siègeants pas si nombreux des CA financiaro-industriels-médiatiques en vogue.

A quoi sert il ce candidat si ce n’est à servir de leurre au meurtre programmé de la République ?

