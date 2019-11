Fin du monde ? la révolution qui est nécessaire

Par L’Ouvrier. Paris.

Impossible d’y échapper : que ce soit à

travers les informations, les films, les livres, les

discussions, partout on nous dit que nous vivons

un moment nouveau dans l’histoire humaine :

nous courons à la fin du monde.

Ce n’est pas vrai. Déjà, l’idée de fin du monde

est une vieille idée dans plusieurs religions.

Des moments où les gens ont vraiment cru à la

fin du monde sont nombreux : en l’an mille, en

1347 avec la Grande peste, avec la Guerre de

Cent ans, jusque 1453.

Ce qui est vrai, c’est que la planète est

saccagée par beaucoup de grosses entreprises.

Comme Total qui n’arrête pas de fouiller partout

pour trouver tout le pétrole et le gaz possible. Ça

lui rapporte plus que de fermer ses usines et en

inventer de nouvelles, avec d’autres manières de

produire l’énergie. Car si elle commençait à le

faire, elle risquerait de perdre sa place parmi les

premiers dans le monde. Et les autres pétroliers,

ses concurrents, ont la même logique. Chacun

veut garder sa place, ou en gagner une plus forte

encore. Et ils vont donc, oui, continuer à nous

inonder de pétrole et de gaz. Même si on leur dit

que ça pollue, que ça réchauffe le climat.

On nous demande de faire le tri sélectif à la

maison, de remplacer les gobelets en plastique,

d’éviter de prendre l’avion – pour ceux qui en ont

déjà les moyens. Mais tout ceci ne changera

quasiment rien, tant que les grandes industries

continueront à mener le monde, en salissant la

planète, tout en peignant en vert leurs publicités.

Pour que Total, Esso, BP et les autres monstres

capitalistes de la planète se comportent

autrement, il faut une véritable révolution : il faut

que la concurrence entre eux soit supprimée et

qu’on la remplace par une entente ; et il faut pour

cela que ces entreprises cessent de vouloir apporter

des fortunes à leurs actionnaires. Actuellement,

les 1200 plus grosses entreprises du monde

leur versent 150 milliards d’euros par mois de

dividendes, sans qu’ils fassent le moindre travail.

Ces riches, même s’ils craignent eux aussi la fin

du monde, n’ont pas envie que ça s’arrête.

Ils sont là, les vrais responsables, eux et le

fonctionnement débile de leur monde. Leur

demander de changer est naïf, ou hypocrite.

On ne pourra changer les choses ni rapidement,

ni largement, tant que l’on ne touchera pas

à ces gros propriétaires, devenus surpuissants à

force d’exploiter le travail humain, en exploitant

d’autres pays aussi. Que des usines immenses,

des bureaux par milliers, qui servent à produire

ce dont nous avons besoin pour vivre, nous qui

sommes des millions, que cela puisse appartenir

à quelques personnes, c’est en fait un scandale

incroyable.

On nous y a habitués, mais c’est la cause

profonde de ce qui va mal. Leur concurrence est

une guerre économique qui fait de nous tous des

petits soldats : les uns s’en sortent, mais

combien sont victimes (licenciement, chômage,

misère, etc).

Certains parlent d’améliorer le système

capitaliste. Ils veulent mettre une petite taxe ici,

une autre là. Mais cela revient à donner encore

du temps aux grandes entreprises. Et elles continueront

de faire passer leur soif de profits avant

toute idée morale ou simplement humaine. On

parle aussi beaucoup des voitures électriques

comme d’une solution. Comme si les montagnes

de batteries qu’elle vont nécessiter ne seront pas

une nouvelle plaie. Là aussi, il faudrait une

révolution, qui donne une vraie place aux

transports en commun.

Ce sont ceux qui tiennent au système, tel

qu’il est actuellement, qui répandent l’idée qu’il

n’y a pas de solution, même si tout va mal. Avec

cette idée, ils aimeraient que nous devenions

complètement fatalistes, que nous acceptions

sans broncher les conséquences de ce qu’ils font.

C’est le fonctionnement même du système

capitaliste qui bloque les changements

nécessaires. C’est cela qu’il faut dire, et cesser de

tourner autour du pot, car ce pot est pourri.

27/10/2019 L’Ouvrier n° 327

ON PEUT PHOTOCOPIER, FAIRE CONNAITRE, DIFFUSER L’OUVRIER

(boîtes à lettres, marchés, affichages dans les cités)

pour recevoir chaque parution, découvrir d’autres numéros, nous aider :

L’OUVRIER BP 64 – 94202 IVRY/SEINE CEDEX

Notre site internet : louvrier.org