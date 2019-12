Grève en France – Et si les cheminots faisaient circuler les trains GRATUITEMENT !

Bonjour à toutes et à tous,

Faire circuler les trains gratuitement est la meilleure façon d’obtenir le soutien du public, et une bonne occasion de lui expliquer que les autres professions doivent aussi se mettre en grève. Pendant la grande grève de 1986, les cheminots avaient fait repartir les trains GRATUITEMENT ! mais, il faut dire qu’à l’époque la grève des cheminots avait réussi à s’auto-organiser en coordination afin d’échapper à l’influence néfaste des syndicats :

La CGT et l’intersyndicale sabotent le mouvement en anonçant que la prochaine journée d’action aura lieu le 9 janvier 2020 (vidéo 19 secondes)

Le 9 janvier 2020, c’est dans 21 jours. 21 jours c’est énorme. C’est du sabotage ! Et pourquoi pas, tant qu’ils y sont, le 9 janvier 2021 ? En fait, ils ne le disent pas, mais eux aussi respectent la « trêve de Noël », et même plus, puisqu’il annoncent une trêve de 21 jours pour les actions :

Bien à vous,

do

20 décembre 2019

http://mai68.org/spip2